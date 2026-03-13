Inter, Nico Paz makan malam bersama Zanetti dan Milito: para penggemar bermimpi, namun pemain Como itu akan kembali ke Real Madrid; situasi transfernya

Para pendukung Inter kembali memimpikan Nico Paz. Pemain asal Argentina yang membela Como ini tertangkap kamera dalam sebuah foto yang kemudian diunggah di media sosial saat sedang makan malam bersama wakil presiden Inter, Javier Zanetti, mantan penyerang Inter, Diego Milito, dan ayahnya, Pablo. Ini bukan pertama kalinya: seringkali mantan kapten dan ayah sang gelandang serang itu bertemu di Milan untuk mengenang masa lalu. Zanetti dan Pablo Paz pernah bermain bersama dan juga berbagi petualangan di Piala Dunia bersama Albiceleste. Namun kali ini, pemain yang dikontrak Real Madrid itu juga ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, di mana masa depannya di Como sudah ditentukan: ia diperkirakan akan meninggalkan Serie A pada musim panas ini untuk kembali ke La Liga. Bagi Inter, intinya, pemain kelahiran 2004 di Tenerife ini tampaknya hanya akan tetap menjadi impian.
FOTO DI MEDIA SOSIAL
Sebuah unggahan dari Paula de la Fuente, istri Javier Zanetti, kembali menempatkan nama lama yang pernah menjadi incaran klub ke dalam impian para pendukung Inter: Nico Paz. Meskipun sedang mengalami masa-masa yang kurang gemilang dalam musim ini, ia tengah memimpin tim asal Milan itu dalam perjuangan merebut tiket Liga Champions. Dalam foto yang dibagikan di media sosial, terlihat Milito, Zanetti, Pablo Paz, dan putranya tersenyum di Botinero, restoran milik wakil presiden Inter di Milan. Foto tersebut disertai dengan komentar sang istri yang menulis: “Aura”.
MASA DEPAN NICO PAZ
Seperti yang telah disebutkan, ini bukanlah kali pertama Nico Paz dikaitkan dengan Inter, yang telah beberapa kali mencoba mendekati Como, namun selalu mendapat penolakan tegas sebagai jawabannya. Pemain asal Argentina ini diperkirakan bernilai 60-70 juta euro, namun masa depannya tampaknya sudah ditentukan. Hak kepemilikannya memang masihdikendalikan oleh Real Madrid, yang memiliki klausul pembelian kembali atas pemain berusia 21 tahun ini: untuk membawanya kembali, cukup membayar 9 juta euro pada musim panas 2026 atau 10 juta euro pada musim panas 2027. Sulit membayangkan bahwa Los Blancos akan melepas talenta sekelas ini dengan harga yang begitu terjangkau. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, pihak Como juga mencoba menghapus klausul tersebut dengan membeli Nico Paz dan memberikan 50% hak kepada Real Madrid atas penjualan kembali di masa depan. Klub milik Perez menolak upaya tersebut, yang sekali lagi menunjukkan betapa Madrid ingin mengandalkan pemain ini di masa depan, terlepas dari apa yang diinginkan Como dan Inter.