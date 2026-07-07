Inter pun memulai kampanye transfernya dengan mengumumkan secara resmi di media sosial apa yang sebenarnya sudah diketahui sejak lama: Aleksandar Stankovic kembali membela Nerazzurri. Kembalinya putra Dejan ini sebenarnya telah diumumkan secara resmi sebulan lalu ketika juara Italia tersebut mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan hak pembelian kembali atas gelandang tersebut dari Club Brugge, namun kini kembalinya dia dirayakan dengan sebuah video dan pesan yang ditujukan khusus untuknya.
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Inter merayakan Aleksandar Stankovic: rekrutan pertama senilai 63 juta euro, angka-angka, dan masa depan putra Dejan
"Gelandang kelahiran 2005 ini resmi bergabung dengan Inter Milan secara permanen dengan kontrak yang berlaku mulai 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2031". Pada musim panas 2025, Stankovic dipinjamkan ke Club Brugge dengan biaya 9,5 juta euro; dalam kesepakatan tersebut disertakan opsi untuk membelinya kembali seharga sekitar 23 juta euro setahun kemudian, yang memang direalisasikan setelah ia mencatatkan musim yang gemilang (55 penampilan, 9 gol, dan 5 assist) bersama klub Belgia tersebut, di mana ia berhasil meraih gelar juara Jupiler League.
Karier pemain asal Serbia yang lahir di Milan ini mengalami kemajuan pesat, yang juga dikonfirmasi oleh laporan terbaru CIES Football Observatory (diperbarui per 30 Juni 2026) yang menempatkannya di antara pemain terbaik di bawah usia 21 tahun dengan nilai statistik sebesar 63 juta euro. Masih perlu dilihat niat klub terkait masa depannya. Chivu mungkin akan mengujinya selama pemusatan latihan dan mempertimbangkan untuk mempertahankannya di lini tengah—yang sudah dipenuhi pemain berkualitas, terutama setelah kepastian kembalinya Mkhitaryan. Yang pasti, ada sejumlah klub yang ingin segera merebut mantan pemain Bruges ini dari Inter: terutama di Liga Premier, anak bungsu dari keluarga Stankovic ini memiliki banyak pengagum, sehingga kini giliran Nerazzurri untuk memutuskan apakah akan menahan atau tidak tawaran-tawaran yang telah datang dan akan terus berdatangan untuknya.
Berikut ini siaran pers dari Inter.
"Rumput hijau, matahari di langit, warna nerazzurro di lapangan dan di tribun, suasana pesta. Momen-momen yang memikat, yang menawan, terutama jika dilihat melalui mata seorang anak kecil. Momen-momen yang telah berkali-kali dialami Aleksandar Stanković pada tahun-tahun awal kehidupannya, saat ayahnya, Dejan, meraih gelar bersama Inter: lahir di Milan pada 3 Agustus 2005, Aleksandar menginjakkan langkah pertamanya dengan seragam nerazzurri yang melekat di tubuhnya selama perayaan Scudetto di lapangan San Siro. Warna-warna itu telah meresap ke dalam dirinya, sementara darah sepak bola sudah mengalir di nadinya: kenangan pertamanya yang terkait dengan dunia sepak bola adalah pertandingan kecil yang dimainkan bersama saudara-saudaranya di pusat latihan Appiano Gentile, dengan José Mourinho mengamati dari pinggir lapangan.
Sebuah ikatan alami, yang tak terelakkan ketika seseorang tenggelam dalam gairah para pendukung Inter. Sebuah kisah penuh emosi yang kuat, seperti yang dirasakan Aleksandar saat mengenakan seragam Inter saat bergabung dengan akademi muda pada usia 12 tahun, setelah menjalani tes melawan Ausonia. Cinta pada pandangan pertama, yang dipupuk dengan waktu dan dedikasi di akademi muda Nerazzurri, tempat Aleksandar berkembang sebagai pesepakbola dan sebagai seorang pria, di mana ia menemukan pelatih seperti Cristian Chivu, yang membantunya tumbuh dan beberapa kali mempercayakannya ban kapten, serta di mana ia menjalin ikatan dengan Pio Esposito, dengan siapa ia berbagi momen-momen tak terlupakan.
Sejak kecil, ia bermimpi mengikuti jejak ayahnya; ia mempelajari gaya bermain sang ayah dan mewarisi posisinya sebagai gelandang, namun ia berkembang dengan caranya sendiri, mengembangkan kecerdasan taktis, kekuatan fisik, dan keluwesan yang memungkinkannya bermain tidak hanya di lini tengah tetapi juga sebagai bek tengah. Ia telah mencatatkan total 58 penampilan bersama tim Primavera Inter, di mana ia mencetak 12 gol dan memberikan 6 assist, menunjukkan bakat yang kokoh dan cemerlang.
Ia tidak memiliki rencana cadangan; sepak bola adalah jalannya: pintu masuk ke tim utama serta sesi latihan pertamanya bersama para pemain senior membuatnya merasakan mimpinya, namun Aleksandar tetap berpijak kokoh di bumi: fokusnya tetap pada perkembangannya, perjalanannya, serta kesempatan untuk menjalani pengalaman yang membentuk karakternya. Ia mengambil inspirasi dari kisah temannya, Federico Dimarco, yang pada tahun 2017 pindah bermain ke Swiss bersama Sion: Aleksandar bergabung dengan Luzern pada tahun 2024, dan di liga Swiss ia menjalani musim yang gemilang sebagai pemain kunci dengan 38 penampilan dan 3 gol. Prestasi tersebut membawanya ke Belgia untuk mengenakan seragam nerazzurra lainnya, yaitu Club Brugge, di mana ia menjadi pemain kunci sepanjang musim dengan total 55 penampilan, ditambah 9 gol, 5 assist, dan momen-momen tak terlupakan seperti debutnya di Liga Champions.
Perjalanan ini kini membawanya kembali ke rumah, siap mewujudkan mimpinya, kembali mengenakan seragam yang membuatnya jatuh cinta sejak kecil. Aleksandar Stankovic menutup lingkaran dan bersiap menulis kisahnya sendiri yang sangat personal bersama seragam Inter."
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