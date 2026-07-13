Beppe Marotta, presiden Inter, berbicara dalam konferensi pers pada hari ketika para juara Italia itu berkumpul. Ini merupakan hari pertama latihan bagi tim asuhan Chivu dan pernyataan pertama dari petinggi Nerazzurri yang menandai dimulainya musim 2026/2027.
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Inter, Marotta: "Bursa transfer yang berkelanjutan; masuk ke empat besar adalah hal yang wajar dan alami. Palestra tidak menepati janji lisan, tapi sekarang tidak ada kekhawatiran."
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berada di sini dan memulai musim baru, terutama karena kami adalah juara bertahan; kami telah memenangkan Scudetto dan Coppa Italia. Dua kemenangan yang membuat kami bangga. Saya mengucapkan terima kasih kepada klub, para petinggi, tim medis, dan semua pihak yang terlibat. Mulai hari ini, kami kembali berdiri di garis start. Kami adalah satu-satunya tim Italia yang akan berlaga di 4 kompetisi tahun ini, hal yang membanggakan. Kami ingin tampil lebih baik di Liga Champions; kami akan menghadapi tim-tim raksasa, namun dalam olahraga, hukum bahwa ‘siapa yang paling banyak menghabiskan uang, dia yang menang’ tidak berlaku. Kami memiliki musuh internal, yang saya sebut ‘sindrom kemenangan’. Kami tidak boleh merasa puas diri; hal ini berlaku secara menyeluruh di seluruh klub. Kami harus mampu menjaga kerendahan hati dan semangat juang, yang telah membawa kami mencapai target tahun lalu.”
“Sejak 2020 hingga kini, belum ada yang berhasil meraih dua gelar Scudetto berturut-turut; inilah target kami. Mampu meraihnya kembali akan menjadi pencapaian bersejarah bagi kami. Kami ingin menang dengan cara yang berkelanjutan. Oaktree datang di saat-saat sulit, kami telah keluar dari perjanjian penyelesaian. Mereka telah memperluas fasilitas, ada proyek-proyek yang sedang berjalan. Kehadiran mereka tenang namun dekat; semua keputusan diambil bersama, kami telah bertindak sesuai model yang patut ditiru.”
“Tim yang harus dikalahkan? Itu adalah peran yang kami sukai. Masuk ke empat besar adalah hal yang wajar dan alami, tetapi itu tidak cukup; kami harus terus menaikkan standar. Inilah prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi ciri khas musim ini.”
"Khalaili tidak lolos tes kelayakan; CONI telah menyampaikan kabar ini kepada kami. Saya tidak dapat menjelaskan lebih lanjut demi menjaga privasi, namun saya dapat mengatakan bahwa di Italia terdapat undang-undang yang sangat ketat. Tes kelayakan ini dilakukan oleh lembaga pihak ketiga, yaitu CONI yang merupakan badan di bawah naungan negara, sehingga tidak bergantung pada kami. Karena keadaan yang tidak dapat dihindari, kami harus menahan diri; tanpa sertifikat kelayakan, tidak ada warga negara yang boleh ikut serta dalam kegiatan kompetisi resmi. Saya menyampaikan hal ini dengan sangat menyesal; ini adalah kabar yang membuat kami kecewa, terutama karena kami harus memikirkan alternatif-alternatif yang mungkin ada".
“Kami mengalami kekosongan di sisi kanan setelah keputusan Dumfries untuk melanjutkan kariernya di Real Madrid; kami harus menerima keputusannya. Baccin dan Ausilio telah bersiap, kini situasi ini membawa kami kembali ke titik awal, namun saya yakin kami akan segera menemukan solusi. Pasar transfer semakin sulit, karena di baliknya terdapat angka-angka yang fantastis. Saya ingin menekankan bahwa kami tidak menutup diri terhadap investasi, tetapi investasi tersebut harus masuk akal. Saya berharap solusi dapat segera ditemukan, namun masih banyak pemain lain yang bisa dipertimbangkan. Mari kita hadapi awal musim ini dengan kesadaran bahwa kami harus melengkapi skuad, namun hal ini tidak boleh didasari oleh kecemasan, melainkan oleh proses rasional untuk membuat pilihan yang lebih baik."
“Apakah Juventus dan Milan semakin unggul? Tahun ini ada situasi yang tidak lazim: keduanya tidak berpartisipasi di Liga Champions. Artinya, kami juga akan mengerahkan upaya di kompetisi tersebut melawan tim-tim yang sangat kuat; kami harus mengelola semuanya. Berdasarkan pengalaman saya,hal ini bisa menguntungkan Milan dan Juventus di Italia; namun demikian, kami kuat dan sadar akan peran kami, dengan para profesional yang tahu cara mengelola semua kompetisi. Dalam daftar tim-tim yang berpeluang menjadi juara, saya juga memasukkan Milan dan Juventus.”
