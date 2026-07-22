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Inter Miami berhasil mendatangkan Casemiro, namun MLS langsung meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran aturan perekrutan terkait transfer bebas yang menghebohkan tersebut
Inter Miami sedang diselidiki oleh MLS
Inter Miami berhasil merekrut Casemiro secara gratis setelah ia hengkang dari Manchester United.
Namun, perayaan tersebut segera terhenti karena Major League Soccer telah memulai penyelidikan resmi terkait dugaan pelanggaran aturan perekrutan. LA Galaxy mengajukan gugatan terkait transfer tersebut, karena mereka memegang hak prioritas penemuan untuk Casemiro.
Menanggapi kontroversi tersebut, liga menyatakan: "Major League Soccer sedang meninjau tuduhan pelanggaran aturan perekrutan terhadap Inter Miami CF. Liga sedang mengumpulkan semua informasi yang relevan dan akan menahan diri dari komentar lebih lanjut hingga peninjauan selesai. Meskipun Inter Miami CF dan LA Galaxy telah mencapai kesepakatan mengenai Hak Prioritas Penemuan untuk merekrut Casemiro, ketentuan kesepakatan tersebut akan diumumkan setelah penyelidikan pelanggaran aturan perekrutan selesai."
- Getty Images
Hak atas nama Galaxy dan sejarah Miami
Berdasarkan peraturan MLS, klub dapat memiliki hak negosiasi eksklusif untuk pemain target tertentu. Karena LA Galaxy memiliki hak tersebut atas Casemiro, Inter Miami diwajibkan untuk memperoleh hak tersebut sebelum melakukan kontak.
Meskipun kedua klub kini telah mencapai kesepakatan, penyelidikan atas pelanggaran tersebut masih berlanjut. Inter Miami sebelumnya pernah menghadapi sanksi disiplin yang berat dari liga. Pada tahun 2021, MLS menemukan bahwa klub tersebut telah melanggar aturan batas gaji terkait perekrutan Blaise Matuidi.
Akibatnya, Inter Miami didenda sebesar $2 juta—denda tertinggi yang pernah dijatuhkan—sementara pemilik sekaligus manajer, Jorge Mas, dikenai denda tambahan sebesar $250.000. Klub tersebut juga kehilangan lebih dari $2,27 juta dana alokasi, yang menyoroti riwayat pelanggaran administratif yang mengkhawatirkan bagi franchise tersebut.
Mas menyambut kedatangan Casemiro
Meskipun penyelidikan sedang mengancam, Inter Miami menyatakan kebanggaan yang luar biasa atas keberhasilan merekrut Casemiro. Gelandang tersebut baru saja menjalani musim yang gemilang bersama United, di mana ia mencetak sembilan gol dan membantu tim lolos ke Liga Champions.
Awalnya, ia bergabung dengan Inter Miami dengan status non-Designated Player, menandatangani kontrak hingga musim panas 2027. Mas secara terbuka merayakan kedatangan Casemiro ini, dengan menyatakan: “Kedatangan Casemiro mencerminkan visi dan ambisi yang menjadi ciri khas Inter Miami. Kami tidak pernah berpuas diri. Kami selalu berupaya untuk tumbuh, berkembang, dan meningkatkan standar kami setiap musim. Kami telah membangun klub global dengan visi untuk tidak hanya menjadi klub terbaik di Amerika Serikat, tetapi juga menjadi tolok ukur di tingkat global."
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Inter Miami?
Inter Miami akan melakoni pertandingan pertamanya setelah jeda Piala Dunia pada Rabu melawan Chicago Fire. Meskipun Lionel Messi dan Rodrigo De Paul masih belum bisa diturunkan setelah menjalani tugas bersama tim nasional, para penggemar akan menanti dengan penuh antusiasme untuk melihat apakah Casemiro akan diturunkan. Sementara itu, klub harus menunggu hasil resmi penyelidikan MLS, yang berpotensi berujung pada sanksi berat lainnya.
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