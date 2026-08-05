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Inter Milan tolak tawaran besar Brentford senilai €40 juta untuk Aleksandar Stankovic saat Cristian Chivu membangun tim di sekitar bintang muda itu
Inter tetap teguh menghadapi minat dari Premier League
Inter telah membuat pernyataan tegas dengan menutup rapat pintu untuk kepergian besar. Stankovic, yang kembali ke klub musim panas ini setelah kampanye gemilang bersama Club Brugge, kini menjadi pusat persaingan penawaran. Pemain internasional muda Serbia itu berperan penting dalam keberhasilan Brugge menjuarai Jupiler Pro League, sekaligus meraih penghargaan bergengsi Pemain Muda Terbaik Tahun Ini di Belgia.
Terlepas dari daya tarik finansial dari kesepakatan seperti itu, respons dari klub datang dengan cepat dan bulat. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter, sang pemain sendiri, dan keluarga Stankovic sama-sama sepakat untuk memberi jawaban tegas "tidak, terima kasih" atas tawaran Brentford senilai €40 juta.
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Chivu mengidentifikasi penerus Calhanoglu
Alasan utama Inter menolak menjualnya terletak pada visi taktis Chivu. Juru taktik asal Rumania itu memanfaatkan pramusim untuk mengintegrasikan Stankovic ke dalam peran spesifik di lini tengah berisikan lima pemain miliknya. Secara khusus, pemain muda itu sedang dipersiapkan sebagai pelapis utama Hakan Calhanoglu. Mencari alternatif yang andal untuk gelandang internasional Turki itu telah menjadi prioritas staf pelatih, karena eksperimen sebelumnya yang melibatkan Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan, dan bahkan Nicolo Barella dalam peran playmaker dari dalam menghasilkan hasil yang beragam. Stankovic menawarkan kecocokan alami untuk posisi tersebut, memadukan jaminan teknis dengan disiplin taktis yang dituntut Chivu.
Kepercayaan yang diberikan kepada Stankovic digambarkan tanpa syarat oleh orang-orang yang dekat dengan tempat latihan. Dengan mempertahankannya di dalam skuad, Chivu mendapatkan polis asuransi taktis yang vital untuk perjalanan panjang di berbagai kompetisi. Namun, keputusan ini menciptakan efek berantai di bursa transfer. Inter tetap sangat tertarik kepada Curtis Jones dari Liverpool, pemain yang sangat dikagumi Chivu karena energi dan fleksibilitasnya. Gelandang asal Inggris itu dipandang sebagai tambahan yang ideal, tetapi area sentral saat ini terlalu padat.
Perburuan bek terhadap Cristian Romero
Sementara situasi di lini tengah masih menjadi teka-teki soal pemain yang pergi dan datang, sektor pertahanan adalah area yang ingin diperkuat Inter dengan pengalaman elite. Inter kini memusatkan perhatian penuh mereka kepada Cristian Romero. Bek asal Argentina itu dipandang sebagai kepingan terakhir dalam puzzle pertahanan, dengan agresivitas dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi Eropa.
Presiden Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio sudah melakukan pekerjaan berat dengan Tottenham Hotspur. Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan soal biaya transfer telah tercapai antara kedua klub, menghilangkan hambatan besar. Namun, kesepakatan itu mengalami kebuntuan sementara terkait persyaratan pribadi. Romero dikabarkan meminta gaji di kisaran €7 juta per musim. Mengingat Benjamin Pavard saat ini menerima €5 juta, petinggi Inter berhati-hati untuk tidak terlalu jauh melampaui struktur gaji mereka.
- Getty
Kesabaran strategis di pasar
Situasi terkini menunjukkan bahwa Inter beroperasi dengan tingkat kesabaran strategis yang tinggi. Mereka tidak terburu-buru untuk menjual para pemain muda paling menjanjikan mereka, sebagaimana terlihat dari saga Stankovic-Brentford, namun mereka tetap ambisius dalam upaya mengejar bintang-bintang global mapan seperti Jones dan Romero. Kebuntuan terkait gaji Romero dan padatnya lini tengah mengindikasikan bahwa pekan-pekan terakhir bursa transfer akan membutuhkan perhitungan yang kreatif dan mungkin kepergian seorang nama besar untuk menyeimbangkan situasi.
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