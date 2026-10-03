Inter, rekrutan berikutnya akan datang di lini pertahanan: siapa Finn Jeltsch, harganya 40 juta

Inter dianggap semua orang sebagai mesin yang nyaris sempurna, tetapi justru karena itu mereka tidak bisa berhenti melihat ke depan. Perencanaan untuk bursa transfer berikutnya sudah dimulai dan dengan menganalisis skuad serta apa yang dilakukan sepanjang musim panas lalu, investasi besar berikutnya seharusnya menyasar lini pertahanan.

Sepanjang musim panas 2026, revolusi pemain muda yang direncanakan dengan keluarnya Acerbi, De Vrij, dan Darmian pada kenyataannya ditunda: kedatangan John Stones secara gratis dan dipertahankannya Benjamin Pavard (kembali dari masa pinjaman) memungkinkan mereka mengambil waktu, tetapi gagasan yang untuk saat ini dikesampingkan itu tetap kuat di benak para petinggi: Inter membutuhkan bek muda, kuat, dan punya margin perkembangan yang besar.

Jika perlu, pemain itu bisa direkrut bahkan dengan investasi yang signifikan, dan karena itu dalam daftar nama yang dipantau Inter, Finn Jeltsch kini terus naik posisi.