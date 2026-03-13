Goal.com
Gabriele Stragapede

Inter, Manu Koné jadi incaran Chivu dan Ausilio: profilnya diminati, tawaran dari Roma, dan kabar terbaru soal masa depannya

Tim Nerazzurri terus memantau gelandang Giallorossi tersebut, yang menjadi incaran utama jajaran manajemen dan staf pelatih Inter Milan.

Sebuah pemikiran yang terus muncul, sebuah gagasan yang tak henti-hentinya menghantui para petinggi Inter: Manu Koné tetap menjadi salah satu nama dalam daftar incaran Inter

Sesi bursa transfer berikutnya bagi klub di Viale della Liberazione pasti akan sangat penting, terutama di lini tengah di mana Henrikh Mkhitaryan mungkin akan meninggalkan Nerazzurri saat kontraknya berakhir, Hakan Calhanoglu terus diburu oleh Galatasaray, dan masa depan Davide Frattesi masih belum pasti. Di antara tenggat waktu dan kebutuhan untuk perombakan, tim asal Milan ini mungkin akan merombak lini tengahnya.

Karena alasan-alasan ini pula, gelandang tim Giallorossi tersebut selalu ada dalam catatan direktur olahraga Piero Ausilio menjelang kemungkinan perburuan di masa depan. Namun, bagaimana situasi saat ini?

  • PALLINO DARI CHIVU DAN AUSILIO

    Menurut laporan Fabrizio Romano dalam sebuah video di saluran YouTube berbahasa Italia, tentu saja masih terlalu dini untuk membicarakan kemungkinan negosiasi terkait Manu Koné. Gelandang Prancis kelahiran 2001 ini tetap menjadi incaran utama Inter dan hal ini hampir tidak diragukan lagi.

    Pemain asal Prancis ini sangat dihargai oleh klub di Viale della Liberazione, terutama oleh direktur olahraga Ausilio dan pelatih Cristian Chivu. Dia adalah nama yang sangat penting, yang ditandai dengan warna merah dalam daftar target masa depan Nerazzurri.

    Koné akan menjadi tambahan ideal untuk memberikan vitalitas baru di lini tengah: dengan temperamennya, ia akan memberikan perlindungan yang memadai bagi para pemain yang lebih kreatif.

  • LATAR BELAKANG

    Perlu diingat bahwa Koné sempat menjadi incaran Inter selama bursa transfer musim panas, pada Agustus 2025. Roma kemudian dengan tegas menutup pintu bagi segala kemungkinan transfer, dengan baik Gasperini maupun seluruh jajaran manajemen yang secara terbuka menyatakan sikap, sehingga dengan cepat mengubur kemungkinan transfer pemain asal Prancis tersebut ke Milan.

  • POSISI ROMA DAN PARA PESaINGNYA

    Bagaimana dengan situasi saat ini?

    Menurut Romano, Roma tidak berniat memberikan diskon: siapa pun yang menginginkan Koné harus mengajukan tawaran yang signifikan kepada manajemen klub ibu kota. Perlu juga diperhatikan bahwa klub Giallorossi sadar bahwa di seluruh Eropa akan ada pergerakan besar gelandang dengan karakteristik seperti pemain Prancis ini (Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, PSG, Bayern Munich, semua tim yang akan berusaha menambah pemain di lini tengah mereka) dan bagi Roma,pemain kelahiran 2001 ini termasuk salah satu gelandang terbaik dan terpenting yang ada saat ini.

    Apakah dia masih masuk dalam daftar target potensial Inter? Tentu saja, tetapi ini bukan transfer yang akan dibahas atau dipertimbangkan oleh Roma saat ini, mengingat tim sedang berjuang di Liga Europa dan mengejar posisi ke-4 di liga. Strategi transfer Giallorossi akan bergantung pada kualifikasi ke edisi berikutnya Liga Champions, yang mungkin akan mengorbankan seorang pemain bintang sekaligus menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan demi mematuhi aturan Fair Play Keuangan.

    Jika Roma mempertimbangkan opsi penjualan Koné, mereka akan mengajukan tuntutan finansial yang sangat tinggi.

