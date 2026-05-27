Diterjemahkan oleh
Inter sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut bintang Liverpool dalam transfer musim panas yang mengejutkan
Pembicaraan lanjutan mengenai lulusan akademi Anfield
Menurut pakar transfer Italia ternama, Gianluca Di Marzio, Inter dan Liverpool telah melakukan pembicaraan lanjutan terkait kemungkinan transfer Curtis Jones pada bursa musim panas. Direktur olahraga kedua klub, Piero Ausilio dan Richard Hughes, baru-baru ini bertemu di Monte Conte untuk membahas secara awal mengenai pemain berusia 25 tahun tersebut.
Juara Serie A tersebut sangat ingin memperkuat skuad mereka, sementara The Reds sedang melakukan perombakan setelah musim yang mengecewakan tanpa gelar. Meskipun mengalami kesulitan di liga domestik, klub asal Merseyside ini berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions dengan finis di posisi kelima di Liga Premier. Jones, yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, dilaporkan menunda perpanjangan kontraknya senilai £50.000 per minggu karena ia sedang mempertimbangkan tantangan baru.
Berusaha mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di tim utama
Gelandang ini telah menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa musim ini, sering kali diturunkan di sayap kanan akibat krisis cedera yang melanda Anfield. Di semua kompetisi, ia telah mencatatkan 49 penampilan, dengan 28 di antaranya sebagai starter. Penampilannya di Liga Premier mencakup 34 pertandingan dan satu gol, serta sembilan penampilan di kompetisi Eropa.
Namun, di tahap krusial kariernya ini, ia ingin beralih dari pemain cadangan menjadi starter tetap. Kegagalannya masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 telah memperkuat keinginannya untuk mendapatkan menit bermain secara reguler, karena kini ia telah menargetkan panggilan untuk Euro 2028. Pindah ke Italia bisa menjadi platform yang sempurna.
Karier yang penuh prestasi di Merseyside
Jika kesepakatan ini tercapai, hal itu akan menandai berakhirnya era yang sangat sukses bagi pemain jebolan akademi tersebut. Sejak debutnya di tim senior, ia telah mencatatkan 228 penampilan untuk klub, mencetak 22 gol, dan memberikan 25 assist. Koleksi trofinya yang mengesankan mencakup delapan gelar bergengsi, yang menunjukkan kontribusinya pada masa keemasan tim. Ia telah mengangkat dua gelar juara Inggris, dengan memenangkan liga pada tahun 2020 dan 2025. Selain itu, ia juga meraih satu medali juara Liga Champions UEFA, satu Piala Dunia Antarklub FIFA, satu Piala FA, dua gelar Piala Liga, dan satu Community Shield.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Jones?
Karena kedua belah pihak tampaknya ingin menghindari drama transfer yang berlarut-larut, kesepakatan akhir kemungkinan dapat tercapai pada minggu-minggu awal jendela transfer musim panas. Sementara The Reds terus mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengah, pemain asal Inggris itu akan fokus mempersiapkan diri untuk babak baru dalam kariernya.