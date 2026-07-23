Inter, muncul hambatan dalam negosiasi untuk John Stones: Arsenal harus kehilangan Saliba selama beberapa bulan dan ikut bersaing untuk mendapatkan mantan pemain Manchester City tersebut

Selain bek tengah kelahiran tahun 1994, yang baru saja melewati musim yang cukup rumit akibat cedera (hanya tampil 18 kali secara keseluruhan) namun telah membuktikan kemampuannya saat membela Inggris di Piala Dunia terakhir, Inter pun turut tertarik. Klub ini sedang mencari dua pemain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Acerbi dan de Vrij, serta mempertimbangkan opsi yang terjangkau (dari segi biaya transfer) dan berpengalaman untuk mengisi setidaknya salah satu dari dua posisi tersebut. Namun, hal ini akan membutuhkan pengorbanan besar dari Stones, yang ditawarkan oleh beberapa perantara dalam beberapa pekan terakhir dan dilaporkan telah mengajukan tuntutan signifikan baik terkait gaji maupun bonus penandatanganan, mengingat statusnya sebagai pemain bebas transfer.