Inter, perekrutan Provedel akan segera resmi: pemeriksaan medis telah dijadwalkan, berikut rincian kesepakatan

Menurut laporan Sky Sport, pemain kelahiran tahun 1994 yang akan menjadi cadangan bagi kiper utama Josep Martinez ini diperkirakan tiba di Milan pada pertengahan minggu depan, antara Rabu dan Kamis, untuk menjalani prosedur pemeriksaan medis seperti biasa dan kemudian menandatangani kontrak tiga tahun yang berlaku hingga 30 Juni 2029. Dalam beberapa hari terakhir, klub Nerazzurri telah mencapai kesepakatan final dengan Lazio untuk pembelian Provedel secara permanen senilai 3 juta euro.