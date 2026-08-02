(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Inter Miami hidupkan lagi perburuan Kevin De Bruyne saat playmaker Belgia itu makin terbuka untuk pindah ke MLS guna bergabung dengan Lionel Messi
Beckham memimpikan tim super baru MLS
Inter Miami tidak melambat dalam upayanya merakit skuad berisi ikon-ikon global, dengan De Bruyne kini kembali masuk radar mereka. Menurut Mundo Deportivo, The Herons kembali menghidupkan minat mereka pada playmaker berusia 35 tahun itu, dan sang pemain Belgia disebut memandang kepindahan ke MLS dengan lebih positif dibandingkan pada putaran negosiasi sebelumnya.
Sejak Juni 2025, menurut Nicolò Schira, ia telah menerima minat dari Inter Miami dan San Diego FC, dan bahkan sempat menggelar pembicaraan dengan kedua klub.
Franchise yang berbasis di Florida itu telah memantau sang veteran sejak kepergiannya dari Manchester City, tetapi saat itu ia memilih pindah ke Italia. Namun, situasinya telah berubah secara signifikan, dan gelandang itu bisa meninggalkan Naples pada musim panas ini ketika ia mempertimbangkan keuntungan gaya hidup dan olahraga dari kepindahan ke Florida Selatan.
- Getty Images
Keuntungan hak penemuan
Sejak Juni 2025, menurut Nicolò Schira, ia telah menerima minat dari Inter Miami dan San Diego FC, dan bahkan sudah mengadakan pembicaraan dengan kedua klub. Terlepas dari persaingan ketat untuk mendapatkan jasa De Bruyne dari klub-klub MLS lain, Miami memiliki keuntungan administratif yang signifikan.
Klub itu saat ini memegang hak discovery MLS De Bruyne, sebuah mekanisme unik liga yang memberi mereka kesempatan pertama untuk bernegosiasi dengan sang pemain jika ia memutuskan pindah ke Amerika Utara. Ini menempatkan mereka di posisi terdepan atas para pesaing seperti Chicago Fire, NYCFC, dan D.C. United, yang juga telah menyatakan minat.
Sang veteran tetap menjadi target bernilai tinggi, meski kontraknya saat ini di Naples dan ekspektasi gajinya yang besar akan membutuhkan paket finansial signifikan untuk membujuknya pergi dari Stadion Diego Armando Maradona.
Frustrasi di Naples
Masa De Bruyne di Serie A jauh dari mulus, terutama karena perbedaan taktik dengan staf pelatih. Gelandang itu sangat vokal soal gaya bermain di bawah mantan manajernya, dengan terkenal mengatakan: "Itu sulit bagi saya karena Conte punya visi sepakbola yang sangat berbeda dari saya... Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencetak satu gol di setiap pertandingan dalam formasi 5-4-1... Itu tidak terlalu bagus." Gesekan ini pada akhirnya membuatnya mengakui bahwa ia lega melihat sang manajer pergi.
Menyusul kepergian Antonio Conte, pimpinan Napoli mencoba mempertahankan kendali atas situasi tersebut. Direktur olahraga Giovanni Manna membahas masa depan sang playmaker secara langsung, dengan menyatakan bahwa klub "tidak menghargai beberapa ucapannya" tetapi tetap tegas soal statusnya di dalam skuad. Manna menegaskan bahwa "Kevin tidak harus memutuskan apakah dia bertahan atau pergi; dia adalah bagian dari proyek ini dan akan menempatkan dirinya untuk pelatih, sama seperti semua pemain lainnya."
- GOAL
Sosok veteran bagi Inter Miami
Jika kepindahan itu terwujud, Inter Miami akan merekrut seorang pemain yang masih mampu menghadirkan momen-momen magis di panggung dunia. Pada Piala Dunia 2026, De Bruyne mencetak gol ke gawang Selandia Baru, mengukir namanya dalam buku rekor sebagai pemain tertua yang mencetak gol untuk Belgia di Piala Dunia, pada usia 34 tahun dan 363 hari. Kontraknya dengan Napoli saat ini berlaku hingga musim panas 2027, yang menjadi potensi kendala untuk transfer dalam waktu dekat.
Namun, prospek era baru di bawah Massimiliano Allegri di Napoli mungkin tidak cukup untuk mempertahankan pemain Belgia itu di Eropa. Dengan minat yang juga dilaporkan datang dari raksasa Turki Galatasaray, Inter Miami harus bergerak cepat untuk mendapatkan pemain incarannya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami