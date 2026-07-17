Inter telah mengidentifikasi Spence sebagai target prioritas mereka untuk memperkuat posisi wing-back menyusul penampilannya di Piala Dunia, menurut laporan Gazzetta. Pemain timnas Inggris itu menarik perhatian klub berkat kecepatan pemulihannya dan kontribusinya di lini pertahanan, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa ia cocok dengan gaya permainan berintensitas tinggi yang ingin diterapkan Inter.

Namun, penampilannya di turnamen tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di dalam klub. Inter khawatir popularitas Spence yang semakin meningkat dapat menaikkan nilai transfernya dan menarik minat klub-klub pesaing, sehingga mendorong presiden klub Beppe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio untuk mempercepat rencana mereka.

Menurut laporan yang sama, klub Serie A tersebut kini siap menaikkan tawaran mereka setelah sebelumnya menyisihkan sekitar £21 juta ditambah bonus untuk target lain. Tottenham diperkirakan akan meminta antara £30 juta dan £35 juta untuk pemain berusia 25 tahun tersebut, dengan Inter bersedia meningkatkan investasi mereka.







