Pergerakan transfer Inter mulai terbentuk, setelah awal yang lambat dan dipengaruhi oleh kekecewaan yang ditimbulkan Chelsea terkait Marco Palestra serta ketidakmampuan untuk terlibat dalam negosiasi mengenai masa depan Nico Paz, yang tetap bertahan di Como setelah negosiasi kilat yang dibuka dan ditutup dengan Real Madrid. Percepatan negosiasi untuk pemain sayap kanan Union St. Gilloise, Anan Khalaili, serta kontak yang terus-menerus dengan Chelsea terkait bek tengah Trevor Chalobah terjadi secara berurutan setelah kesepakatan dengan Lazio untuk kiper Ivan Provedel diselesaikan.
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Inter, perekrutan Provedel akan segera resmi: pemeriksaan medis telah dijadwalkan, berikut rincian kesepakatan
RINCIANNYA
Menurut laporan Sky Sport, pemain kelahiran tahun 1994 yang akan menjadi cadangan bagi kiper utama Josep Martinez ini diperkirakan tiba di Milan pada pertengahan minggu depan, antara Rabu dan Kamis, untuk menjalani prosedur pemeriksaan medis seperti biasa dan kemudian menandatangani kontrak tiga tahun yang berlaku hingga 30 Juni 2029. Dalam beberapa hari terakhir, klub Nerazzurri telah mencapai kesepakatan final dengan Lazio untuk pembelian Provedel secara permanen senilai 3 juta euro.
PENGALAMAN DI LAZIO
Perjalanan Ivan Provedel bersama Lazio berakhir empat tahun setelah kedatangannya, pada musim panas 2022, ketika ia didatangkan dari Spezia dengan biaya sekitar 3 juta euro. Ia telah mencatatkan total 146 penampilan dan secara konsisten menjadi kiper utama tim Biancoceleste sebelum digantikan oleh Mandas pada musim lalu, dan pada musim ini oleh pemain muda Motta setelah cedera bahu yang membuatnya absen sejak Maret lalu.
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