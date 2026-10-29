Musim Semi MLS 2027 akan menjadi yang pertama dengan format seperti ini. Setiap tim akan memainkan 14 pertandingan musim reguler. Masing-masing klub akan menghadapi 14 lawan dari wilayahnya satu kali, dengan tujuh laga kandang dan tujuh laga tandang. Setelah itu, liga akan menggelar fase pascamusim yang tetap memiliki arti penting meski jadwalnya lebih singkat.

Play-off MLS Cup akan menentukan kelolosan ke CONCACAF Champions Cup dan Leagues Cup, sementara pemenangnya juga akan tercatat dalam sejarah sebagai juara liga.