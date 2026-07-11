Masalah muncul bagi Inter terkait Anan Khalaili. Transfer pemain sayap baru Nerazzurri ini, yang didatangkan dari Union Saint Gilloise dengan nilai 25 juta euro ditambah bonus, untuk saatini belum dapat diumumkan secara resmi: menurut Gazzetta dello Sport, CONI telah meminta pemeriksaan khusus tambahan setelah tes medis, yang akan dilakukan pada awal pekan ini, antara Senin dan Selasa.
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Inter, pemeriksaan medis Khalaili: CONI meminta pemeriksaan lebih lanjut, status keanggotaan ditangguhkan, dan transfernya masih belum pasti
DIMINTA PENJELASAN LEBIH LANJUT
Jadi, belum ada pengumuman, karena saat ini belum memungkinkan untuk mendaftarkan pemain asal Israel tersebut: pemain kelahiran 2004 itu kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan olahraga di Milan, sebagai langkah awal sebelum transfer resminya ke Serie A, namun Institut Kedokteran Olahraga CONI meminta pemeriksaan lebih lanjut.
INTER MENUNGGU
Inter akan memantau dengan cermat pemeriksaan lanjutan ini yang dianggap perlu oleh CONI, dan baru setelah serangkaian pemeriksaan baru tersebut selesai—ketika sudah jelas apakah penghentian aktivitasnya hanya bersifat sementara—barulah keputusanakhir dapat diambil terkait Khalaili, yang telah menandatangani kontrak lima tahun senilai 2,2 juta per musim.
APA YANG AKAN TERJADI SEKARANG
Pemeriksaan medis tambahan ini berkaitan dengan kelayakan untuk berolahraga, bukan penilaian dari staf medis Inter: oleh karena itu, Inter hanya bisa menunggu keputusan dari CONI, yang akan menentukan hasil transfer tersebut
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