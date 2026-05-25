Inter Miami menyatakan bahwa Lionel Messi mengalami 'kelelahan berlebihan' dan 'kelelahan otot' pada otot paha belakangnya, sementara bintang Argentina tersebut dilaporkan diperkirakan akan bermain di Piala Dunia

Inter Miami memberikan kabar terbaru mengenai Lionel Messi setelah pemain berusia 38 tahun itu ditarik keluar pada pertandingan Minggu melawan Philadelphia Union akibat keluhan fisik. Setelah menjalani serangkaian tes lanjutan pada Senin, klub menyatakan bahwa diagnosis awal Messi menunjukkan adanya “kelelahan otot berlebihan pada otot paha belakang kirinya,” dan kembalinya ia ke lapangan bergantung pada “perkembangan klinis dan fungsionalnya.”