"Kami baik-baik saja, tetapi penting untuk menyoroti hal-hal yang belum kami lakukan dengan maksimal, saya terutama memikirkan fase bertahan: kami kebobolan terlalu banyak gol.

Mudah untuk melihat ke belakang ke arah penjaga gawang, tetapi kami adalah sebuah tim dan dari yang pertama sampai yang terakhir di antara kami harus meningkatkan level, dan saya yakin kami akan melakukannya karena jika kami punya satu karakteristik, itu adalah selalu lapar. Kami selalu ingin menang, berusaha berkembang, menambahkan sesuatu di setiap pertandingan untuk mencapai level terbaik pada momen-momen penentu musim".



