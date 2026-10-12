Inter hari ini mengesahkan laporan keuangan yang ditutup pada 30 giungo 2026, dengan laba 22,7 juta dan pendapatan tertinggi kedua sepanjang sejarah klub. Presiden sekaligus direktur utama Beppe Marotta memuji pengelolaan klub melalui situs resmi Inter. Ia menegaskan bahwa langkah berikutnya untuk meningkatkan pendapatan lebih jauh adalah membangun stadion baru.
Inter, Marotta: "Keseimbangan dan keberlanjutan finansial tetap dijaga meski meraih dua gelar. Stadion baru segera hadir"
Pemulihan
"Dalam musim ketika kami meraih gelar ganda domestik ketiga, di luar lapangan klub menjalani musim konsolidasi dari sisi keuangan. Upaya penyehatan keuangan semakin dipercepat dengan hadirnya Oaktree sebagai pemilik baru"
Penguatan ekonomi dan aset
"Laporan keuangan yang diajukan untuk persetujuan Anda ini menegaskan penguatan signifikan posisi ekonomi dan aset Klub. Pendapatan kembali melampaui 500 juta euro, tahun buku ditutup dengan laba bersih, beban keuangan lebih rendah dibandingkan laporan keuangan sebelumnya, dan modal kembali positif setelah sekian lama."
Stadion Baru Segera Hadir
"Komitmen untuk menyeimbangkan keberlanjutan dan daya saing olahraga tidak akan berhenti, dengan keyakinan bahwa kami berada di jalur yang tepat. Kami akan segera memperlihatkan kepada Anda semua hasil luar biasa dari proses perancangan stadion baru di Milan. Stadion itu akan menjadi ikon baru kota, pusat kegiatan olahraga yang diperbarui, hidup, dan terbuka bagi warga. Stadion milik sendiri ini juga akan menjadi sarana strategis yang memungkinkan Inter meningkatkan pendapatan dan memperkecil kesenjangan dengan klub-klub top Eropa."
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