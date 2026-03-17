Inter, Recoba merayakan ulang tahun ke-50. Moratti: "Dia adalah segala hal yang saya sukai dalam sepak bola. Dia pernah bilang bahwa saya membayarnya terlalu mahal"

"Recoba adalah segala hal yang saya cintai dalam sepak bola. Dia pernah berkata kepada saya: 'Pak Presiden, Anda membayar saya terlalu mahal.'" Begitulah Massimo Moratti mengenang Alvaro Recoba, si "Chino" yang hari ini genap berusia 50 tahun: bakat murni, jenius yang tak terduga, dan simbol sepak bola yang mampu membangkitkan impian. Dari Uruguay beredar kisah-kisah yang hampir legendaris tentang masa kecilnya: hujan gol, membalikkan keadaan sendirian, dan karakter yang bebas, di luar kebiasaan. Ditemukan oleh Rafa Perrone, ia tumbuh di Danubio dan mengukuhkan dirinya di Nacional, sebelum melangkah ke Eropa.

Tahun 1997, Moratti membawanya ke Inter bersama Ronaldo. Debutnya di San Siro layaknya adegan film: ia masuk dan dengan dua gol membalikkan keadaan melawan Brescia, langsung membuat para penggemar jatuh cinta. "Dia mencetak gol-gol luar biasa, jenius, dan menghibur," kata Moratti.