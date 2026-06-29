Inter: Piala Dunia Marcus Thuram belum pernah dimulai: cedera betis membuatnya berisiko absen dalam laga Prancis vs Swedia. Kapan dia bisa kembali?

Pertandingan melawan tim nasional asuhan Graham Potter dijadwalkan besok pukul 23.00 waktu Italia di New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, dan saat ini informasi yang beredar dari kamp pelatihan Les Bleus mengindikasikan bahwa Marcus Thuram kemungkinan besar akan kembali absen, karena ia dilaporkan mengalami ketidaknyamanan pada betisnya saat salah satu sesi latihan terakhir. Masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati, mengingat sensitivitas otot yang bersangkutan, dan hal ini mungkin membuat Deschamps tidak mau mengambil risiko dengan pemain Inter Milan tersebut, mengingat kelimpahan opsi di bangku cadangan untuk lini serang serta performa prima yang ditunjukkan oleh para pemain inti.