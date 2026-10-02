Apa yang sedang dijalani Josep Martinez jelas merupakan periode terpenting dalam kariernya. Menjadi starter bersama Inter, dipanggil tim nasional Spanyol, sang kiper sedang mempertaruhkan banyak hal untuk masa depannya dan, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport dari pemusatan latihan La Roja, ia memilih meninjau kembali awal musim ini dengan menjelaskan di mana dan bagaimana ia harus berkembang, ambisi Inter, serta cara mengelola kesalahan.
Inter, Martinez: "Kami kebobolan terlalu banyak gol, tetapi itu tidak selalu kesalahan kiper. Saya menghadapi kesalahan dengan tenang"
Kebobolan terlalu banyak gol
"Kami baik-baik saja, tetapi penting untuk menekankan hal-hal yang belum kami lakukan secara maksimal, terutama saya memikirkan fase bertahan: kami kebobolan terlalu banyak gol.
Mudah untuk menoleh ke belakang ke arah penjaga gawang, tetapi kami adalah sebuah tim dan dari yang pertama sampai yang terakhir, kami semua harus meningkatkan level, dan saya yakin kami akan melakukannya karena jika kami punya satu karakteristik, itu adalah selalu lapar. Kami selalu ingin menang, berusaha berkembang, menambahkan sesuatu dalam setiap pertandingan untuk mencapai level terbaik pada momen-momen penentu musim ini".
Terlalu sering tertinggal 2-0
"Tentu saja babak-babak pertama harus ditinjau ulang, kami sempat lengah dalam situasi tertentu dan kami tidak boleh membiarkannya, tetapi saya tenang karena tim menyadari masalah itu dan di situlah kami akan memusatkan perhatian.
Sayang untuk pertandingan yang kalah di sini, di Madrid, kami nyaris meraih hasil melawan tim dengan kualitas besar. Kami kuat dan bisa bersaing dengan siapa pun, tetapi untuk melakukannya kami harus menghindari memberi keuntungan kepada lawan karena kadang itu menguntungkan Anda dan di lain waktu tidak"
"Saya menghadapi kesalahan dengan tenang"
"Kesalahan? Saya menjalaninya dengan tenang, dalam suka maupun duka. Siapa pun bisa melakukan kesalahan, yang terpenting adalah menganalisisnya agar tidak mengulanginya, tidak ada jalan lain. Kita tidak boleh menunjuk seseorang saat dia melakukan kesalahan, karena itu bagian dari sepak bola.
Tanpa kesalahan saya tidak bilang tidak akan ada gol, tetapi jumlahnya akan jauh lebih sedikit. Itu terjadi pada saya, bisa juga terjadi pada orang lain. Yang terpenting di tim seperti Inter adalah tetap bersatu dan jika seseorang sedang menjalani hari yang buruk, berusaha membantunya. Saya ulangi, dengan alami"
"Kami bisa melawan siapa pun"
"Mulai lagi? Saya melihatnya positif, dan bukan hanya secara fisik: kami siap untuk semua yang akan datang, kami ambisius dan tidak memasang batas. Kami siap bersaing dengan siapa pun, di Italia dan di Eropa"
INSIDEN TERSEBUT
"Itu adalah sesuatu yang tak akan pernah terlupakan, saya tahu itu akan selalu saya bawa dalam diri saya. Saya memikirkannya, dan berusaha untuk tidak terlalu sering melakukannya karena itu adalah sesuatu yang bisa menguras energi. Itu adalah sebuah tragedi dan satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan menatap ke depan. Masa sulit itu sudah berlalu dan fakta bahwa saya berada di sini membuktikannya.
Saya berada di salah satu tim terbaik di Eropa dan tim nasional terkuat di dunia. Saya menatap masa depan dengan optimisme, sikap positif, dan rasa lapar yang sangat besar: saya ingin terus memenangi pertandingan dan trofi bersama Inter, agar mereka memanggil saya lagi ke sini"
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