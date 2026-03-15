Inter, Mkhitaryan mengalami cedera otot: Pertandingan di Florence terancam, bagaimana kondisinya dan kabar terbaru mengenai waktu pemulihannya

Masa-masa sulit bagi Mkhitaryan; pemain asal Armenia itu mendapat banyak kritikan akibat peluang emas yang terbuang percuma dalam derby, hingga Massimo Moratti, mantan presiden Inter, bahkan turut angkat bicara untuk menyarankannya agar menghabiskan beberapa jam ekstra setiap hari di Appiano Gentile, demi melatih tendangan ke gawang. Awalnya, Chivu diharapkan bisa segera membuktikan dirinya saat melawan Atalanta, namun justru melawan tim asal Bergamo itu, mantan pemain Roma ini memulai pertandingan dari bangku cadangan, mungkin karena kondisinya belum 100%. Namun, penampilannya di lapangan cukup positif: pertama, pergerakan yang tidak dimanfaatkan oleh Thuram (seharusnya bisa masuk ke gawang), kemudian assist untuk penyerang Prancis itu sendiri, yang sayangnya membuang peluang, dan akhirnya umpan silang untuk Dumfries, yang bergerak dengan baik ke tiang dekat tetapi gagal mengontrol bola dengan baik.



