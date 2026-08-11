Inter mempertahankan minat pada gelandang Liverpool Curtis Jones saat Cristian Chivu mendorong kesepakatan

Perburuan Inter terhadap gelandang Liverpool Jones sudah berlangsung sekitar delapan bulan. Upaya itu terus berlanjut atas permintaan tegas pelatih Chivu, yang melihat pemain Inggris itu sebagai sosok yang ideal untuk skema taktiknya.

Menurut Corriere dello Sport, Chivu meyakini gelandang serbabisa itu membawa kecepatan, teknik, dan kecerdasan taktis yang krusial ke dalam skuad. Meski ia memiliki kemiripan dengan pemain lain di tim, profilnya menawarkan kualitas unik yang sangat menarik bagi staf teknis.