"Dari 20 tim yang berlaga di Serie A, ada 13 yang dimiliki oleh pihak asing. Dalam kasus kami, setelah Zhang, Oaktree juga membawa stabilitas, dan ini bukanlah hal sepele. Tujuannya adalah meraih kemenangan secara berkelanjutan. Untuk tahun kedua berturut-turut, kami mendekati hasil neraca keuangan yang seharusnya memuaskan, terutama mengingat kami telah memenangkan dua trofi. Tidak ada ruang untuk dermawanisme atau pengeluaran gila-gilaan; jika tidak bisa mengeluarkan uang, dibutuhkan kreativitas. Hal ini tidak membatasi pemilik yang mungkin bisa membiayai investasi. Kami harus mengendalikan biaya, bukan investasi. Biaya terkait dengan dua aspek: beberapa pemain dibayar terlalu tinggi dan itu di luar jangkauan kami. Lalu ada agen-agen yang memiliki pengaruh semakin besar terhadap nasib klub. Terkadang pihak-pihak ini memengaruhi transfer, bahkan kadang-kadang tidak memberikan saran positif kepada klien mereka. Kasus Palestra merupakan hasil dari keputusan yang diambil oleh pemain tersebut, yang melanggar komitmen lisan yang telah disepakati sebulan sebelumnya. Agennya mungkin bisa memainkan peran yang lebih signifikan dalam memberikan saran, namun ia memilih jalan ini dan kami terpaksa menerima kenyataan bahwa pemain tersebut pindah ke liga di mana kami tidak bisa bersaing.”
"Malagò, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya yang mumpuni, telah memilih untuk mempercayakan peran kepemimpinan dan strategis kepada dua tokoh penting seperti Maldini dan Leonardo; saya yakin mereka akan mampu mengambil keputusan yang bijak demi kepentingan Italia yang perlu dinilai kembali. Melihat Piala Dunia lagi membuat kami sedih, terutama mengingat ada tiga tim Eropa di antara semifinalis. Saya dapat mengatakan bahwa dunia sepak bola yang kami wakili menyadari kebutuhan ini, sehingga kami akan lebih siap daripada sebelumnya untuk memastikan Italia dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan sejarahnya."
"Masih ada satu setengah bulan lagi hingga penutupan bursa transfer. Tahun lalu, pada 31 Agustus, kami berhasil mendatangkan Akanji, yang merupakan langkah yang sangat positif. Kita tidak boleh terburu-buru; bursa transfer kali ini menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan sebelumnya. Harga-harga yang beredar saat ini benar-benar terlalu mahal. Piero Ausilio sangat kompeten, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan saya yakin dia akan melakukannya dengan cara terbaik dan secepat mungkin agar pelatih dapat bekerja secara optimal."
“Dari sudut pandang objektif, di Liga Champions ada tim dan klub yang sangat kuat dalam hal pendapatan dan kekuatan teknis. Namun, saya pernah mengatakan bahwa prinsip ‘siapa yang paling banyak menghabiskan uang, dia yang menang’ tidak selalu berlaku dalam olahraga. Bagi kami, ini adalah mimpi, dan mimpi tidak memerlukan biaya apa pun, jadi lebih baik memilikinya. Liga Champions adalah turnamen di mana keadaan bisa membantu pada berbagai momen, begitu pula undian dan jadwal pertandingan. Di liga, pada akhirnya tim terkuatlah yang selalu menang. Kami menghadapi Liga Champions dengan kesadaran untuk tampil lebih baik daripada tahun lalu."
"Mengenai Palestra, saya tambahkan: kami sudah memiliki kesepakatan dengan Atalanta, yang merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang telah kami capai dengan sang pemain. Kami tidak mundur dari komitmen yang telah diambil, atau Atalanta yang melakukan negosiasi ulang. Ada pilihan hidup yang bisa dikritik atau tidak; saya sudah menyampaikan pandangan saya mengenai pemain dan agennya. Saya bisa katakan bahwa ketika mendekati pemain-pemain tertentu, nilai pasar mereka melonjak tinggi. Transaksi yang tidak rasional memang bisa dilakukan, tapi itu bukan bagian dari strategi kami. Investasi harus memiliki logika. Kami memang tidak kompetitif dalam hal ini dibandingkan dengan klub-klub Inggris, tapi dengan kreativitas, kami bisa menjadi pemain utama di bursa transfer.”
"Hal ini bisa diatasi dengan kreativitas, dengan mencari pemain-pemain yang belum dikenal namun memiliki prospek yang menjanjikan. Kami juga ingin membangun pusat olahraga modern, yang menampung puluhan tim, dengan sekitar dua puluh pelatih yang bertugas mengembangkan potensi pemain dari sektor pemuda. Pilihan Chivu bukanlah kebetulan; ini merupakan tindakan keberanian yang relatif, mengingat Chivu memantau aktivitas sektor pemuda. Tidak heran saya mengakui kontribusinya yang besar terhadap Pio Esposito. Kita harus terus berjalan di jalur ini. Keberanian untuk memberi mereka kesempatan bermain sudah ada; yang dibutuhkan juga adalah penilaian yang seimbang dari media. Mereka perlu dibantu dalam proses pertumbuhannya, tanpa penilaian drastis yang dapat memengaruhi mereka. Ini adalah jalan terbaik juga untuk memberikan kesinambungan bagi klub-klub kita. 13 pemilik asing berarti kita harus mengandalkan sepak bola yang didasarkan pada rasionalitas, karena pemilik asing tidak akan membuang-buang uang. Dalam kasus kita, selain kompetensi yang telah ditunjukkan oleh manajemen dengan memenangkan 3 gelar juara liga bersama 3 pelatih berbeda, ada pemilik yang aktif dan mendukung kita. Kita bisa melangkah maju dengan optimisme.”
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