Inter, Nico Paz makan malam bersama Zanetti dan Milito: para penggemar bermimpi, namun pemain Como itu akan kembali ke Real Madrid; situasi transfernya

Seperti yang telah disebutkan, ini bukanlah kali pertama Nico Paz dikaitkan dengan Inter, yang telah beberapa kali mencoba mendekati Como, namun selalu mendapat penolakan tegas sebagai jawabannya. Pemain asal Argentina ini diperkirakan bernilai 60-70 juta euro, namun masa depannya tampaknya sudah ditentukan. Hak kepemilikannya memang masihdikendalikan oleh Real Madrid, yang memiliki klausul pembelian kembali atas pemain berusia 21 tahun ini: untuk membawanya kembali, cukup membayar 9 juta euro pada musim panas 2026 atau 10 juta euro pada musim panas 2027. Sulit membayangkan bahwa Los Blancos akan melepas talenta sekelas ini dengan harga yang begitu terjangkau. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, pihak Como juga mencoba menghapus klausul tersebut dengan membeli Nico Paz dan memberikan 50% hak kepada Real Madrid atas penjualan kembali di masa depan. Klub milik Perez menolak upaya tersebut, yang sekali lagi menunjukkan betapa Madrid ingin mengandalkan pemain ini di masa depan, terlepas dari apa yang diinginkan Como dan Inter.