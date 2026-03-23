Inter, pertemuan pada awal April antara pemilik dan manajemen dengan Chivu mengenai bursa transfer dan perpanjangan kontrak: ringkasan situasinya

Sulit membayangkan masa depan ketika masa kini menuntut energi fisik dan mental yang maksimal, namun di Viale della Liberazione, mereka wajib mencoba memisahkan tekanan saat ini dari perencanaan yang diperlukan, yang harus dijalankan oleh sebuah klub besar guna membangun masa depan yang tampaknya akan dipenuhi perubahan. Situasi saat ini tidaklah menggembirakan; Inter asuhan Chivu memang memimpin klasemen, namun mulai tertinggal dari Milan dan Napoli. Dua pertandingan terakhir melawan Atalanta dan Fiorentina hanya menghasilkan dua poin, dan kini jadwal akan menghadirkan laga-laga sulit dan menentukan seperti melawan Como, Roma, Lazio, dan Bologna. Pelatih Inter sendiri, dalam konferensi pers menjelang Fiorentina vs Inter, mengakui bahwa timnya belum 100% secara fisik. Namun, defisit fisik ini ditambah dengan defisit mental, masalah yang sudah diketahui dari tim yang hancur akibat kegagalan musim lalu, yang juga disebabkan oleh ruang ganti yang mulai terpecah belah karena banyaknya pemain yang akan hengkang di akhir tahun dan mereka yang tidak lagi terlihat di Inter.







