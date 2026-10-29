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Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

Inter Miami milik Lionel Messi akan membuka musim sprint MLS 2027 melawan FC Cincinnati pada 19 Februari

Major League Soccer

Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi akan menjamu FC Cincinnati di Nu Stadium, Miami, pada Jumat, 19 Februari, pukul 20.00 waktu Amerika Serikat bagian timur (ET) untuk membuka Musim Sprint MLS 2027. Musim yang terdiri dari 14 pertandingan dan babak play-off dengan sistem gugur satu pertandingan itu akan menentukan juara MLS Cup serta tim yang lolos ke CONCACAF Champions Cup dan Leagues Cup 2028, sebelum liga beralih ke kalender musim panas hingga musim semi.

  • Lionel Messi MLS CupGetty

    Format musim sprint

    Musim Semi MLS 2027 akan menjadi yang pertama dengan format seperti ini. Setiap tim akan memainkan 14 pertandingan musim reguler. Masing-masing klub akan menghadapi 14 lawan dari wilayahnya satu kali, dengan tujuh laga kandang dan tujuh laga tandang. Setelah itu, liga akan menggelar fase pascamusim yang tetap memiliki arti penting meski jadwalnya lebih singkat.

    Play-off MLS Cup akan menentukan kelolosan ke CONCACAF Champions Cup dan Leagues Cup, sementara pemenangnya juga akan tercatat dalam sejarah sebagai juara liga.

  • CF Montreal v Nashville SCGetty Images Sport

    Awal musim

    Musim Semi liga akan dimulai pada akhir pekan 19 Februari. Laga pembuka liga mempertemukan Inter Miami dan FC Cincinnati di Florida Selatan, dengan 13 pertandingan lainnya dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dan Minggu.

    Pekan pembuka juga menghadirkan pertandingan antara juara Supporters' Shield, Nashville SC, dan New York City FC, serta duel dua tim California antara San Diego FC dan LAFC di Los Angeles.

  • Son Heung-min LAFC 2026 MLSGetty

    Penghujung musim

    Musim reguler liga akan berakhir dengan Decision Day pada 8 Mei. Seluruh pertandingan Konferensi Timur dijadwalkan dimulai tiga jam sebelum pertandingan tim-tim Konferensi Barat. Sorotan utama jadwal tersebut adalah Derbi Hudson River antara New York City FC dan New York Red Bulls. Karena susunan jadwal ini, tiket ke babak playoff bisa tetap diperebutkan hingga hari terakhir.

    Setelah Decision Day, delapan tim teratas dari masing-masing konferensi akan tampil di babak pascamusim. Turnamen sistem gugur akan menentukan juara dari kedua konferensi, yang kemudian akan berhadapan di MLS Cup pada akhir pekan Memorial Day. Jadwal lengkap babak pascamusim akan diumumkan kemudian.

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  • griezmann Getty Images

    Apa selanjutnya?

    Sebelum perhatian beralih ke musim semi, MLS masih harus menuntaskan musim 2026. Setiap tim masih memiliki dua pertandingan tersisa sebelum babak playoff MLS dimulai pada November.