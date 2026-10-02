Apa yang sedang dijalani Josep Martinez jelas merupakan periode terpenting dalam kariernya. Menjadi starter di Inter, dipanggil ke tim nasional Spanyol, sang kiper sedang mempertaruhkan banyak hal untuk masa depannya dan, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport dari pemusatan latihan Spanyol, ia memilih menelusuri awal musim ini dengan menjelaskan di mana dan bagaimana ia bisa berkembang, ambisi Inter, serta cara mengelola kesalahan.
Inter, Martinez: "Insiden itu akan saya bawa dalam diri saya selamanya, tidak akan terlupakan. Kami kebobolan terlalu banyak gol, tetapi itu tidak selalu salah kiper. Saya menjalani kesalahan dengan tenang"
Kebobolan terlalu banyak gol
"Kami baik-baik saja, tetapi penting untuk menyoroti hal-hal yang belum kami lakukan dengan maksimal, saya terutama memikirkan fase bertahan: kami kebobolan terlalu banyak gol.
Mudah untuk melihat ke belakang ke arah penjaga gawang, tetapi kami adalah sebuah tim dan dari yang pertama sampai yang terakhir di antara kami harus meningkatkan level, dan saya yakin kami akan melakukannya karena jika kami punya satu karakteristik, itu adalah selalu lapar. Kami selalu ingin menang, berusaha berkembang, menambahkan sesuatu di setiap pertandingan untuk mencapai level terbaik pada momen-momen penentu musim".
Terlalu sering tertinggal 0-2
"Tentu saja babak pertama harus ditinjau kembali, kami terlalu santai dalam situasi tertentu dan kami tidak boleh membiarkannya, tetapi saya tenang karena tim menyadari masalah ini dan di situlah kami akan memusatkan perhatian kami.
Sayang sekali kalah di Madrid, kami nyaris meraih hasil melawan tim dengan kualitas besar. Kami kuat dan bisa bersaing dengan siapa pun, tetapi untuk melakukannya kami harus menghindari memberi keuntungan kepada lawan karena kadang itu menguntungkan Anda dan kadang tidak"
"Saya menjalani kesalahan dengan tenang"
"Kesalahan? Saya menjalaninya dengan tenang, dalam suka maupun duka. Siapa pun bisa melakukan kesalahan, yang terpenting adalah menganalisisnya agar tidak mengulanginya, tidak ada jalan lain. Kita tidak boleh menunjuk satu individu saat dia melakukan kesalahan, karena itu bagian dari sepakbola.
Tanpa kesalahan, saya tidak bilang tidak akan ada gol, tetapi jumlahnya akan jauh lebih sedikit. Itu terjadi pada saya, bisa juga terjadi pada orang lain. Yang terpenting di tim seperti Inter adalah tetap bersatu dan jika seseorang sedang mengalami hari yang buruk, berusaha membantunya. Saya ulangi, dengan natural"
"Kami bisa bersaing dengan siapa pun"
"Mulai lagi? Saya melihatnya dengan baik, dan bukan hanya secara fisik: kami siap untuk semua yang akan datang, kami ambisius dan tidak memasang batas. Kami siap bersaing dengan siapa pun, di Italia dan di Eropa"
INSIDEN TERSEBUT
"Itu adalah sesuatu yang tak akan pernah terlupakan, saya tahu itu akan saya bawa dalam diri saya selamanya. Saya memikirkannya, dan berusaha untuk tidak terlalu sering melakukannya karena itu adalah sesuatu yang bisa menguras energi. Itu adalah sebuah tragedi dan satu-satunya cara untuk melewatinya adalah melihat ke depan. Masa sulit itu sudah berlalu dan fakta bahwa saya berada di sini membuktikannya.
Saya berada di salah satu tim terbaik di Eropa dan di tim nasional terkuat di dunia. Saya menatap masa depan dengan optimisme, sikap positif, dan rasa lapar yang sangat besar: saya ingin terus memenangi pertandingan dan trofi bersama Inter, agar mereka memanggil saya kembali ke sini"
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