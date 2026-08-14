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Inter Milan siapkan kesepakatan mengejutkan pada jam-jam terakhir untuk bintang Liverpool Curtis Jones!
Inter membidik rekrutan terakhir
Menurut Corriere dello Sport, jajaran petinggi Inter bekerja tanpa lelah pada tahap akhir bursa transfer untuk mengamankan satu kepingan terakhir bagi skuad. Setelah memperkuat posisi-posisi kunci di seluruh area lapangan, Beppe Marotta dan Piero Ausilio kini mengalihkan perhatian sepenuhnya ke Premier League.
Pelatih Cristian Chivu telah mengidentifikasi gelandang Liverpool Jones sebagai kandidat ideal untuk meningkatkan kualitas tim. Sebelumnya, Inter sukses mendatangkan pemain Inggris lainnya, seperti Ashley Young (2019–21 dari Manchester United), Paul Ince (1995–97 dari Manchester United), dan Gerry Hitchens, yang menjadi yang pertama saat bergabung dari Aston Villa pada 1961–1962.
- AFP
Memperkuat diri dengan talenta yang sudah terbukti
Inter sudah menjalani jendela transfer yang sukses dengan mendatangkan dua pemain Inggris lainnya pada periode ini: John Stones dari Manchester City dan Djed Spence dari Tottenham Hotspur (yang sebelumnya bermain untuk Genoa). Menariknya, baik Stones maupun Spence merupakan anggota skuad Inggris di Piala Dunia 2026.
Kini, Jones sudah memperjelas niatnya terkait masa depannya, dengan membidik kepindahan ke Giuseppe Meazza. Gelandang itu sebelumnya telah menepis rumor yang mengaitkannya dengan klub-klub lain dan sudah mencapai kesepakatan dengan Inter soal persyaratan pribadi serta komisi.
Suntikan finansial dan kedalaman skuad
Meski klub Inggris itu pada awalnya menolak pendekatan dan mempertahankan valuasi yang tinggi, waktu yang terus berjalan pada kontraknya bisa memaksa terjadinya kompromi. Inter berharap bisa menjembatani selisih antara valuasi mereka dan harga yang diminta Liverpool melalui pembicaraan yang terus berlangsung.
Mendatangkan Jones akan menjadi tambahan terbaik bagi skuad yang sudah seimbang dan berhasil mempertahankan struktur intinya. Kepergian Davide Frattesi yang kian dekat memberikan ruang finansial yang diperlukan untuk meningkatkan negosiasi dan mendanai upaya tersebut.
- AFP
Menyelesaikan kesepakatan
Chivu ingin memasukkan gelandang serbabisa itu ke dalam skuad untuk menambah opsi di lini tengah. Kehadiran pemain dengan kualitas seperti ini memastikan skuad tetap kompetitif di kompetisi domestik dan Eropa.
Dengan pembicaraan lanjutan yang dijadwalkan antara kedua klub, kedua pihak sedang berupaya mencapai angka kompromi yang bisa diterima bersama. Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu saat Inter berusaha menuntaskan transfer ini dan menyelesaikan bisnis mereka pada musim panas ini.
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