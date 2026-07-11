Inter, pemeriksaan medis Khalaili: CONI meminta pemeriksaan lebih lanjut, status keanggotaan ditangguhkan, dan transfernya masih belum pasti

Masalah muncul bagi Inter terkait Anan Khalaili. Transfer pemain sayap baru Nerazzurri ini, yang didatangkan dari Union Saint Gilloise dengan nilai 25 juta euro ditambah bonus, untuk saatini belum dapat diumumkan secara resmi: menurut Gazzetta dello Sport, CONI telah meminta pemeriksaan khusus tambahan setelah tes medis, yang akan dilakukan pada awal pekan ini, antara Senin dan Selasa.



