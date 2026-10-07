Kabar ini dilaporkan oleh FcInter1908 yang mengulas situasi Sucic. Setelah menjalani musim pertama adaptasi yang baik di Milan, pemain Kroasia itu berharap bisa mendapatkan lebih banyak ruang bermain, tetapi hal itu masih belum berhasil ia capai karena lini tengah Inter kini semakin padat berkat kedatangan Curtis Jones dan karena Chivu terus merotasi para pemain sehingga mantan pemain Dinamo itu kerap harus puas dengan remah-remah menit bermain.





Sebuah situasi di lapangan yang juga berkaitan dengan kondisi di luar lapangan, di mana Inter tengah sibuk dengan agenda perpanjangan kontrak. Dari Carlos Augusto hingga Dimarco, juga Calhanoglu dan Bastoni, ada banyak pilar tim yang harus menemukan kesepakatan baru. Dan di antara mereka, dalam waktu dekat, bisa juga ada pemain Kroasia itu sendiri. Bagi pihak pemain, memang sudah tiba saatnya meninjau kembali gaji klien mereka, yang disepakati beberapa waktu lalu dan memberinya sekitar satu setengah juta euro. Singkatnya, gelandang itu adalah salah satu pemain dengan bayaran terendah dan ia ingin usahanya di lapangan dihargai dengan penyesuaian yang signifikan, kurang lebih seperti yang baru-baru ini dilakukan untuk Pio Esposito.





"Dalam dua atau tiga bulan kami akan melihat bagaimana situasinya," katanya dari Kroasia. Sebuah peringatan yang dilontarkan Sucic itu muncul dari fakta bahwa hingga saat ini ia baru membukukan 5 penampilan di liga dan Liga Champions, dua di antaranya sebagai starter. Di antara para pemain dalam skuad yang bermain di posisinya, hanya Stankovic, Mkhitaryan, dan Calhanoglu - yang menepi sejak pertengahan September karena masalah pada otot aduktor - yang mendapat menit bermain lebih sedikit darinya. Pada musim lalu ia bermain dalam 50 pertandingan, setengah di antaranya sejak menit pertama.





Bagi Inter, persoalan ini bukan situasi darurat, mengingat sang pemain memiliki kontrak jangka panjang hingga 2030, sehingga ia bukan termasuk pemain yang masa baktinya segera habis. Namun, ini bisa menjadi isu jika dikaitkan dengan ketidakpuasan Sucic atas minimnya menit bermain. Tanpa terburu-buru, Inter kini mengetahui bahwa mereka punya satu persoalan lain yang harus diselesaikan.