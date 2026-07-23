Cedera punggung parah yang dialami bek tengah Arsenal, William Saliba, berpotensi mengubah prioritas transfer pemain baru juara Liga Inggris tersebut dalam waktu dekat. Hal ini juga secara tidak langsung memengaruhi prioritas Inter, yang sejak beberapa pekan lalu telah memasukkan nama John Stones ke dalam daftar incaran. Stones kini berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kariernya di Manchester City dan, sama seperti Saliba, baru saja kembali dari Piala Dunia.
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Inter, muncul hambatan dalam negosiasi untuk John Stones: Arsenal harus kehilangan Saliba selama beberapa bulan dan ikut bersaing untuk mendapatkan mantan pemain Manchester City tersebut
ARSENAL, KABAR BURUK TENTANG SALIBA
Menurut laporan Sky Sports, The Gunners telah menyatakan niatnya untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengatasi masalah serius yang menimpa Saliba, yang pada semifinal Piala Dunia melawan Spanyol mengalami kambuhnya cedera punggung parah yang telah mengganggunya selama beberapa bulan terakhir. Klub asal London tersebut mengumumkan kemarin bahwa waktu pemulihan, yang saat ini belum dapat ditentukan secara pasti, akan memakan waktu sangat lama, sehingga memaksa Arsenal untuk kembali ke bursa transfer. Dan di antara nama-nama yang dikaitkan dengan tim asuhan Mikel Arteta, selain Ezri Konsa dari Aston Villa, muncul pula nama John Stones.
PERMINTAAN DARI STONES
Selain bek tengah kelahiran tahun 1994, yang baru saja melewati musim yang cukup rumit akibat cedera (hanya tampil 18 kali secara keseluruhan) namun telah membuktikan kemampuannya saat membela Inggris di Piala Dunia terakhir, Inter pun turut tertarik. Klub ini sedang mencari dua pemain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Acerbi dan de Vrij, serta mempertimbangkan opsi yang terjangkau (dari segi biaya transfer) dan berpengalaman untuk mengisi setidaknya salah satu dari dua posisi tersebut. Namun, hal ini akan membutuhkan pengorbanan besar dari Stones, yang ditawarkan oleh beberapa perantara dalam beberapa pekan terakhir dan dilaporkan telah mengajukan tuntutan signifikan baik terkait gaji maupun bonus penandatanganan, mengingat statusnya sebagai pemain bebas transfer.
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