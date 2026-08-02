Inter Miami tidak melambat dalam upayanya merakit skuad berisi ikon-ikon global, dengan De Bruyne kini kembali masuk radar mereka. Menurut Mundo Deportivo, The Herons kembali menghidupkan minat mereka pada playmaker berusia 35 tahun itu, dan sang pemain Belgia disebut memandang kepindahan ke MLS dengan lebih positif dibandingkan pada putaran negosiasi sebelumnya.

Sejak Juni 2025, menurut Nicolò Schira, ia telah menerima minat dari Inter Miami dan San Diego FC, dan bahkan sempat menggelar pembicaraan dengan kedua klub.

Franchise yang berbasis di Florida itu telah memantau sang veteran sejak kepergiannya dari Manchester City, tetapi saat itu ia memilih pindah ke Italia. Namun, situasinya telah berubah secara signifikan, dan gelandang itu bisa meninggalkan Naples pada musim panas ini ketika ia mempertimbangkan keuntungan gaya hidup dan olahraga dari kepindahan ke Florida Selatan.



