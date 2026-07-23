Goal.com
Live
cm stones inter

Diterjemahkan oleh

Inter, muncul hambatan dalam negosiasi untuk John Stones: Arsenal harus kehilangan Saliba selama beberapa bulan dan ikut bersaing untuk mendapatkan mantan pemain Manchester City tersebut

Inter
J. Stones
Arsenal

Bek tengah asal Inggris tersebut, yang saat ini berstatus bebas transfer, telah ditawarkan kepada klub Nerazzurri

Cedera punggung parah yang dialami bek tengah Arsenal, William Saliba, berpotensi mengubah prioritas transfer pemain baru juara Liga Inggris tersebut dalam waktu dekat. Hal ini juga secara tidak langsung memengaruhi prioritas Inter, yang sejak beberapa pekan lalu telah memasukkan nama John Stones ke dalam daftar incaran. Stones kini berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kariernya di Manchester City dan, sama seperti Saliba, baru saja kembali dari Piala Dunia.


  • ARSENAL, KABAR BURUK TENTANG SALIBA

    Menurut laporan Sky Sports, The Gunners telah menyatakan niatnya untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengatasi masalah serius yang menimpa Saliba, yang pada semifinal Piala Dunia melawan Spanyol mengalami kambuhnya cedera punggung parah yang telah mengganggunya selama beberapa bulan terakhir. Klub asal London tersebut mengumumkan kemarin bahwa waktu pemulihan, yang saat ini belum dapat ditentukan secara pasti, akan memakan waktu sangat lama, sehingga memaksa Arsenal untuk kembali ke bursa transfer. Dan di antara nama-nama yang dikaitkan dengan tim asuhan Mikel Arteta, selain Ezri Konsa dari Aston Villa, muncul pula nama John Stones.

    • Iklan

  • PERMINTAAN DARI STONES

    Selain bek tengah kelahiran tahun 1994, yang baru saja melewati musim yang cukup rumit akibat cedera (hanya tampil 18 kali secara keseluruhan) namun telah membuktikan kemampuannya saat membela Inggris di Piala Dunia terakhir, Inter pun turut tertarik. Klub ini sedang mencari dua pemain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Acerbi dan de Vrij, serta mempertimbangkan opsi yang terjangkau (dari segi biaya transfer) dan berpengalaman untuk mengisi setidaknya salah satu dari dua posisi tersebut. Namun, hal ini akan membutuhkan pengorbanan besar dari Stones, yang ditawarkan oleh beberapa perantara dalam beberapa pekan terakhir dan dilaporkan telah mengajukan tuntutan signifikan baik terkait gaji maupun bonus penandatanganan, mengingat statusnya sebagai pemain bebas transfer.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Inter crest
Inter
INT
Club Friendlies
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS