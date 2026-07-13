Inter, Marotta: "Bursa transfer yang berkelanjutan; masuk ke empat besar adalah hal yang wajar dan alami. Palestra tidak menepati janji lisan, tapi sekarang tidak ada kekhawatiran."

"Malagò, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya yang mumpuni, telah memilih untuk mempercayakan peran kepemimpinan dan strategis kepada dua tokoh penting seperti Maldini dan Leonardo; saya yakin mereka akan mampu mengambil keputusan yang bijak demi kepentingan Italia yang perlu dinilai kembali. Melihat Piala Dunia lagi membuat kami sedih, terutama mengingat ada tiga tim Eropa di antara semifinalis. Saya dapat mengatakan bahwa dunia sepak bola yang kami wakili menyadari kebutuhan ini, sehingga kami akan lebih siap daripada sebelumnya untuk memastikan Italia dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan sejarahnya."





"Masih ada satu setengah bulan lagi hingga penutupan bursa transfer. Tahun lalu, pada 31 Agustus, kami berhasil mendatangkan Akanji, yang merupakan langkah yang sangat positif. Kita tidak boleh terburu-buru; bursa transfer kali ini menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan sebelumnya. Harga-harga yang beredar saat ini benar-benar terlalu mahal. Piero Ausilio sangat kompeten, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan saya yakin dia akan melakukannya dengan cara terbaik dan secepat mungkin agar pelatih dapat bekerja secara optimal."





“Dari sudut pandang objektif, di Liga Champions ada tim dan klub yang sangat kuat dalam hal pendapatan dan kekuatan teknis. Namun, saya pernah mengatakan bahwa prinsip ‘siapa yang paling banyak menghabiskan uang, dia yang menang’ tidak selalu berlaku dalam olahraga. Bagi kami, ini adalah mimpi, dan mimpi tidak memerlukan biaya apa pun, jadi lebih baik memilikinya. Liga Champions adalah turnamen di mana keadaan bisa membantu pada berbagai momen, begitu pula undian dan jadwal pertandingan. Di liga, pada akhirnya tim terkuatlah yang selalu menang. Kami menghadapi Liga Champions dengan kesadaran untuk tampil lebih baik daripada tahun lalu."





"Mengenai Palestra, saya tambahkan: kami sudah memiliki kesepakatan dengan Atalanta, yang merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang telah kami capai dengan sang pemain. Kami tidak mundur dari komitmen yang telah diambil, atau Atalanta yang melakukan negosiasi ulang. Ada pilihan hidup yang bisa dikritik atau tidak; saya sudah menyampaikan pandangan saya mengenai pemain dan agennya. Saya bisa katakan bahwa ketika mendekati pemain-pemain tertentu, nilai pasar mereka melonjak tinggi. Transaksi yang tidak rasional memang bisa dilakukan, tapi itu bukan bagian dari strategi kami. Investasi harus memiliki logika. Kami memang tidak kompetitif dalam hal ini dibandingkan dengan klub-klub Inggris, tapi dengan kreativitas, kami bisa menjadi pemain utama di bursa transfer.”





"Hal ini bisa diatasi dengan kreativitas, dengan mencari pemain-pemain yang belum dikenal namun memiliki prospek yang menjanjikan. Kami juga ingin membangun pusat olahraga modern, yang menampung puluhan tim, dengan sekitar dua puluh pelatih yang bertugas mengembangkan potensi pemain dari sektor pemuda. Pilihan Chivu bukanlah kebetulan; ini merupakan tindakan keberanian yang relatif, mengingat Chivu memantau aktivitas sektor pemuda. Tidak heran saya mengakui kontribusinya yang besar terhadap Pio Esposito. Kita harus terus berjalan di jalur ini. Keberanian untuk memberi mereka kesempatan bermain sudah ada; yang dibutuhkan juga adalah penilaian yang seimbang dari media. Mereka perlu dibantu dalam proses pertumbuhannya, tanpa penilaian drastis yang dapat memengaruhi mereka. Ini adalah jalan terbaik juga untuk memberikan kesinambungan bagi klub-klub kita. 13 pemilik asing berarti kita harus mengandalkan sepak bola yang didasarkan pada rasionalitas, karena pemilik asing tidak akan membuang-buang uang. Dalam kasus kita, selain kompetensi yang telah ditunjukkan oleh manajemen dengan memenangkan 3 gelar juara liga bersama 3 pelatih berbeda, ada pemilik yang aktif dan mendukung kita. Kita bisa melangkah maju dengan optimisme.”