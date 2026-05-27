Inter sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut bintang Liverpool dalam transfer musim panas yang mengejutkan

Menurut pakar transfer Italia ternama, Gianluca Di Marzio, Inter dan Liverpool telah melakukan pembicaraan lanjutan terkait kemungkinan transfer Curtis Jones pada bursa musim panas. Direktur olahraga kedua klub, Piero Ausilio dan Richard Hughes, baru-baru ini bertemu di Monte Conte untuk membahas secara awal mengenai pemain berusia 25 tahun tersebut.

Juara Serie A tersebut sangat ingin memperkuat skuad mereka, sementara The Reds sedang melakukan perombakan setelah musim yang mengecewakan tanpa gelar. Meskipun mengalami kesulitan di liga domestik, klub asal Merseyside ini berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions dengan finis di posisi kelima di Liga Premier. Jones, yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, dilaporkan menunda perpanjangan kontraknya senilai £50.000 per minggu karena ia sedang mempertimbangkan tantangan baru.