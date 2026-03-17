Inter Milan's Urugayan forward Alvaro ReAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, Recoba merayakan ulang tahun ke-50. Moratti: "Dia adalah segala hal yang saya sukai dalam sepak bola. Dia pernah bilang bahwa saya membayarnya terlalu mahal"

Chino merayakan ulang tahun yang penting: inilah yang mereka katakan tentang dirinya

"Recoba adalah segala hal yang saya cintai dalam sepak bola. Dia pernah berkata kepada saya: 'Pak Presiden, Anda membayar saya terlalu mahal.'" Begitulah Massimo Moratti mengenang Alvaro Recoba, si "Chino" yang hari ini genap berusia 50 tahun: bakat murni, jenius yang tak terduga, dan simbol sepak bola yang mampu membangkitkan impian. Dari Uruguay beredar kisah-kisah yang hampir legendaris tentang masa kecilnya: hujan gol, membalikkan keadaan sendirian, dan karakter yang bebas, di luar kebiasaan. Ditemukan oleh Rafa Perrone, ia tumbuh di Danubio dan mengukuhkan dirinya di Nacional, sebelum melangkah ke Eropa.

Tahun 1997, Moratti membawanya ke Inter bersama Ronaldo. Debutnya di San Siro layaknya adegan film: ia masuk dan dengan dua gol membalikkan keadaan melawan Brescia, langsung membuat para penggemar jatuh cinta. "Dia mencetak gol-gol luar biasa, jenius, dan menghibur," kata Moratti.

  • Bakat yang tak konsisten namun unik, Recoba juga meninggalkan jejak yang mendalam di antara rekan-rekannya: Javier Zanetti, seperti yang dilansir Corriere.it, mengenangnya sebagai "salah satu pemain paling murni yang pernah ada", sementara Christian Vieri mengaitkannya dengan puluhan assist dan aksi-aksi penentu.

    Tak terlupakan pula masa-masa di Venezia pada 1999, yang diinisiasi oleh Giuseppe Marotta: 11 gol dalam 19 pertandingan dan nyaris menyelamatkan tim dari degradasi, dengan penampilan layaknya pemain kelas dunia. Berseragam Inter, ia mencetak 72 gol, banyak di antaranya spektakuler, seperti tendangan lob dari tengah lapangan melawan Empoli. Gol-gol layaknya adegan kartun, yang mampu membakar semangat seluruh generasi penggemar.

    Saat ini Recoba menjadi pelatih di Deportivo Táchira, namun ia tetap menjadi simbol sepak bola romantis: tidak sempurna, tak terduga, namun mampu meninggalkan jejak yang mendalam.

