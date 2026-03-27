Inter melakukan langkah mengejutkan untuk mendatangkan Manu Koné: dua nama yang diajukan ke Roma guna memuluskan kesepakatan tersebut

Ada usulan untuk menawarkan kompensasi teknis yang menarik guna mengurangi jumlah uang tunai yang dialokasikan untuk gelandang asal Prancis tersebut

Manu Koné tampaknya akan tetap menjadi salah satu target utama Inter di bursa transfer musim panas mendatang. Upaya perekrutan yang gagal musim panas lalu, ketika Gian Piero Gasperini bersikukuh bahwa gelandang asal Prancis itu tak bisa dijual dan Inter memutuskan untuk tidak menawar lebih dari 40 juta euro, mungkin akan berujung pada upaya baru dalam beberapa minggu ke depan. Ketika skenario klasemen Giallorossi semakin jelas—terutama karena tanpa Liga Champions, mereka terpaksa melepas setidaknya satu pemain andalan—serta strategi Inter terkait posisi dan profil pemain yang akan didatangkan untuk memperkuat skuad saat ini.


    Manu Koné, yang didatangkan pada musim panas 2024 dengan biaya sedikit di bawah 20 juta euro dan terikat kontrak hingga Juni 2029, dianggap sebagai aset yang sangat berharga oleh keluarga Friedkin; dan kemungkinan pelepasannya pada akhir musim ini hanya akan disetujui jika Inter atau pihak lain yang tertarik mengajukan tawaran yang benar-benar sangat menggiurkan. Dalam beberapa hari terakhir, La Gazzetta dello Sport melaporkan perkiraan harga jual berkisar antara 40 hingga 50 juta euro. Jumlah yang mungkin tidak berpengaruh pada keseimbangan keuangan klub-klub kaya raya di Liga Premier, tetapi dalam logika Inter dan pemiliknya, dana investasi AS Oaktree, tetap mewakili Everest yang sulit didaki dan dicapai. Kecuali jika...


    Sebuah ide yang mungkin kembali populer adalah menawarkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan yang disetujui Roma, sehingga dapat mengurangi jumlah uang tunai yang harus ditawarkan oleh Presiden Marotta dan Direktur Olahraga Ausilio untuk mendapatkan jasa gelandang tangguh kelahiran 2001 tersebut, yang dianggap Chivu sebagai pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat struktur dan daya fisik lini tengah tim. Davide Frattesi dan Carlos Augusto adalah dua nama yang mungkin dipertimbangkan oleh Giallorossi jika ada pembicaraan mengenai pertukaran pemain dalam transfer Manu Koné. Yang pertama sudah akan hengkang dari Inter sejak beberapa bursa transfer lalu dan terus mengalami penurunan menit bermain (musim ini ia mencatatkan 29 penampilan, sebagian besar hanya sebagai pemain pengganti), selain menjadi incaran manajemen Roma, yang akan menyambutnya kembali dengan tangan terbuka setelah masa-masa di akademi muda.


    Pemain sayap asal Brasil ini, yang juga bisa ditempatkan sebagai bek kiri dalam formasi pertahanan tiga orang, telah lama menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Inter dengan gaji sekitar 3,5 juta euro. Langkah ini dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Alessandro Bastoni, yang sedang diincar oleh Barcelona, namun sejauh ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Carlos Augusto sebenarnya berharap permintaannya untuk mendapatkan gaji bersih sebesar 4 juta euro dapat dipenuhi, namun yang lebih penting baginya adalah mendapatkan peran utama dan "jaminan" sebagai pemain inti yang lebih besar mulai musim depan, dibandingkan dengan pengalamannya selama ini bersama Inter. Roma, yang sedang mencari opsi yang layak untuk lini pertahanan serta pemain sayap kiri – dengan kemungkinan kepergian Tsimikas yang kurang meyakinkan dan kembalinya Wesley ke sayap kanan – mungkin bisa menawarkan semua itu.


    Inilah kemungkinan skenario saling menguntungkan, yang di satu sisi akan memungkinkan Inter membuka jalan bagi pilihan utama mereka untuk memperkuat lini tengah tanpa harus menghabiskan sebagian besar anggaran untuk satu pemain saja, sementara di sisi lain Roma akan meraup keuntungan dengan tetap mencatat penjualan Koné sebagai pendapatan dalam neraca keuangan sebesar angka yang sangat signifikan, sekaligus menutup celah lain dengan kedatangan pemain yang diinginkan, di lini tengah jika pilihan jatuh pada Frattesi, atau di lini belakang dan sayap kiri jika opsi Carlos Augusto yang dipilih.

