Inter Miami bertindak tegas untuk menghentikan penurunan performa mereka belakangan ini dengan menunjuk mantan winger Valencia dan Inter Milan, Kily Gonzalez, sebagai pelatih kepala baru. Klub mengumumkan langkah tersebut pada Kamis, mengonfirmasi bahwa Gonzalez akan menggantikan Hoyos, yang memimpin tim secara permanen setelah sukses menjalani masa tugas interim. Keputusan ini datang pada saat Herons sedang kesulitan menemukan performa terbaik, saat ini menjalani rangkaian lima pertandingan tanpa kemenangan.

Klub merilis pernyataan resmi untuk menjelaskan masa transisi, dengan mencatat bahwa bos baru itu belum siap untuk mengambil tempatnya di pinggir lapangan. "Inter Miami CF hari ini mengumumkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Cristian Alberto "Kily" Gonzalez untuk menjadi pelatih kepala Tim Utama baru klub," bunyi pernyataan itu. "Gonzalez akan secara resmi mulai bertugas setelah ia menerima izin kerja yang diperlukan. Guillermo Hoyos untuk sementara akan tetap memimpin tim hingga kedatangan pelatih kepala baru beserta staf pelatihnya."



