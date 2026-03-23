Sulit membayangkan masa depan ketika masa kini menuntut energi fisik dan mental yang maksimal, namun di Viale della Liberazione, mereka wajib mencoba memisahkan tekanan saat ini dari perencanaan yang diperlukan, yang harus dijalankan oleh sebuah klub besar guna membangun masa depan yang tampaknya akan dipenuhi perubahan. Situasi saat ini tidaklah menggembirakan; Inter asuhan Chivu memang memimpin klasemen, namun mulai tertinggal dari Milan dan Napoli. Dua pertandingan terakhir melawan Atalanta dan Fiorentina hanya menghasilkan dua poin, dan kini jadwal akan menghadirkan laga-laga sulit dan menentukan seperti melawan Como, Roma, Lazio, dan Bologna. Pelatih Inter sendiri, dalam konferensi pers menjelang Fiorentina vs Inter, mengakui bahwa timnya belum 100% secara fisik. Namun, defisit fisik ini ditambah dengan defisit mental, masalah yang sudah diketahui dari tim yang hancur akibat kegagalan musim lalu, yang juga disebabkan oleh ruang ganti yang mulai terpecah belah karena banyaknya pemain yang akan hengkang di akhir tahun dan mereka yang tidak lagi terlihat di Inter.
Inter, pertemuan pada awal April antara pemilik dan manajemen dengan Chivu mengenai bursa transfer dan perpanjangan kontrak: ringkasan situasinya
JADWAL PERTEMUAN
Dalam konteks yang sangat unik inilah Inter akan mencoba merencanakan langkah-langkah ke depan, dengan asumsi bahwa pada akhir tahun ini perlu dibahas soal kontrak para petinggi klub, mengingat kontrak Ausilio dan Baccin akan berakhir pada 2027, berbeda dengan Marotta yang, saat menjadi presiden, kontraknya diperpanjang hingga 2030. Namun, sebelum musim panas, fondasi harus dibangun terlebih dahulu, dan itulah sebabnya Oaktree telah menjadwalkan serangkaian pertemuan pada bulan April. Pertemuan dengan jajaran manajemen dan staf teknis direncanakan pada hari-hari awal bulan April, saat di Viale della Liberazione akan berlangsung diskusi antara manajemen dan pelatih. Ini akan menjadi momen untuk membahas permintaan untuk masa depan, proyek-proyek, negosiasi perpanjangan kontrak, serta strategi untuk pembelian dan penjualan pemain.
GELAR JUARA MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
Di Viale della Liberazione, kini saatnya merencanakan, meskipun musim ini masih menyimpan banyak hal yang akan terjadi dan harus diputuskan. Sebab, kemenangan atau kekalahan dalam perebutan Scudetto dapat mengubah segalanya, terutama jika gelar juara Italia terlepas setelah sempat unggul hingga 10 poin atas Milan dan 14 poin atas Napoli. Kegagalan tersebut akan sangat merugikan, dan gejala-gejala yang ada tetaplah sinyal yang harus diperhatikan, terutama dalam tahap perencanaan. Namun, masih ada waktu untuk mengevaluasi kembali nanti dan, jika perlu, merevisi dan memperbaiki di tengah jalan. Sementara itu, Inter akan berusaha bersikap realistis, dan dalam hal ini, hari-hari awal April mungkin dapat membantu menentukan arah.