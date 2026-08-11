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Inter mempertahankan minat pada gelandang Liverpool Curtis Jones saat Cristian Chivu mendorong kesepakatan
Chivu membidik gelandang Liverpool
Perburuan Inter terhadap gelandang Liverpool Jones sudah berlangsung sekitar delapan bulan. Upaya itu terus berlanjut atas permintaan tegas pelatih Chivu, yang melihat pemain Inggris itu sebagai sosok yang ideal untuk skema taktiknya.
Menurut Corriere dello Sport, Chivu meyakini gelandang serbabisa itu membawa kecepatan, teknik, dan kecerdasan taktis yang krusial ke dalam skuad. Meski ia memiliki kemiripan dengan pemain lain di tim, profilnya menawarkan kualitas unik yang sangat menarik bagi staf teknis.
- Getty Images Sport
Kebuntuan kontrak memicu spekulasi hengkang
Spekulasi seputar sang pemain baru-baru ini semakin menguat setelah ia absen dalam laga uji coba Liverpool melawan Monaco. Meski masalah pinggul resmi dijadikan alasan, penjelasan itu gagal meyakinkan para suporter dan justru makin memanaskan rumor transfer.
Sumber-sumber mengindikasikan bahwa perpisahan tampak kian tak terelakkan mengingat jurang perbedaan di klub yang terus melebar. Jones sudah memberi tahu klubnya saat ini bahwa ia tidak berniat menandatangani perpanjangan kontrak, yang secara efektif memberikan harapan hidup bagi Inter.
Pemain mengincar kepindahan ke Italia
Gelandang itu secara aktif berusaha memaksakan situasi dengan menolak minat dari beberapa peminat lainnya. Fokus utamanya tetap untuk mengamankan kepindahan besar ke sepak bola Italia sesegera mungkin.
Namun, masih ada selisih valuasi yang signifikan antara kedua klub. Inter saat ini enggan memenuhi tuntutan besar yang dipatok pihak klub Inggris, terutama karena sektor lini tengah mereka saat ini masih kelebihan stok.
- Jan Huebner
Menunggu perkembangan atau tawaran di menit akhir?
Jika kesepakatan pada musim panas terbukti mustahil, Inter sepenuhnya siap menjajaki skenario alternatif. Status kontrak pemain saat ini berarti ia berpotensi menyepakati perjanjian pra-kontrak untuk bergabung secara gratis pada Januari.
Petinggi klub Beppe Marotta dan Piero Ausilio sedang mempertimbangkan risiko menunggu dibandingkan menggalang dana melalui penjualan pemain. Jika pemain seperti Davide Frattesi dan Kristjan Asllani segera pergi, klub bisa menyiapkan tawaran yang lebih baik untuk memenuhi valuasi Liverpool.
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