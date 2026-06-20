Inter, semua tentang bursa transfer di lini tengah: penilaian terhadap Stankovic dan Massolin, perkembangan terkini mengenai Curtis Jones dan masa depan Frattesi, berita terbaru

Inter, tidak hanya bergantung pada Palestra. Sambil menunggu digelarnya pertemuan puncak yang kemungkinan besar akan menentukan pekan depan—untuk mencapai kesepakatan penuh dengan Atalanta terkait penilaian pemain sayap kelahiran 2005—pihak manajemen Nerazzurri memiliki agenda penting lainnya yang harus ditangani dalam beberapa pekan mendatang. Lini pertahanan dan lini tengah kemungkinan besar akan mengalami perombakan, yang diperlukan untuk menurunkan rata-rata usia keseluruhan tim serta kebutuhan untuk mengumpulkan dana melalui penjualan para pemain yang dianggap dapat dilepas.
PERTEMUAN BARU DENGAN ATALANTA, APA YANG MASIH DIBUTUHKAN UNTUK KESEPAKATAN TENTANG PALESTRA