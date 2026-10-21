Presiden Inter, Beppe Marotta, berbicara kepada Amazon Prime Video menjelang laga Liga Champions yang menjadi pertandingan ketiga fase liga 2026/2027. Ia mengomentari prediksinya di awal musim serta pernyataan Bastoni dan Chivu soal meredam antusiasme setelah dua kekalahan dalam dua laga pertama di liga.
Inter, Marotta: "Kami berhak bermimpi meraih Liga Champions, kami masih membutuhkan sentuhan akhir. PSG juga kalah dalam laga-laga pertamanya tahun lalu..."
Mimpi Liga Champions
"Kami punya kewajiban untuk berjuang sampai akhir, tetapi kami berhak bermimpi."
PSG juga kalah dalam tiga laga pertama tahun lalu
"Jika dilihat dari sisi statistik, PSG menjuarai Liga Champions tahun lalu, tetapi kalah dalam tiga pertandingan pertama mereka tahun lalu."
Kekalahan yang Menyakitkan
"Jelas, dua kekalahan itu menyakitkan dan kami benar-benar harus menebusnya. Ini adalah siklus yang terus berlanjut. Bisa tampil secara konsisten di Liga Champions merupakan sebuah keberhasilan."
MASIH KURANG "PEMANIS TERAKHIR" YANG DINANTI-NANTI
"Meraih sejumlah trofi, gelar Serie A, dan gelar juara lainnya, serta mencapai dua final Liga Champions dan satu final Liga Europa adalah hal positif yang tidak bisa dianggap sudah pasti. Namun, masih ada satu pencapaian yang didambakan sebagai pelengkap, dan itu tidak mudah diraih."
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami