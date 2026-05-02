Inter Miami dilaporkan masih melakukan pembicaraan dengan Casemiro sementara kesepakatan dengan Manchester United akan segera berakhir
Casemiro sedang dalam pembicaraan
Pemain asal Brasil itu sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan klub veteran MLS tersebut — namun belum ada kesepakatan yang akan segera tercapai. Casemiro menerima sejumlah tawaran dari berbagai belahan dunia, termasuk minat dari Liga Pro Arab Saudi yang telah banyak diberitakan. Namun, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kemungkinan ia bergabung dengan Miami tampaknya jauh lebih besar saat ini.
Kesepakatan yang rumit
Perlu ditekankan bahwa kesepakatan apa pun untuk pemain Brasil tersebut akan terkendala oleh aturan gaji MLS. Inter Miami saat ini memiliki tiga pemain bintang dalam skuadnya dan tidak akan mampu mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain keempat. Hal itu berarti Casemiro harus menerima pemotongan gaji yang signifikan untuk menandatangani kontrak dengan klub MLS tersebut.
Menolak desakan agar tetap bertahan di United
Ada beberapa pihak di lingkungan Manchester United yang sangat berharap Casemiro tetap bertahan. Pemain asal Brasil itu menunjukkan peningkatan performa di bawah asuhan Michael Carrick. Para penggemar memintanya untuk bertahan "satu tahun lagi" setelah penampilannya yang mengesankan saat melawan Brentford pada Senin malam. Namun, ia tetap bertekad untuk hengkang dari klub.
Boom MLS pasca Piala Dunia?
Casemiro mungkin akan menjadi salah satu dari banyak pemain yang memilih pindah ke MLS setelah Piala Dunia. Antoine Griezmann dari Atlético Madrid telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Orlando City. Sementara itu, beredar kabar bahwa baik Robert Lewandowski maupun Mohamed Salah berpotensi bergabung dengan klub-klub MLS—mengingat kontrak mereka saat ini di Barcelona dan Liverpool akan segera berakhir.