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Inter Miami dikabarkan merekrut Kily Gonzalez untuk menggantikan Guillermo Hoyos saat Lionel Messi mendapatkan pelatih keempatnya di MLS
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Pengganti kejutan untuk Hoyos
Langkah ini cukup mengejutkan bagi Inter Miami, yang sebelumnya nyaris tidak memberi indikasi bahwa mereka bersedia berpisah dengan Hoyos. Ia memiliki hubungan dekat dengan Messi, dan hasilnya cukup memuaskan, meski belum sempurna. Miami berada di posisi kedua Wilayah Timur dan masih diharapkan bersaing untuk memperebutkan MLS Cup.
Kedatangan Gonzalez ke Miami pertama kali dilaporkan oleh Cesar Luis Merlo.
- Camilla Stolen
Pengalaman manajerial yang dipertanyakan
Namun, rekam jejak Gonzalez sebagai pelatih terbilang campuran. Ia pernah melatih klub Argentina Rosario Central, Union, dan Platense. Pria kelahiran Rosario, Argentina, itu memiliki catatan kekalahan dengan persentase kemenangan 32,5 persen, dan belum pernah memenangi trofi utama.
Hubungan dengan Messi
Namun, ia memang memiliki hubungan dengan Messi, seperti yang juga dimiliki semua manajer Miami sebelumnya selama sang pemain Argentina membela klub tersebut. Keduanya pernah bermain bersama untuk tim nasional Argentina pada 2006, dan sang manajer menyambut Messi saat ia kembali usai menjuarai Piala Dunia 2022. Keduanya juga sama-sama berasal dari Rosario.
- Getty
Miami mencari dorongan tambahan
Pengganti Hoyos memang agak mengejutkan, tetapi Miami belakangan ini kesulitan. Mereka tersingkir dari Leagues Cup pada fase grup, dan terakhir kali menang di laga MLS pada 25 Juli. Messi mencetak gol dalam masing-masing dari dua pertandingan terakhir mereka.
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