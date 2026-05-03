Inter memastikan gelar juara Serie A tiga pekan sebelum musim berakhir berkat kemenangan atas Parma, di mana mantan bintang Manchester United mencetak gol penentu
Nerazzurri meraih gelar Scudetto ke-21
Pesta telah resmi dimulai di kubu biru Milan. Inter memasuki laga hari Minggu dengan mengetahui bahwa satu poin saja sudah cukup untuk memastikan status mereka sebagai juara Italia, namun tim asuhan Cristian Chivu tidak mau mengambil risiko.
Thuram dan Mkhitaryan mencetak gol untuk memastikan musim 2025-26 berakhir dengan trofi, menandai gelar ke-21 dalam sejarah klub dan yang ketiga dalam enam tahun terakhir.
Dengan Napoli tertinggal sembilan poin dan AC Milan semakin tertinggal setelah kekalahan mengecewakan 2-0 di Sassuolo pada hari yang sama, panggung pun telah siap.
Thuram dan Mkhitaryan tampil gemilang
Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada masa tambahan waktu babak pertama. Setelah serangkaian tekanan yang terus-menerus, Piotr Zielinski berhasil menembus pertahanan Parma dengan umpan terukur yang tepat sasaran kepada Thuram. Pemain internasional Prancis itu menunjukkan ketenangan luar biasa saat mencetak gol, yang membuat penonton tuan rumah bergemuruh.
Hasil pertandingan ini secara efektif dipastikan pada menit ke-80 ketika mantan gelandang Manchester United, Mkhitaryan, menggandakan keunggulan. Berkat kerja sama yang baik dari Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, pemain veteran asal Armenia itu menyarangkan bola ke gawang dari jarak dekat.
Terobosan Chivu sebagai pelatih
Kemenangan ini menandai tonggak penting bagi Chivu, yang telah menjalani musim debut yang luar biasa di bangku cadangan Inter.
Pelatih asal Rumania ini, yang pernah meraih treble sebagai bek legendaris klub, kini berhasil meraih gelar besar pertamanya sebagai manajer. Fleksibilitas taktisnya serta kemampuannya dalam menjaga fokus skuad sepanjang musim telah mendapat pujian dari para pakar sepak bola di seluruh Eropa.
Impian ganda itu tetap hidup
Meskipun gelar Serie A sudah di tangan, musim Inter masih jauh dari kata berakhir. Nerazzurri akan berusaha mengubah kesuksesan di kancah domestik ini menjadi gelar ganda saat mereka menghadapi Lazio di final Coppa Italia di Stadio Olimpico pada 13 Mei. Ini merupakan kesempatan bagi Chivu untuk mengakhiri musim debutnya yang bersejarah dengan menambah trofi ke lemari piala.