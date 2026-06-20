Inter, pertemuan baru dengan Atalanta terkait Palestra: apa yang masih kurang untuk menuntaskan kesepakatan

Inter dan Marco Palestra semakin dekat. Pertemuan pada Kamis, 18 Juni, menjadi momen penting bagi Nerazzurri dan Atalanta untuk mencapai kesepakatan prinsip guna segera menyelesaikan negosiasi yang akan membawa pemain kelahiran 2005 tersebut.

Para petinggi di Viale della Liberazione sedang berupaya agar Chivu bisa memiliki pengganti Denzel Dumfries sejak hari pertama pemusatan latihan, pada pertengahan Juli. Ada kegembiraan di antara Milan dan Bergamo; kegembiraan yang, minggu depan, berpotensi berkembang menjadi kesepakatan definitif yang telah lama dinantikan antara kedua klub.



