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Grafica CM Marco Palestra Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Inter, pertemuan baru dengan Atalanta terkait Palestra: apa yang masih kurang untuk menuntaskan kesepakatan

Inter
Transfers
Atalanta
M. Palestra
Serie A

Kedua perusahaan akan bertemu untuk membahas lebih lanjut rincian mengenai bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa mendatang.

Inter dan Marco Palestra semakin dekat. Pertemuan pada Kamis, 18 Juni, menjadi momen penting bagi Nerazzurri dan Atalanta untuk mencapai kesepakatan prinsip guna segera menyelesaikan negosiasi yang akan membawa pemain kelahiran 2005 tersebut.

Para petinggi di Viale della Liberazione sedang berupaya agar Chivu bisa memiliki pengganti Denzel Dumfries sejak hari pertama pemusatan latihan, pada pertengahan Juli. Ada kegembiraan di antara Milan dan Bergamo; kegembiraan yang, minggu depan, berpotensi berkembang menjadi kesepakatan definitif yang telah lama dinantikan antara kedua klub.


  • TANGGAL PERTEMUAN

    Menurut laporan Sky Sport, Inter dan Atalanta akan bertemu kembali pada awal pekan depan. Antara Senin, 22 Juni, dan Selasa, 23 Juni, kedua klub akan bertemu untuk membahas detail-detail terakhir dan secepatnya mencapai kesepakatan yang telah lama dinantikan. Pemain tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Inter dan selalu menempatkan Milan sebagai prioritas utamanya, terlepas dari minat yang datang dari Liga Premier.

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  • APA YANG MASIH DIBUTUHKAN UNTUK MENYELESAIKANNYA

    Palestra diperkirakan akan pindah dari Atalanta ke Inter dengan nilai transfer sekitar 50 juta secara keseluruhan. Kedua klub masih harus menyempurnakan detail terkait bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan. Memang, perlu ditentukan persentase berapa — kemungkinan antara 15 dan 20% — yang akan dimasukkan dalam kesepakatan akhir yang akan membawa pemain kelahiran 2005 ini ke bawah asuhan Cristian Chivu.

  • PERJANJIAN DENGAN GYM

    Sementara itu, Inter dan Palestra telah mencapai kesepakatan mengenai kontraknya: pemain sayap tersebut diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan gaji bersih sekitar dua juta per musim. Bagi Nerazzurri, ini akan menjadi investasi yang sangat besar, yang menunjukkan betapa besarnya keyakinan manajemen dan Chivu terhadap kemampuan pemain kelahiran 2005 tersebut, yang ditugaskan untuk menggantikan Dumfries yang telah pindah ke Real Madrid.