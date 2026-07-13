Inter, peluang Khalaili sirna: "Apa yang kalian benci bisa jadi hal yang baik." Dan temannya: “Kamu kena mata jahat”

Setelah adanya konfirmasi resmi bahwa negosiasi yang seharusnya membawa Anan Khalaili ke Inter kini telah batal, muncul pernyataan pertama dari sang pemain sayap yang, setidaknya untuk saat ini, tetap bertahan di Union St. Gilloise.
Dalam konferensi pers yang menandai dimulainya pemusatan latihan Inter, Presiden Marotta menjelaskan bahwa Khalaili tidak akan menjadi pemain baru Nerazzurri. Meskipun telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain dan klubnya, kesepakatan tersebut batal karena beberapa masalah jantung yang terdeteksi selama pemeriksaan medis resmi di CONI. Oleh karena itu, pemain asal Israel tersebut akan tetap berseragam klub Belgia tersebut, dan tim asuhan Chivu harus mencari penggantinya.