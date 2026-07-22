Inter Miami berhasil mendatangkan Casemiro, namun MLS langsung meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran aturan perekrutan terkait transfer bebas yang menghebohkan tersebut

Inter Miami berhasil merekrut Casemiro secara gratis setelah ia hengkang dari Manchester United.

Namun, perayaan tersebut segera terhenti karena Major League Soccer telah memulai penyelidikan resmi terkait dugaan pelanggaran aturan perekrutan. LA Galaxy mengajukan gugatan terkait transfer tersebut, karena mereka memegang hak prioritas penemuan untuk Casemiro.

Menanggapi kontroversi tersebut, liga menyatakan: "Major League Soccer sedang meninjau tuduhan pelanggaran aturan perekrutan terhadap Inter Miami CF. Liga sedang mengumpulkan semua informasi yang relevan dan akan menahan diri dari komentar lebih lanjut hingga peninjauan selesai. Meskipun Inter Miami CF dan LA Galaxy telah mencapai kesepakatan mengenai Hak Prioritas Penemuan untuk merekrut Casemiro, ketentuan kesepakatan tersebut akan diumumkan setelah penyelidikan pelanggaran aturan perekrutan selesai."