Inter menunda transfer Trevoh Chalobah sementara Chelsea menunggu hasil penjualan pemain tersebut sebelum mengajukan tawaran untuk Maxence Lacroix

Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter dan Como telah menjalin aliansi strategis di bursa transfer untuk menghindari persaingan penawaran yang merugikan. Kedua klub Serie A ini memiliki beberapa target pemain yang sama, yang baru-baru ini memicu percakapan telepon yang produktif antara presiden Inter, Beppe Marotta, dan perwakilan Como, Mirwan Suwarso, pada hari Selasa.

Kedua petinggi tersebut menyepakati pakta non-agresi untuk memastikan mereka tidak saling menaikkan harga pemain yang sama-sama diincar. Pendekatan diplomatis ini dirancang untuk mencegah terulangnya komplikasi yang dihadapi Inter dengan target lain pada awal jendela transfer ini. Fokus utama dari kesepakatan tak tertulis ini adalah bek Chelsea, Chalobah, yang telah menarik minat signifikan dari kedua klub Italia tersebut pada musim panas ini.



