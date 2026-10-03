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cm grafica Jeltsch Inter
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, rekrutan berikutnya akan datang di lini pertahanan: siapa Finn Jeltsch, harganya 40 juta

Inter
VfB Stuttgart
Germany
F. Jeltsch

Klub Inter menatap masa depan dan akan menuntaskan revolusi di lini belakang pada bursa transfer berikutnya.

Inter dianggap semua orang sebagai mesin yang nyaris sempurna, tetapi justru karena itu mereka tidak bisa berhenti melihat ke depan. Perencanaan untuk bursa transfer berikutnya sudah dimulai dan dengan menganalisis skuad serta apa yang dilakukan sepanjang musim panas lalu, investasi besar berikutnya seharusnya menyasar lini pertahanan.

Sepanjang musim panas 2026, revolusi pemain muda yang direncanakan dengan keluarnya Acerbi, De Vrij, dan Darmian pada kenyataannya ditunda: kedatangan John Stones secara gratis dan dipertahankannya Benjamin Pavard (kembali dari masa pinjaman) memungkinkan mereka mengambil waktu, tetapi gagasan yang untuk saat ini dikesampingkan itu tetap kuat di benak para petinggi: Inter membutuhkan bek muda, kuat, dan punya margin perkembangan yang besar.

Jika perlu, pemain itu bisa direkrut bahkan dengan investasi yang signifikan, dan karena itu dalam daftar nama yang dipantau Inter, Finn Jeltsch kini terus naik posisi.

  • Pemandu bakat di Bundesliga

    Dalam fase bursa transfer ini, Inter terus memantau dan mencermati pasar internasional dengan sangat saksama. Ada sejumlah profil yang masuk dalam catatan orang-orang Dario Baccin yang, mengambil alih posisi Piero Ausilio, mendapat mandat dari pemilik klub untuk memperluas kerja pemantauan dengan memadukan pengamatan langsung di lapangan dengan data dan perangkat kecerdasan buatan. Dan justru dari kerja yang saling terkait ini, nama Jeltsch muncul dengan kuat.


    Pertama profilnya diidentifikasi, lalu diamati secara langsung lebih dekat, dan seperti itulah Inter bergerak untuk pemain kelahiran 2006 milik Stuttgart ini.Seperti diberitakan media Jerman, seorang pemandu bakat Inter hadir di tribun MHP Arena pada laga Liga Champions melawan Viking Stavanger pada 9 September, yang dimenangi Stuttgart 3-1, tepat untuk memantau sang bek dari dekat.

  • Siapa JELTSCH

    Lahir pada 17 Juli 2006, Jeltsch adalah seorang bek tengah Jerman dengan tinggi 1,88 meter, berkaki kanan alami. Tumbuh di akademi Nurnberg, ia menjalani debut profesional bersama klub tersebut sebelum pindah ke Stuttgart pada Februari 2025. Ia adalah bek tengah yang terbiasa bermain baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dengan karakteristik yang sangat menarik dalam membaca permainan, melakukan antisipasi, dan kemampuan untuk cepat memulihkan posisi. Namun, yang paling disukai manajemen Inter adalah kecepatan saat berlari mundur dan kematangan dalam mengelola risiko.


    Perjalanannya di tim nasional kelompok usia Jerman juga sama cepatnya: bersama tim U-17 ia menjuarai Piala Eropa dan Piala Dunia pada 2023, sementara pada 2025 ia menerima medali emas Fritz Walter di kategori U-19, salah satu penghargaan individu utama dalam sepak bola usia muda Jerman. Kini ia juga sudah masuk ke lingkar tim nasional senior, dengan panggilan pertamanya datang pada era baru di bawah Jurgen Klopp meski debutnya masih belum tiba.

  • Pesaing dan harga

    Masalahnya, sebagaimana juga dilaporkan Corriere dello Sport, adalah bahwa perkembangan pesat Jeltsch tidak hanya membuatnya menjadi nama yang diminati Inter. Bek Stuttgart itu sudah menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Barcelona, misalnya, adalah salah satu klub yang paling tertarik dan, seperti Inter, sudah mengirim pemandu bakat untuk melihatnya langsung tepat pada laga Liga Champions melawan Viking, pertandingan yang juga dihadiri Inter. Selain itu, beberapa klub Premier League juga sedang memantau perkembangannya.


    Di sisi lain, Stuttgart sama sekali tidak berniat melepas murah permata mereka yang baru datang ke kota itu dua musim lalu. Valuasinya terus meningkat dan di Jerman beredar kabar bahwa mereka meminta tidak kurang dari 40 juta euro, angka yang besar tetapi sejalan dengan profil sang pemain dan dengan persaingan yang mulai terbentuk di sekitar namanya. Kontraknya dengan klub Jerman itu tentu masih panjang, hingga 30 Juni 2030 dan bagi Inter, jika ingin benar-benar bergerak, mau tak mau harus melalui negosiasi antarklub.

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