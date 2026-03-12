Getty Images Sport
Inter Miami milik Lionel Messi siap bersaing dengan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan bintang Manchester City dalam jendela transfer musim panas
Inter Miami ikut dalam perburuan bintang Manchester City.
Inter Miami tidak sendirian dalam perburuan ini, karena klub lama Silva, Benfica, juga bermimpi untuk membawanya kembali, sementara Galatasaray juga memantau situasi dengan cermat, menurut Gazzetta dello Sport. Namun, prospek bermain bersama Messi di Amerika Serikat menjadi daya tarik yang signifikan. Silva saat ini mendapatkan gaji bersih antara €7 juta dan €8 juta per tahun ditambah bonus, angka yang sedang dievaluasi oleh Miami dan Juventus saat mereka mempersiapkan tawaran untuk gelandang serba bisa ini.
Juventus mempertimbangkan langkah ambisius untuk merekrut dua pemain sekaligus.
Gazzetta mengklaim bahwa direktur Juventus, Damien Comolli dan Marco Ottolini, telah memulai kontak untuk menjajaki kelayakan mendatangkan Silva ke Turin. Upaya untuk mendatangkan Silva merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengidentifikasi pemain bebas transfer elit yang dapat memperkuat skuad tanpa biaya transfer yang besar. Selain bintang City, Si Nyonya Tua juga mengincar Leon Goretzka dari Bayern Munich. Kedua pemain mewakili profil berkualitas tinggi yang diinginkan Juventus, meskipun kesepakatan apa pun kemungkinan besar bergantung pada klub yang berhasil lolos ke Liga Champions musim depan untuk memastikan kekuatan finansial dan prestise yang diperlukan untuk mengalahkan pesaing.
Goretzka memberi sinyal akan hengkang dari Bayern Munich.
Goretzka telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Bayern saat kontraknya berakhir pada Juni. Pemain internasional Jerman ini sangat antusias untuk menghadapi tantangan baru, mengatakan: "Saya tergoda untuk mencoba pengalaman di luar negeri: mungkin ini adalah kesempatan terakhir saya". Pengakuan ini membuat Juventus waspada, meskipun mereka menghadapi persaingan ketat dari Arsenal, yang dilaporkan menjadi destinasi impian sang pemain.
Meskipun Liga Premier tetap menjadi ancaman, Juventus mengandalkan proyek di bawah Luciano Spalletti untuk menarik pemain berusia 31 tahun itu ke Serie A. Gaji Goretzka saat ini sebesar hampir €7 juta bersih per tahun berada dalam jangkauan Bianconeri, asalkan mereka dapat melepas pemain lain dengan gaji tinggi.
Kualifikasi Liga Champions memegang kunci
Bagi Juventus, beberapa pekan ke depan di lapangan akan menentukan kesuksesan mereka di bursa transfer. Akses ke dana hadiah UEFA sebesar €60 juta sangat penting untuk memenuhi tuntutan gaji bintang-bintang seperti Silva dan Goretzka. Klub saat ini sedang mengejar posisi keempat di Serie A, berharap penutupan musim yang kuat akan memberikan leverage yang dibutuhkan untuk meyakinkan bintang-bintang global ini memilih Turin daripada Miami, London, atau Lisbon.
Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, pertarungan antara elit Eropa tradisional dan kekuatan baru MLS akan tercermin dalam perebutan Silva. Proyek ambisius Inter Miami di bawah David Beckham, yang dipimpin oleh pemenang Ballon d'Or delapan kali Messi, merupakan ancaman nyata bagi rencana Juventus.
