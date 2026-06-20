Inter, semua tentang bursa transfer di lini tengah: penilaian terhadap Stankovic dan Massolin, perkembangan terkini mengenai Curtis Jones dan masa depan Frattesi, berita terbaru

Topik ini sangat relevan, terutama terkait lini tengah, di mana para “pemain inti” seperti Calhanoglu, Barella, dan Zielinski, serta pemain yang dipertahankan seperti Mkhitaryan, Diouf, dan Sucic, kemungkinan akan didampingi oleh beberapa pemain muda baru yang akan dievaluasi oleh Cristian Chivu selama musim panas ini sebelum diputuskan masa depan mereka. Aleksandar Stankovic dan Yanis Massolin akan menjadi wajah baru utama dalam pemusatan latihan yang akan dimulai di Jerman pada 16 Juli mendatang: yang pertama dibeli kembali dari Bruges seharga 23 juta euro setelah musim yang sangat baik di Belgia (55 penampilan, 9 gol, dan 5 assist), sementara 3,5 juta euro diinvestasikan untuk salah satu talenta paling menjanjikan dari musim terakhir Serie B (30 pertandingan, 3 gol, dan 3 assist), Nerazzurri akan mengambil waktu yang diperlukan untuk mengevaluasi langkah selanjutnya terkait dua pemain yang, dalam skenario “terburuk”, dapat menjadi peluang untuk melakukan pertukaran pemain. Jika untuk putra dari mantan pemain ternama tersebut sudah ada beberapa klub Liga Premier yang bersedia menawar 40 juta euro, sedangkan untuk pemain keturunan Prancis-Aljazair yang didatangkan dari Modena, peminjaman tetap menjadi opsi terkuat hingga saat ini.





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