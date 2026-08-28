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Inter Miami tunjuk mantan rekan setim Lionel Messi di Argentina, Kily Gonzalez, sebagai pelatih kepala baru untuk menggantikan Guillermo Hoyos
Era baru dimulai di Florida Selatan
Inter Miami bertindak tegas untuk menghentikan penurunan performa mereka belakangan ini dengan menunjuk mantan winger Valencia dan Inter Milan, Kily Gonzalez, sebagai pelatih kepala baru. Klub mengumumkan langkah tersebut pada Kamis, mengonfirmasi bahwa Gonzalez akan menggantikan Hoyos, yang memimpin tim secara permanen setelah sukses menjalani masa tugas interim. Keputusan ini datang pada saat Herons sedang kesulitan menemukan performa terbaik, saat ini menjalani rangkaian lima pertandingan tanpa kemenangan.
Klub merilis pernyataan resmi untuk menjelaskan masa transisi, dengan mencatat bahwa bos baru itu belum siap untuk mengambil tempatnya di pinggir lapangan. "Inter Miami CF hari ini mengumumkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Cristian Alberto "Kily" Gonzalez untuk menjadi pelatih kepala Tim Utama baru klub," bunyi pernyataan itu. "Gonzalez akan secara resmi mulai bertugas setelah ia menerima izin kerja yang diperlukan. Guillermo Hoyos untuk sementara akan tetap memimpin tim hingga kedatangan pelatih kepala baru beserta staf pelatihnya."
- AFP
Bersatu lagi dengan rekan setim
Salah satu aspek paling menarik dari penunjukan ini adalah hubungan yang sudah terjalin antara Gonzalez dan kapten klub Messi. Keduanya pernah menjadi rekan setim di tim nasional Argentina pada 2005, berbagi lapangan saat kualifikasi Piala Dunia melawan Peru dan Uruguay. Keakraban seperti ini telah menjadi tema yang terus berulang bagi klub tersebut, karena setiap manajer yang menangani tim selama masa sang pemain Argentina di MLS memiliki hubungan yang sudah ada sebelumnya dengan Messi.
Meski kedekatan secara personal terlihat jelas, pria 52 tahun itu datang dengan rekam jejak kepelatihan yang menuai sedikit sorotan. Ia sebelumnya memimpin tim papan atas Argentina Rosario Central, Union de Santa Fe, dan Platense, tetapi ia belum berhasil meraih trofi besar sebagai pelatih. Namun, rekam jejaknya sebagai pemain tetap tidak diragukan, setelah menikmati karier gemilang di Eropa bersama Zaragoza dan Valencia di La Liga sebelum pindah dalam transfer besar ke raksasa Serie A Inter Milan.
- Imagn
Akhir dari bab Hoyos
Hoyos meninggalkan peran pelatih kepala setelah masa tugas yang dimulai dalam situasi transisi. Semula merupakan direktur olahraga klub, ia mengambil alih sebagai pelatih interim pada April untuk menggantikan Javier Mascherano. Dampak awalnya tak terbantahkan, karena ia membukukan start tersukses bagi pelatih mana pun dalam sejarah klub.
Klub menyampaikan rasa terima kasih atas jasanya dalam pengumuman resmi, seraya menambahkan: "Inter Miami secara khusus ingin menyoroti dan berterima kasih kepada Hoyos atas komitmen dan dedikasi penuhnya kepada Klub, yang ditunjukkan melalui kesediaannya untuk mengambil peran tersebut dalam periode ini, yang dimulai pada April lalu." Meski hasil akhirnya mereda, Hoyos memainkan peran penting dalam menjaga tim tetap kompetitif di Eastern Conference.
- Getty Images Sport
Mencari formula kemenangan
Waktu pergantian ini mengindikasikan bahwa jajaran petinggi Inter Miami merasa perspektif baru dibutuhkan untuk menghindari kolaps pada akhir musim. The Herons belum merasakan kemenangan di liga sejak 25 Juli, sebuah paceklik yang mengancam merusak upaya mereka memburu Piala MLS. Fokus kini beralih pada bagaimana Gonzalez akan menata skuad bertabur bintang yang mencakup pemain-pemain seperti Luis Suarez dan Messi.
Ekspektasi tetap sangat tinggi di Fort Lauderdale, tempat apa pun selain trofi dianggap sebagai kekecewaan mengingat investasi pada skuad. Gonzalez menghadapi tantangan langsung untuk menerapkan ide-ide taktisnya ketika tekanan dalam perburuan pascamusim kian meningkat. Para penggemar akan antusias melihat apakah koneksi Rosario antara manajer baru dan pemain bintangnya dapat memberikan percikan yang diperlukan untuk membawa Miami kembali ke puncak klasemen.
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