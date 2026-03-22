Goal.com
Live
cm grafica andrey santos inter 2026
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter mengincar Andrey Santos: telah dilakukan pertemuan dengan agennya, sementara Chelsea telah menolak tawaran sebesar 50 juta

Target baru di bursa transfer untuk Nerazzurri di lini tengah.

Inter memandang masa depan dengan visi yang jelas, termasuk dalam hal bursa transfer. Revolusi musim panas akan terjadi dan, kecuali ada kejutan, hal ini juga akan membawa perubahan kecil namun penting pada formasi taktis yang telah menjadi ciri khas dalam 7 tahun terakhir, yaitu 3-5-2. Ide klub Nerazzurri adalah mengubah formasi taktis dengan memasukkan lini tengah yang lebih kuat serta menambah kualitas dan unsur kejutan di lini serang.


Terutama dalam konteks ini, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, perlu dicatat adanya kontak dan ketertarikan yang terus berlanjut terhadap Andrey Santos, gelandang Chelsea.


  • KONTAK YANG SUDAH TERDAFTAR

    Inter dalam beberapa waktu terakhir (dan juga selama musim panas 2025) telah beberapa kali bertemu dengan Giuliano Bertolucci dan Kia Joorabchian, agen dan perantara yang dekat dengan perwakilan pemain kelahiran 2004 yang tumbuh besar di Vasco da Gama.

    Hal itu tidak terwujud karena bagi Chelsea, yang telah membawanya kembali dari Strasbourg, ia dianggap sebagai calon pemain inti.

  • CHELSEA MENOLAK TAWARAN 50 JUTA, TAPI...

    Angka-angka yang terkait dengan kemungkinan transfer tersebut pada saat itu dianggap terlalu tinggi hingga, seperti yang diungkapkan oleh Romano, Chelsea bahkan sampai menolak tawaran sebesar 50 juta euro yang datang dari Arab Saudi.

    Namun, sejak saat itu, strategi The Blues terhadap pemain muda tersebut telah berubah, sehingga di Premier League dan Liga Champions, ia hanya tampil sebagai starter dalam 13 pertandingan.

  • SERANGAN DI MUSIM PANAS

    Inter tertarik padanya, namun situasinya di Chelsea tidak lagi begitu jelas, sehingga pada musim panas nanti, dengan syarat yang tepat, ia bisa kembali dipertimbangkan sebagai calon rekrutan bagi Nerazzurri. Pihak manajemen di Viale della Liberazione terus memantaunya, meskipun ia bukanlah satu-satunya nama dalam daftar untuk posisi tersebut.



Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT
FA Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Port Vale crest
Port Vale
PVL