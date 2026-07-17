Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Inter mempertimbangkan untuk memenuhi tuntutan Tottenham sebesar £30 juta untuk Djed Spence, seiring raksasa Serie A itu memutuskan untuk merekrut bek sayap asal Inggris tersebut
Inter memperkuat upaya mereka untuk merekrut pemain tersebut setelah penampilannya di Piala Dunia
Inter telah mengidentifikasi Spence sebagai target prioritas mereka untuk memperkuat posisi wing-back menyusul penampilannya di Piala Dunia, menurut laporan Gazzetta. Pemain timnas Inggris itu menarik perhatian klub berkat kecepatan pemulihannya dan kontribusinya di lini pertahanan, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa ia cocok dengan gaya permainan berintensitas tinggi yang ingin diterapkan Inter.
Namun, penampilannya di turnamen tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di dalam klub. Inter khawatir popularitas Spence yang semakin meningkat dapat menaikkan nilai transfernya dan menarik minat klub-klub pesaing, sehingga mendorong presiden klub Beppe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio untuk mempercepat rencana mereka.
Menurut laporan yang sama, klub Serie A tersebut kini siap menaikkan tawaran mereka setelah sebelumnya menyisihkan sekitar £21 juta ditambah bonus untuk target lain. Tottenham diperkirakan akan meminta antara £30 juta dan £35 juta untuk pemain berusia 25 tahun tersebut, dengan Inter bersedia meningkatkan investasi mereka.
- Getty Images Sport
Chivu memberikan lampu hijau
Upaya merekrut Spence mendapat dukungan penuh dari Chivu, yang kabarnya terkesan dengan keserbagunaan sang bek. Sebelum bertolak ke Jerman baru-baru ini, pelatih asal Rumania itu mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi klub untuk menegaskan kembali keinginannya agar pemain tersebut direkrut. Chivu memandang Spence sebagai pemain yang mampu bermain baik di sayap kanan maupun kiri, sehingga memberikan fleksibilitas taktis yang saat ini kurang dimiliki skuad.
Dengan tetap beroperasi dalam pedoman keuangan yang ditetapkan oleh pemilik Oaktree, dewan direksi Inter siap untuk “melepas rem” terkait biaya transfer. Meskipun negosiasi belum mencapai tahap lanjut, perubahan sikap keuangan Inter ini menunjukkan bahwa mereka serius untuk menjadikan Spence sebagai bagian inti dari proyek mereka untuk musim mendatang.
Harga yang harus dibayar demi ambisi di Milan
Meningkatkan besaran investasi untuk posisi ini merupakan sinyal ambisi yang jelas dari Nerazzurri. Setelah Denzel Dumfries resmi pindah ke Real Madrid asuhan Jose Mourinho dalam transfer yang menjadi sorotan, Inter kesulitan menemukan pengganti yang konsisten. Rencana untuk merekrut Marco Palestra tidak terwujud sesuai harapan, dan upaya untuk mendatangkan Anan Khalaili sebagai opsi cadangan pun sayangnya gagal setelah pemeriksaan medis mengungkap adanya masalah jantung, yang mengubah arah karier pemain timnas Israel tersebut.
Meskipun alternatif lain masih dipertimbangkan, Spence saat ini berada di urutan teratas daftar incaran. Nahuel Molina, Vanderson dari Monaco, dan Guela Doue dari Strasbourg semuanya sedang dipantau jika negosiasi dengan Tottenham tidak membuahkan hasil.
- Getty Images Sport
Pembicaraan diperkirakan akan berlangsung setelah Piala Dunia
Negosiasi resmi diperkirakan akan dimulai setelah Piala Dunia berakhir, dengan Spence yang masih dijadwalkan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga timnas Inggris. Inter tetap optimis mengenai minat sang pemain untuk pindah ke Giuseppe Meazza, namun tercapainya kesepakatan apa pun akan bergantung pada kesepakatan dengan Tottenham, yang diperkirakan akan bersikap tegas terkait penilaian nilai transfernya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami