Inter harus kehilangan Henrikh Mkhitaryan untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Hasil imbang melawan Atalanta dan kontroversi pasca pertandingan bukanlah satu-satunya hal yang mengecewakan pada malam pertengahan Maret ini, mengingat kondisi fisik gelandang asal Armenia tersebut, yang keluar dengan cedera ringan dari pertandingan yang bahkan belum ia mulai sejak menit pertama. Mkhitaryan masuk pada menit ke-1 babak kedua, menggantikan Sucic yang mendapat kartu kuning, yang pada babak pertama tidak tampil menonjol baik dari segi ritme maupun kualitas.
Inter, Mkhitaryan mengalami cedera otot: Pertandingan di Florence terancam, bagaimana kondisinya dan kabar terbaru mengenai waktu pemulihannya
Masa-masa sulit bagi Mkhitaryan; pemain asal Armenia itu mendapat banyak kritikan akibat peluang emas yang terbuang percuma dalam derby, hingga Massimo Moratti, mantan presiden Inter, bahkan turut angkat bicara untuk menyarankannya agar menghabiskan beberapa jam ekstra setiap hari di Appiano Gentile, demi melatih tendangan ke gawang. Awalnya, Chivu diharapkan bisa segera membuktikan dirinya saat melawan Atalanta, namun justru melawan tim asal Bergamo itu, mantan pemain Roma ini memulai pertandingan dari bangku cadangan, mungkin karena kondisinya belum 100%. Namun, penampilannya di lapangan cukup positif: pertama, pergerakan yang tidak dimanfaatkan oleh Thuram (seharusnya bisa masuk ke gawang), kemudian assist untuk penyerang Prancis itu sendiri, yang sayangnya membuang peluang, dan akhirnya umpan silang untuk Dumfries, yang bergerak dengan baik ke tiang dekat tetapi gagal mengontrol bola dengan baik.
Penampilan Mkhitaryan saat masuk lapangan cukup baik, begitu pula penampilannya sepanjang pertandingan, terlepas dari hasil yang diraih Inter di lapangan. Namun, di akhir pertandingan, sang pemain mengalami cedera otot yang memaksa Inter untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam, tentu saja dengan tujuan untuk memahami tingkat keparahan cedera dan estimasi waktu pemulihannya. Tampaknya sudah pasti sang pemain akan absen dalam laga tandang berikutnya di Florence, pertandingan di mana Inter diperkirakan akan kembali diperkuat oleh Hakan Calhanoglu.