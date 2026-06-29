Sejauh ini, Piala Dunia yang dijalani penyerang Inter Marcus Thuram benar-benar kurang beruntung. Dipanggil oleh pelatih timnas Prancis Didier Deschamps untuk melengkapi barisan penyerang yang sangat tangguh – bersama dirinya ada Mbappé, Dembelé, Olise, Doué, Barcola, Cherki, Akliouche, dan Mateta – pemain kelahiran tahun 1997 ini hanya bermain selama satu menit dalam pertandingan kedua fase grup melawan Irak. Dan yang memperparah situasi adalah cedera otot yang dialaminya setelah pertandingan melawan Norwegia, yang kini sangat mengancam keikutsertaannya di babak 16 besar melawan Swedia.
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Inter: Piala Dunia Marcus Thuram belum pernah dimulai: cedera betis membuatnya berisiko absen dalam laga Prancis vs Swedia. Kapan dia bisa kembali?
APA YANG TERUNGKAP DARI PELATIHAN TIM NASIONAL PRANCIS
Pertandingan melawan tim nasional asuhan Graham Potter dijadwalkan besok pukul 23.00 waktu Italia di New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, dan saat ini informasi yang beredar dari kamp pelatihan Les Bleus mengindikasikan bahwa Marcus Thuram kemungkinan besar akan kembali absen, karena ia dilaporkan mengalami ketidaknyamanan pada betisnya saat salah satu sesi latihan terakhir. Masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati, mengingat sensitivitas otot yang bersangkutan, dan hal ini mungkin membuat Deschamps tidak mau mengambil risiko dengan pemain Inter Milan tersebut, mengingat kelimpahan opsi di bangku cadangan untuk lini serang serta performa prima yang ditunjukkan oleh para pemain inti.
MBAPPE DAN REKAN-REKANNYA, AWAL YANG LUAR BIASA
Kylian Mbappé telah mencetak 4 gol dan 2 assist dalam tiga pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026, sementara Ousmane Dembelé, yang juga telah mengumpulkan 4 gol di klasemen pencetak gol terbanyak, baru saja mencatatkan hat-trick yang memukau melawan Norwegia. Respons positif juga datang dari Olise (yang belum mencetak gol namun sudah memberikan 4 assist), Barcola (satu gol dan satu assist), serta Doué (satu gol). Performa ini membuat, selain Thuram, juga Cherki (tiga penampilan singkat hingga saat ini dengan total 50 menit), Akliouche (7 menit melawan Irak di akhir pertandingan), dan Mateta (3 menit melawan Norwegia) terpinggirkan.
KAPAN DIA BISA KEMBALI
Bahkan jika dalam sesi latihan terakhir hari ini Marcus Thuram masih belum bisa berlatih dengan lancar dan masih merasakan nyeri di betisnya, tim medis tim nasional Prancis tidak akan mengambil risiko apa pun terhadap pemain Inter tersebut dan tidak akan memaksakan proses pemulihannya. Pemulihannya pada tahap ini mungkin akan bertepatan dengan pertandingan babak 16 besar melawan pemenang antara Jerman dan Paraguay, yang dijadwalkan pada Sabtu, 4 Juli pukul 23.00 di Philadelphia.