Inter, penyesalan Ausilio: “Soal Tonali, saya terlena; seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Bisseck didatangkan berdasarkan analisis data, Lautaro adalah rekrutan terbaik”

“Seorang pemain yang direkrut meski bertentangan dengan analisis data? Ya, lebih dari satu. Dalam sejarah terkini, ada Bisseck, yang laporan-laporannya tidak semuanya sejalan. Yang membuat perbedaan adalah saya mengenal pemuda itu; dia sangat cerdas, menguasai berbagai bahasa, dan akan menjadi dokter jika tidak menjadi pemain sepak bola. Dia telah menjalani berbagai pengalaman, dan kami menemukannya di Denmark. Saya merekrutnya karena kecerdasan dan fisiknya, terlepas dari beberapa laporan yang mungkin tidak sejalan.”





“Guru saya? Pierluigi Casiraghi, yang bekerja di Pro Sesto dan menjadi teladan bagi semua orang. Dia memiliki cara pandang yang sangat unik terhadap sepak bola, mengandalkan intuisi: mustahil meniru semuanya darinya, tapi ada beberapa hal yang berhasil saya serap.”





“Transfer terpenting yang pernah saya lakukan? Menurut sejarah terkini, Lautaro Martinez. Seorang pemain yang seharusnya bisa saya tangani dengan lebih baik, dan Tonali saat masih di Brescia—saya agak lengah. Pemain yang diremehkan? Tonali. Seharusnya bisa dilakukan lebih banyak; dengan sedikit usaha ekstra, hal itu bisa terwujud.”





“Negosiasi mana yang paling membuat saya sulit tidur? Lautaro. Saya menghabiskan tiga hari di Buenos Aires tanpa tidur. Jika seorang direktur olahraga terbang dengan pesawat dan gagal mendatangkan pemain, itu akan menjadi aib. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan klub lain, jadi itu tidak mudah bagi kami.”