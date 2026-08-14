Menurut Corriere dello Sport, jajaran petinggi Inter bekerja tanpa lelah pada tahap akhir bursa transfer untuk mengamankan satu kepingan terakhir bagi skuad. Setelah memperkuat posisi-posisi kunci di seluruh area lapangan, Beppe Marotta dan Piero Ausilio kini mengalihkan perhatian sepenuhnya ke Premier League.

Pelatih Cristian Chivu telah mengidentifikasi gelandang Liverpool Jones sebagai kandidat ideal untuk meningkatkan kualitas tim. Sebelumnya, Inter sukses mendatangkan pemain Inggris lainnya, seperti Ashley Young (2019–21 dari Manchester United), Paul Ince (1995–97 dari Manchester United), dan Gerry Hitchens, yang menjadi yang pertama saat bergabung dari Aston Villa pada 1961–1962.