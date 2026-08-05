Inter Milan tolak tawaran besar Brentford senilai €40 juta untuk Aleksandar Stankovic saat Cristian Chivu membangun tim di sekitar bintang muda itu

Alasan utama Inter menolak menjualnya terletak pada visi taktis Chivu. Juru taktik asal Rumania itu memanfaatkan pramusim untuk mengintegrasikan Stankovic ke dalam peran spesifik di lini tengah berisikan lima pemain miliknya. Secara khusus, pemain muda itu sedang dipersiapkan sebagai pelapis utama Hakan Calhanoglu. Mencari alternatif yang andal untuk gelandang internasional Turki itu telah menjadi prioritas staf pelatih, karena eksperimen sebelumnya yang melibatkan Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan, dan bahkan Nicolo Barella dalam peran playmaker dari dalam menghasilkan hasil yang beragam. Stankovic menawarkan kecocokan alami untuk posisi tersebut, memadukan jaminan teknis dengan disiplin taktis yang dituntut Chivu.

Kepercayaan yang diberikan kepada Stankovic digambarkan tanpa syarat oleh orang-orang yang dekat dengan tempat latihan. Dengan mempertahankannya di dalam skuad, Chivu mendapatkan polis asuransi taktis yang vital untuk perjalanan panjang di berbagai kompetisi. Namun, keputusan ini menciptakan efek berantai di bursa transfer. Inter tetap sangat tertarik kepada Curtis Jones dari Liverpool, pemain yang sangat dikagumi Chivu karena energi dan fleksibilitasnya. Gelandang asal Inggris itu dipandang sebagai tambahan yang ideal, tetapi area sentral saat ini terlalu padat.