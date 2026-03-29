Diterjemahkan oleh
Inter Miami memulai pembicaraan dengan Casemiro, gelandang Man Utd yang 'terbuka' untuk berduet dengan Lionel Messi
Kemitraan dengan Messi tampaknya akan terwujud
Inter Miami telah mengirimkan tawaran pertama mereka kepada pihak Casemiro dalam upaya memperkuat skuad mereka dengan pemain bintang lain dari sepak bola Eropa, menurut Fabrizio Romano. Franchise milik David Beckham ini sangat ingin memiliki pemain veteran yang bisa diandalkan dalam jangka panjang di lini tengah, dan kemampuan pemain asal Brasil ini dalam mengendalikan permainan dianggap sangat cocok dengan skema taktis Javier Mascherano. Meskipun sang pemain tertarik dengan gaya hidup dan proyek olahraga ambisius di Miami, kesepakatan akhir akan bergantung pada paket finansial yang ditawarkan.
Namun, The Herons bukanlah satu-satunya peminat yang terlibat. Casemiro tetap menjadi incaran banyak pihak, dengan beberapa tawaran saat ini berada di mejanya dari klub-klub di seluruh Eropa dan Liga Pro Saudi yang menggiurkan. Meskipun ada persaingan, kemampuan Miami untuk menawarkan kemitraan dengan Messi dan transisi ke kehidupan di Amerika Serikat dapat menjadi keunggulan yang signifikan.
'Sudah selesai' - Kepindahan dari Old Trafford dipastikan
Karier pemain berusia 34 tahun itu di United segera berakhir, terlepas dari performa terbaiknya saat ini. Meskipun penampilannya yang membaik di akhir musim telah menggembirakan banyak penggemar di wilayah Barat Laut, pemain asal Brasil itu telah menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan mendadak terkait masa depannya.
"Saya masih sangat menikmati waktu saya [di Manchester]," kata Casemiro baru-baru ini kepada The Athletic. "Saya yakin pengumuman itu sudah final. Kasih sayang yang ditunjukkan para penggemar kepada saya sungguh luar biasa. Namun, saya benar-benar yakin keputusan ini sudah diambil dan final. Saat ini, saya menikmati waktu saya. Saya yakin akan ada beberapa momen [emosional] yang sulit, dalam pertandingan-pertandingan [terakhir] ini di Manchester United." Kepergiannya di akhir musim ini menandai berakhirnya masa empat tahun di mana ia berkontribusi pada dua kemenangan piala domestik.
Hambatan kontrak telah teratasi untuk masa agen bebas
Untuk memfasilitasi proses hengkangnya yang lancar, United dan Casemiro telah mencapai kesepakatan strategis pada awal tahun ini guna memastikan tidak ada hambatan hukum atau finansial yang menghalangi kepergiannya. Kontrak awal gelandang veteran tersebut mencakup ketentuan perpanjangan satu tahun di Old Trafford jika ia tampil sebagai starter dalam 35 pertandingan Liga Premier musim ini. Ia hampir memenuhi syarat untuk mengaktifkan klausul tersebut, yang akan mengikat United pada gajinya sebesar £350.000 per minggu selama satu tahun lagi. Namun, kedua belah pihak telah membatalkan klausul perpanjangan kontrak berbasis performa tertentu dalam kontraknya. Keputusan bersama ini memungkinkan pelatih kepala Michael Carrick untuk terus memilih pemain Brasil tersebut murni berdasarkan prestasi olahraga tanpa pihak manajemen perlu khawatir tentang pemicu finansial.
Pengaruh Carrick dan misi terakhirnya
Meskipun masa depannya berada di tempat lain, Casemiro tak henti-hentinya memuji pengaruh yang diberikan Carrick terhadap permainannya dalam beberapa bulan terakhir. Manajer yang juga merupakan gelandang bertahan legendaris bagi Setan Merah ini telah membantu pemain Brasil tersebut menemukan performa terbaiknya sejak bergabung dari Real Madrid. Casemiro mengaitkan peningkatan dinamika tim dan upaya mereka untuk meraih tiket ke Liga Champions dengan pemahaman Carrick terhadap posisi tersebut.
"Michael adalah spesialis di posisi saya di lapangan, dia adalah pemain yang benar-benar hebat," kata Casemiro. "Itu membuat segalanya jauh lebih mudah dan dia selalu berkomunikasi dengan kami. Saya merasa kami berada dalam dinamika yang baik saat ini di Manchester dan tujuan saya sekarang adalah membawa klub kembali ke Liga Champions."