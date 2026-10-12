Inter, Marotta: "Keseimbangan dan keberlanjutan finansial tetap dijaga meski meraih dua gelar. Stadion baru segera hadir"

"Komitmen untuk menyeimbangkan keberlanjutan dan daya saing olahraga tidak akan berhenti, dengan keyakinan bahwa kami berada di jalur yang tepat. Kami akan segera memperlihatkan kepada Anda semua hasil luar biasa dari proses perancangan stadion baru di Milan. Stadion itu akan menjadi ikon baru kota, pusat kegiatan olahraga yang diperbarui, hidup, dan terbuka bagi warga. Stadion milik sendiri ini juga akan menjadi sarana strategis yang memungkinkan Inter meningkatkan pendapatan dan memperkecil kesenjangan dengan klub-klub top Eropa."