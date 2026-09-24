Lahir di kawasan Palermo di Buenos Aires pada 4 Oktober 2004, berkewarganegaraan Argentina dengan paspor Italia, Santiago Beltran memiliki tinggi 190 cm, piawai membangun permainan dengan kakinya, memanfaatkan kaki kiri yang bagus, dan sudah masuk dalam lingkaran tim nasional Argentina.





Hingga usia 12 tahun, ia memang bermain sebagai gelandang serang dan terus menolak semua trial demi sekolah. Sesaat sebelum menjadi dewasa kemudian terjadi perubahan posisi dan perpindahan ke bawah mistar setelah seorang rekan setim mengalami cedera. Ia ditemukan oleh Tato Montes, mantan pelatih kiper River, yang membawanya masuk ke tim muda dan membuatnya menjalani seluruh jenjang pembinaan. Kini setelah mapan di Argentina, pelatih tim nasional Scaloni telah memanggilnya untuk jeda internasional yang panjang ini dan di negaranya ia dibicarakan sebagai Dibu Martinez baru, rekan seprofesi yang juga berbagi agen yang mengelola hak registrasinya.





Berawal sebagai pelapis Franco Armani, musimnya berubah setelah cedera parah tendon Achilles yang dialami sang pemain utama memberinya jalan terbuka dan status starter. Sebuah peluang yang mampu dimanfaatkan Beltran sebaik mungkin - ia juga harus meninggalkan di belakang cedera ligamen yang buruk - hingga menjadi pilar bagi timnya meski tidak mampu menghindarkan eliminasi dari Copa Sudamericana. Pada musim ini, jika menjumlahkan semua kompetisi, ia sudah mencatatkan 39 penampilan, kebobolan 34 gol, dan membukukan 15 clean sheet. Masa depannya masih sepenuhnya harus ditulis dan bisa menghidupkan kembali jejak bagus antara Argentina dan Inter.