Inter, perhatikan Thuram: ia akhirnya mencetak gol bersama timnas. Gol dan assist saat melawan Kolombia dalam laga persahabatan, sekaligus mengakhiri puasa gol yang berlangsung sejak 2023

Marcus Thuram menunjukkan kemampuannya dan mengirimkan sinyal kepada Prancis dan Inter menjelang akhir musim yang akan mengarah ke Piala Dunia 2026. Penyerang tengah Inter Milan ini, yang diturunkan sebagai starter oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dalam laga persahabatan melawan Kolombia, mencetak gol sundulan yang membuat skor sementara menjadi 2-0, sekaligus mengakhiri puasa golnya di tim nasional yang telah berlangsung sejak 18 November 2023, saat Prancis menang telak 14-0 atas Gibraltar.
Umpan silang, lalu umpan
Menit ke-41 babak pertama: Akliouche melakukan penetrasi dari sisi kanan, lalu mengirim umpan silang ke tengah. Di sana, Thuram—yang dibiarkan bebas tanpa pengawalan oleh para bek tengah Kolombia—melompat lebih tinggi dari kiper Montero yang keluar terlalu jauh, dan mencetak gol kedua dengan bola yang menyentuh mistar gawang sebelum masuk ke gawang. Gol pertama dicetak oleh Doué pada menit ke-30.
Pada menit ke-56, Doué juga memberikan assist untuk gol keduanya, sebuah umpan datar dari sisi kanan yang disambut oleh bintang muda PSG tersebut, yang memanfaatkan kesalahan pemain Juventus, Cabal. Pertandingan Thuram berakhir pada menit ke-78, ketika ia digantikan oleh Mbappé tak lama setelah gol 3-1 yang dicetak oleh Campaz.
MUSIM THURAM
Selain soal mandulnya di timnas, di Inter pun ini bukanlah masa-masa terbaik bagi mantan penyerang Borussia Mönchengladbach tersebut: cedera Lautaro Martinez telah melumpuhkan lini serang Nerazzurri, Thuram belum mencetak gol bersama klub sejak kemenangan 5-0 di Reggio Emilia melawan Sassuolo pada 8 Februari, dan catatan 2026-nya menunjukkan 3 gol dan 3 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi sejauh ini.
Jika dilihat dari keseluruhan musim, Thuram telah mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 23 penampilan di Serie A, 2 gol dan 1 assist dalam 9 penampilan di Liga Champions, 2 gol dan 1 assist dalam 3 penampilan di Coppa Italia, serta 1 gol dalam 1 penampilan di Supercoppa. Secara total, ia telah mencetak 12 gol dan 5 assist dalam 36 penampilan bersama Inter pada musim 2025/26.