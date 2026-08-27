Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Kily GonzalezGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Inter Miami dikabarkan merekrut Kily Gonzalez untuk menggantikan Guillermo Hoyos saat Lionel Messi mendapatkan pelatih keempatnya di MLS

K. Gonzalez
Inter Miami CF
L. Messi
Major League Soccer

Inter Miami dikabarkan memiliki pelatih baru. Inter Miami akan merekrut Kily Gonzalez, mantan pemain internasional Argentina yang pernah melatih di tiga klub berbeda di kasta tertinggi Argentina. Ia akan menggantikan Guillermo Hoyos yang berstatus interim, yang menjabat sejak pemecatan pelatih peraih MLS Cup Javier Mascherano tak lama setelah awal musim.

  • Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

    Pengganti kejutan untuk Hoyos

    Langkah ini cukup mengejutkan bagi Inter Miami, yang sebelumnya nyaris tidak memberi indikasi bahwa mereka bersedia berpisah dengan Hoyos. Ia memiliki hubungan dekat dengan Messi, dan hasilnya cukup memuaskan, meski belum sempurna. Miami berada di posisi kedua Wilayah Timur dan masih diharapkan bersaing untuk memperebutkan MLS Cup.

    Kedatangan Gonzalez ke Miami pertama kali dilaporkan oleh Cesar Luis Merlo.

    • Iklan
  • imago-sport-1064159609.jpgCamilla Stolen

    Pengalaman manajerial yang dipertanyakan

    Namun, rekam jejak Gonzalez sebagai pelatih terbilang campuran. Ia pernah melatih klub Argentina Rosario Central, Union, dan Platense. Pria kelahiran Rosario, Argentina, itu memiliki catatan kekalahan dengan persentase kemenangan 32,5 persen, dan belum pernah memenangi trofi utama.

  • Hubungan dengan Messi

    Namun, ia memang memiliki hubungan dengan Messi, seperti yang juga dimiliki semua manajer Miami sebelumnya selama sang pemain Argentina membela klub tersebut. Keduanya pernah bermain bersama untuk tim nasional Argentina pada 2006, dan sang manajer menyambut Messi saat ia kembali usai menjuarai Piala Dunia 2022. Keduanya juga sama-sama berasal dari Rosario.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Miami mencari dorongan tambahan

    Pengganti Hoyos memang agak mengejutkan, tetapi Miami belakangan ini kesulitan. Mereka tersingkir dari Leagues Cup pada fase grup, dan terakhir kali menang di laga MLS pada 25 Juli. Messi mencetak gol dalam masing-masing dari dua pertandingan terakhir mereka.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL