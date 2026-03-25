Inter Miami dan LA Galaxy dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang Manchester United, Casemiro, pada musim panas ini
Telah dilaporkan adanya minat dari klub-klub besar MLS
Tidak mengherankan jika dua klub terbesar di MLS tertarik pada Casemiro. Tampaknya gelandang bertahan yang telah meraih semua gelar yang mungkin diraih bersama Real Madrid ini dianggap sebagai pilihan yang ideal untuk liga tersebut. Kedua tim juga sedang membutuhkan pemain. Galaxy kehilangan seorang gelandang setelah Riqui Puig harus menjalani operasi ACL untuk kedua kalinya dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, Miami belum berhasil sepenuhnya menggantikan Sergio Busquets setelah ia pensiun pada bulan Desember.
Berita ini pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.
Keajaiban batas gaji
Namun, pembatasan MLS tampaknya akan mempersulit kepindahan ke salah satu klub tersebut. Baik Miami maupun LA tidak memiliki slot Pemain Terpilih yang kosong, sehingga tidak dapat menawarkan kontrak yang sesuai dengan pengalamannya kepada Casemiro.
The Herons memiliki tiga pemain Designated Player: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan German Berterame, yang terikat kontrak multi-tahun. Sementara itu, Galaxy akan memiliki slot kosong pada tahun 2027. Namun, Casemiro harus menerima pemotongan gaji yang signifikan - setidaknya dalam jangka pendek - jika ia ingin menandatangani kontrak di MLS.
Masa jabatan yang penuh pasang surut di Manchester United
Karier pemain asal Brasil itu di Manchester United belum berjalan sesuai rencana. Setelah menorehkan karier gemilang bersama Real Madrid, ia pindah ke Inggris Utara pada tahun 2022 dengan nilai transfer sekitar $80 juta. Kedatangannya bertepatan dengan masa-masa sulit yang dialami Setan Merah, yang mengalami kesulitan baik di kompetisi domestik maupun di Eropa, meskipun telah mengeluarkan dana yang cukup besar. Casemiro telah tampil dalam 155 pertandingan dan meraih dua trofi selama tiga musim penuh bersama klub tersebut.
Perjalanan ke Amerika musim panas ini
Casemiro sudah menjadwalkan tur ke Amerika Serikat. Terlepas dari usianya, ia tetap menjadi bagian penting dari skuad Brasil di bawah asuhan manajer baru Carlo Ancelotti. Ia dipanggil ke skuad pada dua kesempatan musim gugur lalu, dan diperkirakan akan memainkan peran penting dalam dua pertandingan persahabatan akhir pekan ini. Man United saat ini berada di posisi ketiga Liga Premier dengan tujuh pertandingan tersisa, dan mereka berupaya memastikan kembali lolos ke Liga Champions.