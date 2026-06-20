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Inter, semua tentang bursa transfer di lini tengah: penilaian terhadap Stankovic dan Massolin, perkembangan terkini mengenai Curtis Jones dan masa depan Frattesi, berita terbaru

Inter
Transfers
D. Frattesi
C. Jones
A. Stankovic
Y. Massolin

Di kubu Nerazzurri, strategi untuk lini tengah mulai terbentuk

Inter, tidak hanya bergantung pada Palestra. Sambil menunggu digelarnya pertemuan puncak yang kemungkinan besar akan menentukan pekan depan—untuk mencapai kesepakatan penuh dengan Atalanta terkait penilaian pemain sayap kelahiran 2005—pihak manajemen Nerazzurri memiliki agenda penting lainnya yang harus ditangani dalam beberapa pekan mendatang. Lini pertahanan dan lini tengah kemungkinan besar akan mengalami perombakan, yang diperlukan untuk menurunkan rata-rata usia keseluruhan tim serta kebutuhan untuk mengumpulkan dana melalui penjualan para pemain yang dianggap dapat dilepas.


PERTEMUAN BARU DENGAN ATALANTA, APA YANG MASIH DIBUTUHKAN UNTUK KESEPAKATAN TENTANG PALESTRA

  • KAUM MUDA MENONJOL

    Topik ini sangat relevan, terutama terkait lini tengah, di mana para “pemain inti” seperti Calhanoglu, Barella, dan Zielinski, serta pemain yang dipertahankan seperti Mkhitaryan, Diouf, dan Sucic, kemungkinan akan didampingi oleh beberapa pemain muda baru yang akan dievaluasi oleh Cristian Chivu selama musim panas ini sebelum diputuskan masa depan mereka. Aleksandar Stankovic dan Yanis Massolin akan menjadi wajah baru utama dalam pemusatan latihan yang akan dimulai di Jerman pada 16 Juli mendatang: yang pertama dibeli kembali dari Bruges seharga 23 juta euro setelah musim yang sangat baik di Belgia (55 penampilan, 9 gol, dan 5 assist), sementara 3,5 juta euro diinvestasikan untuk salah satu talenta paling menjanjikan dari musim terakhir Serie B (30 pertandingan, 3 gol, dan 3 assist), Nerazzurri akan mengambil waktu yang diperlukan untuk mengevaluasi langkah selanjutnya terkait dua pemain yang, dalam skenario “terburuk”, dapat menjadi peluang untuk melakukan pertukaran pemain. Jika untuk putra dari mantan pemain ternama tersebut sudah ada beberapa klub Liga Premier yang bersedia menawar 40 juta euro, sedangkan untuk pemain keturunan Prancis-Aljazair yang didatangkan dari Modena, peminjaman tetap menjadi opsi terkuat hingga saat ini.


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    • Iklan

  • FRATTESI AKAN SEGERA DILUNCURKAN

    Davide Frattesi layak mendapat pembahasan tersendiri; sudah sejak beberapa jendela transfer terakhir, ia dikabarkan akan hengkang demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak daripada yang ia dapatkan dalam dua musim terakhir. Nottingham Forest tetap menjadi opsi paling konkret di balik layar, dengan kesediaan untuk menawarkan angka antara 20 hingga 25 juta euro; di Italia, Juventus dan Napoli adalah dua opsi yang siap menjadi nyata jika terjadi kepergian pemain di lini tengah (Koopmeiners atau Thuram untuk Bianconeri, Anguissa untuk Azzurri), namun hingga saat ini opsi tersebut masih belum jelas. Terikat kontrak dengan klub di Viale della Liberazione hingga Juni 2028, nilai pasarnya menurut Marotta dan Ausilio saat ini masih berada di kisaran 30 juta euro.

  • JONES MASIH JAUH

    Negosiasi yang sedang berlangsung dengan Liverpool terkait Curtis Jones memiliki kaitan langsung dengan kasus Frattesi. Lebih dari Koné yang berasal dari Roma, pemain asal Inggris kelahiran 2001 dari Liverpool ini dianggap sebagai pelengkap ideal untuk lini tengah tim yang dilatih oleh Cristian Chivu. Fisik, dinamisme, dan kualitas teknis terpadu dalam seorang pemain yang sudah diincar, namun tanpa hasil, pada Januari lalu dan tetap berada di puncak daftar incaran klub Nerazzurri. Didorong oleh kontrak yang akan berakhir pada 2027 dan kebuntuan total dalam negosiasi perpanjangan kontrak dengan The Reds, Inter – setelah mendapatkan persetujuan sang pemain – mencoba menutup kesepakatan dengan tawaran sebesar 20 juta euro. Angka tersebut dianggap sangat rendah oleh Liverpool, yang tidak mau turun di bawah 30 juta euro dan bahkan meminta persentase dari penjualan kembali di masa depan. Jadi, jarak tawaran masih sangat jauh, tetapi dengan adanya kemungkinan transfer, jalur negosiasi yang saat ini tampak sepi bisa tiba-tiba kembali aktif.