Inter mengincar Andrey Santos: telah dilakukan pertemuan dengan agennya, sementara Chelsea telah menolak tawaran sebesar 50 juta

Inter memandang masa depan dengan visi yang jelas, termasuk dalam hal bursa transfer. Revolusi musim panas akan terjadi dan, kecuali ada kejutan, hal ini juga akan membawa perubahan kecil namun penting pada formasi taktis yang telah menjadi ciri khas dalam 7 tahun terakhir, yaitu 3-5-2. Ide klub Nerazzurri adalah mengubah formasi taktis dengan memasukkan lini tengah yang lebih kuat serta menambah kualitas dan unsur kejutan di lini serang.





Terutama dalam konteks ini, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, perlu dicatat adanya kontak dan ketertarikan yang terus berlanjut terhadap Andrey Santos, gelandang Chelsea.



