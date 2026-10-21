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Bonny InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter-Shakhtar 0-0: Penyelamatan luar biasa Riznyk gagalkan Thuram. Bastoni dikartu merah

Inter
Shakhtar Donetsk
Champions League
Inter vs Shakhtar Donetsk

Ikuti Inter vs Shakhtar Donetsk, laga pekan ketiga fase liga Liga Champions

Inter kembali berlaga pada matchday ketiga fase liga Champions League 2026/2027 dan akan menjamu Shakhtar Donetsk di San Siro mulai pukul 21.00. Laga ini sudah menjadi pertandingan hidup-mati bagi Inter asuhan Cristian Chivu, yang masih berharap bisa kembali bersaing memperebutkan posisi delapan besar dan harus bangkit setelah dua kekalahan dari Real Madrid dan Bruges. Posisi anak asuh Arda Turan lebih tenang setelah mengumpulkan empat poin dari dua laga pertama.


INTER-SHAKHTAR 0-0

PENCETAK GOL: -



  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    69' KARTU MERAH UNTUK BASTONI - Dalam waktu hanya 3 menit, Bastoni mendapat dua kartu kuning dan membuat Inter bermain dengan 10 orang. Bek tengah itu menerima kartu kuning pertama karena memprotes ofisial keempat. Lalu, dalam kelanjutan sepak pojok yang diwarnai aksi saling provokasi, ia mendorong Ocheretko dengan tangan mengenai wajahnya. Ocheretko membesar-besarkan dorongan tersebut dan membuat wasit mengeluarkan kartu kuning kedua.


    66' PELUANG - Penyelamatan luar biasa Riznyk menyelamatkan Shakhtar. Thuram menerima bola di sisi kiri, bergerak ke dalam melewati Marlon dan melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan. Bola sedikit berubah arah dan tampaknya akan masuk ke sudut jauh, tetapi Riznyk terbang menepisnya ke luar untuk menghasilkan sepak pojok.


    60' PELUANG - Para pemain yang baru masuk langsung memberi dorongan. Diouf dan Bisseck bertukar operan sambil berlari, tetapi Bisseck dihentikan pada saat terakhir di kotak penalti. Serangan berlanjut dan bola sampai kepada Bonny, yang bergerak ke dalam lalu menembak dengan kaki kanan, tetapi Riznyk menepisnya.


    55' KARTU KUNING - Alisson mencoba aksi "ala Neymar" dengan mengangkat bola melewati kepala Dimarco, lalu berlari lurus ke depan. Thuram menghentikannya dengan keras hingga ia terjatuh. Sejumlah pemain pun berkumpul untuk melayangkan protes, sebelum wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pemain asal Prancis itu.


    40' PELUANG - Inter selamat! Dalam situasi sepak pojok dari kanan, Barella kehilangan kawalan atas Bondar, yang mengunggulinya dalam duel udara dan menyundul bola ke arah sudut gawang. Namun, Josep Martinez terbang dan menepisnya menjauh dari gawang.


    21' PELUANG - Riznyk kembali melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tembakan Bonny setelah berputar di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergulir liar di dalam kotak penalti, tetapi Bonny didahului Matvienko pada saat terakhir.


    19' INTER PROTES - Dalam kelanjutan sepak pojok dari kanan, Akanji melompat tinggi untuk menyundul bola ke arah rekan setimnya, tetapi bola mengenai lengan Marlon yang tertekuk. Bola tetap liar dan Bonny, setelah sentuhan Barella, menembaknya ke atas gawang. Menurut analis keputusan wasit Prime, Calvarese: "Lengannya tertekuk dan itu bukan pelanggaran."


    7' - Kali ini Inter yang lengah. Pedrinho menggiring bola sejauh 30 meter dan mencoba melepaskan tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti, tetapi bola berubah arah dan dengan mudah ditangkap Josep Martinez.


    5' PELUANG - Inter kembali merebut bola dan Calhanoglu melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola melebar.


    3' PELUANG - Sucic merebut bola dan mengoper kepada Bonny di kotak penalti. Bonny menyodorkan bola kepada Thuram, yang mencoba menembak menyilang dengan kaki kanan, tetapi Riznyk menggagalkannya.


    0' Sepak mula di Giuseppe Meazza, San Siro, pukul 21.00


    INFO, STATISTIK, DAN JALANNYA LAGA MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • Inter vs Shakhtar: Laporan pertandingan

    Inter-Shakhtar 0-0


    Pencetak gol: -


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59' Diouf), Barella, Calhanoglu (59' Zielinski), Sucic, Dimarco (59' Bisseck); Bonny, Thuram.

    Cadangan: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Luis Henrique, Mkhitaryan, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Pelatih: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias.

    Cadangan: Fesiun, Traore, Kryskiv, Newerton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.

    Pelatih: Arda Turan.


    Wasit: Osmers (GER)

    Kartu kuning: Ocheretko (S), Thuram (I), Marlon (S), Sucic (I)

    Kartu merah: Bastoni (I) akibat dua kartu kuning

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