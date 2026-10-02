"Kami baik-baik saja, tetapi penting untuk menekankan hal-hal yang belum kami lakukan secara maksimal, terutama saya memikirkan fase bertahan: kami kebobolan terlalu banyak gol.

Mudah untuk menoleh ke belakang ke arah penjaga gawang, tetapi kami adalah sebuah tim dan dari yang pertama sampai yang terakhir, kami semua harus meningkatkan level, dan saya yakin kami akan melakukannya karena jika kami punya satu karakteristik, itu adalah selalu lapar. Kami selalu ingin menang, berusaha berkembang, menambahkan sesuatu dalam setiap pertandingan untuk mencapai level terbaik pada momen-momen penentu musim ini".



