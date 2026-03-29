Inter Miami memulai pembicaraan dengan Casemiro, gelandang Man Utd yang 'terbuka' untuk berduet dengan Lionel Messi

Inter Miami telah mengirimkan tawaran pertama mereka kepada pihak Casemiro dalam upaya memperkuat skuad mereka dengan pemain bintang lain dari sepak bola Eropa, menurut Fabrizio Romano. Franchise milik David Beckham ini sangat ingin memiliki pemain veteran yang bisa diandalkan dalam jangka panjang di lini tengah, dan kemampuan pemain asal Brasil ini dalam mengendalikan permainan dianggap sangat cocok dengan skema taktis Javier Mascherano. Meskipun sang pemain tertarik dengan gaya hidup dan proyek olahraga ambisius di Miami, kesepakatan akhir akan bergantung pada paket finansial yang ditawarkan.

Namun, The Herons bukanlah satu-satunya peminat yang terlibat. Casemiro tetap menjadi incaran banyak pihak, dengan beberapa tawaran saat ini berada di mejanya dari klub-klub di seluruh Eropa dan Liga Pro Saudi yang menggiurkan. Meskipun ada persaingan, kemampuan Miami untuk menawarkan kemitraan dengan Messi dan transisi ke kehidupan di Amerika Serikat dapat menjadi keunggulan yang signifikan.