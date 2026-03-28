Inter mengincar Manu Koné, Roma mempertimbangkan Ismael: tuntutan Sassuolo dan kemungkinan dinamika bursa transfer

Dari Manu hingga Ismael Koné, dengan Roma, Sassuolo, dan Inter terlibat: pada musim panas nanti, sebuah dinamika bursa transfer seputar kedua gelandang ini bisa saja terwujud. Bahwa Inter tertarik pada Manu Koné sudah menjadi rahasia umum sejak musim panas lalu, namun kini ditambah dengan minat Roma terhadap pemain asal Kanada yang membela Sassuolo tersebut.


Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, dia lah pemain yang diincar untuk menggantikan Manu Koné jika ia hengkang. Kepindahan tersebut, terlepas dari Inter, mungkin harus terealisasi sebelum 30 Juni karena persyaratan Fair Play Keuangan. Namun, mari kita bahas secara berurutan.

  • MASALAH ANGGARAN

    Roma, menurut laporan surat kabar tersebut, perlu mengumpulkan dana sebelum 30 Juni. Koné, pada tahun 2024, dibeli seharga 18 juta euro ditambah bonus 2 juta euro, dan saat ini nilainya tercatat di neraca sebesar sedikit lebih dari 11 juta euro.

    Tujuan manajemen Giallorossi adalah meraih keuntungan besar yang, jika pemain Prancis tersebut hengkang dengan nilai antara 40 hingga 50 juta, bisa mencapai setidaknya 30 juta. Ini akan menjadi angin segar bagi kas Roma, namun banyak hal akan bergantung pada tawaran yang masuk ke ibu kota.


  • INTER ADA

    Nerazzurri telah melakukan upaya serius pada musim panas lalu dan masih terus memantau situasi. Pada Agustus lalu, Koné sempat melakukan pembicaraan panjang lebar dengan Inter, bahkan telah menyetujui kepindahannya ke Milan. Segalanya tampak sudah rampung dan siap ditandatangani, sebelum Roma—dengan Claudio Ranieri sebagai ujung tombak—menghentikan negosiasi tersebut.

    Namun, Inter tidak pernah meninggalkan opsi Koné dan Cristian Chivu pun tidak berubah pikiran mengenai kebutuhan untuk memiliki gelandang bertubuh besar dalam skuad, yang berbeda dari yang saat ini tersedia.

    Harga yang diminta cukup tinggi - antara 40 hingga 50 juta euro - dan Inter kemungkinan besar tidak akan memiliki dana sebesar itu di awal bursa transfer. Namun, minat tetap tinggi dan skenario musim panas terus berkembang.

  • ROMA BERHATI-HATI

    Roma tidak ingin terkejut dan sudah memikirkan alternatif. Ismael Koné, yang Sassuolo—yang membelinya seharga 13 juta euro dari Marseille—minta 30 juta euro, adalah pemain yang diincar Giallorossi untuk menggantikan sang pemain Prancis jika ia hengkang.


    Meskipun angka yang diminta Sassuolo cukup tinggi, namun - menurut La Gazzetta dello Sport - berkat hubungan baik antara Roma dan Sassuolo, kesepakatan mungkin tercapai dengan angka yang lebih rendah, sekitar 23/24 juta ditambah bonus.


    Sambil menunggu berakhirnya musim ini, di mana Inter berjuang untuk Scudetto dan Roma untuk lolos ke Liga Champions, serta Piala Dunia, klub-klub mulai bergerak. Dengan Manu Koné dan Ismael Koné sebagai incaran utama.