Langkah ini cukup mengejutkan bagi Inter Miami, yang sebelumnya nyaris tidak memberi indikasi bahwa mereka bersedia berpisah dengan Hoyos. Ia memiliki hubungan dekat dengan Messi, dan hasilnya cukup memuaskan, meski belum sempurna. Miami berada di posisi kedua Wilayah Timur dan masih diharapkan bersaing untuk memperebutkan MLS Cup.

Kedatangan Gonzalez ke Miami pertama kali dilaporkan oleh Cesar Luis Merlo.