Getty Images Sport
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Inter Miami milik Lionel Messi akan membuka musim sprint MLS 2027 melawan FC Cincinnati pada 19 Februari
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Format musim sprint
Musim Semi MLS 2027 akan menjadi yang pertama dengan format seperti ini. Setiap tim akan memainkan 14 pertandingan musim reguler. Masing-masing klub akan menghadapi 14 lawan dari wilayahnya satu kali, dengan tujuh laga kandang dan tujuh laga tandang. Setelah itu, liga akan menggelar fase pascamusim yang tetap memiliki arti penting meski jadwalnya lebih singkat.
Play-off MLS Cup akan menentukan kelolosan ke CONCACAF Champions Cup dan Leagues Cup, sementara pemenangnya juga akan tercatat dalam sejarah sebagai juara liga.
- Getty Images Sport
Awal musim
Musim Semi liga akan dimulai pada akhir pekan 19 Februari. Laga pembuka liga mempertemukan Inter Miami dan FC Cincinnati di Florida Selatan, dengan 13 pertandingan lainnya dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dan Minggu.
Pekan pembuka juga menghadirkan pertandingan antara juara Supporters' Shield, Nashville SC, dan New York City FC, serta duel dua tim California antara San Diego FC dan LAFC di Los Angeles.
- Getty
Penghujung musim
Musim reguler liga akan berakhir dengan Decision Day pada 8 Mei. Seluruh pertandingan Konferensi Timur dijadwalkan dimulai tiga jam sebelum pertandingan tim-tim Konferensi Barat. Sorotan utama jadwal tersebut adalah Derbi Hudson River antara New York City FC dan New York Red Bulls. Karena susunan jadwal ini, tiket ke babak playoff bisa tetap diperebutkan hingga hari terakhir.
Setelah Decision Day, delapan tim teratas dari masing-masing konferensi akan tampil di babak pascamusim. Turnamen sistem gugur akan menentukan juara dari kedua konferensi, yang kemudian akan berhadapan di MLS Cup pada akhir pekan Memorial Day. Jadwal lengkap babak pascamusim akan diumumkan kemudian.
- Getty Images
Apa selanjutnya?
Sebelum perhatian beralih ke musim semi, MLS masih harus menuntaskan musim 2026. Setiap tim masih memiliki dua pertandingan tersisa sebelum babak playoff MLS dimulai pada November.
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