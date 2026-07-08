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Inter menunda transfer Trevoh Chalobah sementara Chelsea menunggu hasil penjualan pemain tersebut sebelum mengajukan tawaran untuk Maxence Lacroix
Kesepakatan transfer antara rival di Serie A
Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter dan Como telah menjalin aliansi strategis di bursa transfer untuk menghindari persaingan penawaran yang merugikan. Kedua klub Serie A ini memiliki beberapa target pemain yang sama, yang baru-baru ini memicu percakapan telepon yang produktif antara presiden Inter, Beppe Marotta, dan perwakilan Como, Mirwan Suwarso, pada hari Selasa.
Kedua petinggi tersebut menyepakati pakta non-agresi untuk memastikan mereka tidak saling menaikkan harga pemain yang sama-sama diincar. Pendekatan diplomatis ini dirancang untuk mencegah terulangnya komplikasi yang dihadapi Inter dengan target lain pada awal jendela transfer ini. Fokus utama dari kesepakatan tak tertulis ini adalah bek Chelsea, Chalobah, yang telah menarik minat signifikan dari kedua klub Italia tersebut pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Como mengungkap sikapnya terkait bek Chelsea
Como telah melakukan langkah ambisius untuk merekrut Chalobah, dengan mengajukan tawaran resmi sebesar €25 juta kepada Chelsea beberapa minggu lalu. Klub Liga Premier tersebut langsung menolak tawaran awal tersebut. Dengan Inter yang terus memantau Chalobah, Suwarso secara tegas memberi tahu Marotta bahwa Como tidak berniat terlibat dalam lelang yang mahal. Suwarso meminta kejelasan mengenai niat Inter terkait bek asal Inggris tersebut.
Pimpinan Como itu meyakinkan Marotta bahwa jika Inter memutuskan untuk gencar mengejar Chalobah, Como akan dengan lapang dada mundur dari persaingan dan mengalihkan perhatian mereka ke pemain-pemain alternatif. Hubungan yang sangat baik antara kedua klub ini membuat segala kemungkinan tetap terbuka untuk masa depan lulusan akademi Chelsea tersebut.
Pindahkan fokus antar-shift ke sayap kanan
Meskipun jalan sudah terbuka, Inter telah menunda upaya mereka untuk mendatangkan Chalobah. Juara Italia tersebut saat ini sepenuhnya fokus untuk mengamankan kesepakatan dengan Anan Khalaili. Inter baru akan kembali mengalihkan perhatian mereka ke lini pertahanan setelah berhasil menyelesaikan masalah di sayap kanan mereka.
Namun, negosiasi untuk Chalobah belum sepenuhnya terhenti. Inter terus berkoordinasi dengan pihak Chalobah untuk mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi sebelum mengajukan tawaran resmi pertama kepada Chelsea. Sementara itu, Chelsea berupaya memperkuat lini pertahanan mereka sendiri. Klub asal London ini ingin memberikan peran penting kepada Maxence Lacroix, meskipun masih ada jarak dalam negosiasi mereka dengan Crystal Palace.
- Getty Images Sport
Bagaimana nasib bek tengah Chelsea selanjutnya?
Inter diperkirakan akan mengintensifkan upaya mereka untuk mendatangkan Chalobah dalam beberapa hari ke depan begitu masalah di sisi kanan mereka teratasi. Dengan Como yang mundur, Inter kini memiliki jalan terbuka untuk merekrut bek tersebut. Chelsea harus segera menyelesaikan kepindahan ini guna membiayai rencana mereka mendatangkan Lacroix, yang berarti ketiga klub tersebut akan menghadapi minggu yang krusial dengan aktivitas transfer yang saling terkait.
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