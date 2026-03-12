Inter Miami milik Lionel Messi siap bersaing dengan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan bintang Manchester City dalam jendela transfer musim panas

Goretzka telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Bayern saat kontraknya berakhir pada Juni. Pemain internasional Jerman ini sangat antusias untuk menghadapi tantangan baru, mengatakan: "Saya tergoda untuk mencoba pengalaman di luar negeri: mungkin ini adalah kesempatan terakhir saya". Pengakuan ini membuat Juventus waspada, meskipun mereka menghadapi persaingan ketat dari Arsenal, yang dilaporkan menjadi destinasi impian sang pemain.

Meskipun Liga Premier tetap menjadi ancaman, Juventus mengandalkan proyek di bawah Luciano Spalletti untuk menarik pemain berusia 31 tahun itu ke Serie A. Gaji Goretzka saat ini sebesar hampir €7 juta bersih per tahun berada dalam jangkauan Bianconeri, asalkan mereka dapat melepas pemain lain dengan gaji tinggi.