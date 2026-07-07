Inter merayakan Aleksandar Stankovic: rekrutan pertama senilai 63 juta euro, angka-angka, dan masa depan putra Dejan

Berikut ini siaran pers dari Inter.





"Rumput hijau, matahari di langit, warna nerazzurro di lapangan dan di tribun, suasana pesta. Momen-momen yang memikat, yang menawan, terutama jika dilihat melalui mata seorang anak kecil. Momen-momen yang telah berkali-kali dialami Aleksandar Stanković pada tahun-tahun awal kehidupannya, saat ayahnya, Dejan, meraih gelar bersama Inter: lahir di Milan pada 3 Agustus 2005, Aleksandar menginjakkan langkah pertamanya dengan seragam nerazzurri yang melekat di tubuhnya selama perayaan Scudetto di lapangan San Siro. Warna-warna itu telah meresap ke dalam dirinya, sementara darah sepak bola sudah mengalir di nadinya: kenangan pertamanya yang terkait dengan dunia sepak bola adalah pertandingan kecil yang dimainkan bersama saudara-saudaranya di pusat latihan Appiano Gentile, dengan José Mourinho mengamati dari pinggir lapangan.





Sebuah ikatan alami, yang tak terelakkan ketika seseorang tenggelam dalam gairah para pendukung Inter. Sebuah kisah penuh emosi yang kuat, seperti yang dirasakan Aleksandar saat mengenakan seragam Inter saat bergabung dengan akademi muda pada usia 12 tahun, setelah menjalani tes melawan Ausonia. Cinta pada pandangan pertama, yang dipupuk dengan waktu dan dedikasi di akademi muda Nerazzurri, tempat Aleksandar berkembang sebagai pesepakbola dan sebagai seorang pria, di mana ia menemukan pelatih seperti Cristian Chivu, yang membantunya tumbuh dan beberapa kali mempercayakannya ban kapten, serta di mana ia menjalin ikatan dengan Pio Esposito, dengan siapa ia berbagi momen-momen tak terlupakan.





Sejak kecil, ia bermimpi mengikuti jejak ayahnya; ia mempelajari gaya bermain sang ayah dan mewarisi posisinya sebagai gelandang, namun ia berkembang dengan caranya sendiri, mengembangkan kecerdasan taktis, kekuatan fisik, dan keluwesan yang memungkinkannya bermain tidak hanya di lini tengah tetapi juga sebagai bek tengah. Ia telah mencatatkan total 58 penampilan bersama tim Primavera Inter, di mana ia mencetak 12 gol dan memberikan 6 assist, menunjukkan bakat yang kokoh dan cemerlang.





Ia tidak memiliki rencana cadangan; sepak bola adalah jalannya: pintu masuk ke tim utama serta sesi latihan pertamanya bersama para pemain senior membuatnya merasakan mimpinya, namun Aleksandar tetap berpijak kokoh di bumi: fokusnya tetap pada perkembangannya, perjalanannya, serta kesempatan untuk menjalani pengalaman yang membentuk karakternya. Ia mengambil inspirasi dari kisah temannya, Federico Dimarco, yang pada tahun 2017 pindah bermain ke Swiss bersama Sion: Aleksandar bergabung dengan Luzern pada tahun 2024, dan di liga Swiss ia menjalani musim yang gemilang sebagai pemain kunci dengan 38 penampilan dan 3 gol. Prestasi tersebut membawanya ke Belgia untuk mengenakan seragam nerazzurra lainnya, yaitu Club Brugge, di mana ia menjadi pemain kunci sepanjang musim dengan total 55 penampilan, ditambah 9 gol, 5 assist, dan momen-momen tak terlupakan seperti debutnya di Liga Champions.





Perjalanan ini kini membawanya kembali ke rumah, siap mewujudkan mimpinya, kembali mengenakan seragam yang membuatnya jatuh cinta sejak kecil. Aleksandar Stankovic menutup lingkaran dan bersiap menulis kisahnya sendiri yang sangat personal bersama seragam Inter."