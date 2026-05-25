Inter Miami menyatakan bahwa Lionel Messi mengalami 'kelelahan berlebihan' dan 'kelelahan otot' pada otot paha belakangnya, sementara bintang Argentina tersebut dilaporkan diperkirakan akan bermain di Piala Dunia
Diperkirakan akan siap untuk Piala Dunia
Meskipun Inter Miami belum memberikan jadwal pasti mengenai kembalinya Messi, Fabrizio Romano melaporkan bahwa penyerang asal Argentina itu diperkirakan sudah siap saat Piala Dunia dimulai pada bulan Juni.
Musim Messi sejauh ini
Messi telah tampil dalam 14 dari 15 pertandingan Miami musim ini dan telah mencetak 12 gol serta delapan assist di ajang liga. Ia adalah pemegang gelar MVP saat ini, setelah berhasil meraih penghargaan tersebut dalam dua musim terakhir.
Jadwal pertandingan Argentina yang akan datang
Timnas Argentina akan menjalani dua pertandingan persahabatan sebelum memulai upaya mempertahankan gelar mereka pada 16 Juni di Kansas City melawan Aljazair.
Apa langkah selanjutnya bagi Inter Miami?
The Herons akan menjalani jeda yang cukup lama sebelum kembali beraksi, dengan pertandingan liga berikutnya dijadwalkan pada 22 Juli. Saat ini, mereka berada di peringkat kedua di Wilayah Timur dengan 31 poin setelah 15 pertandingan.