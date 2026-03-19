Inter, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Silvino Louro: pelatih kiper pada masa-masa Treble

FC Internazionale Milano menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Silvino de Almeida Louro, rekan kerja lama José Mourinho, yang menjabat sebagai pelatih kiper tim utama Nerazzurri dari tahun 2008 hingga 2010.

Setelah berkarier selama 23 tahun sebagai penjaga gawang, Silvino memulai petualangannya sebagai rekan kerja bersama Mourinho, bekerja dengannya dari tahun 2001 hingga 2018. Di Inter, ia melatih tim penjaga gawang yang terdiri dari Julio Cesar, Francesco Toldo, dan Paolo Orlandoni, yang saat ini menjadi bagian dari staf Cristian Chivu dengan peran yang sama. Dengan kepribadian dan karisma yang kuat, tidak jarang melihat Silvino mengenakan sarung tangan dan ikut serta secara langsung dalam sesi latihan kiper di lapangan Appiano Gentile. Selama dua musim bersama Inter, kontribusinya sangat penting dalam meraih dua gelar Scudetto, dua Piala Super Italia, satu Coppa Italia, dan Liga Champions 2010.

Klub turut berduka cita bersama keluarga pada saat yang menyedihkan ini.



