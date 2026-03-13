Inter, Manu Koné jadi incaran Chivu dan Ausilio: profilnya diminati, tawaran dari Roma, dan kabar terbaru soal masa depannya

Sebuah pemikiran yang terus muncul, sebuah gagasan yang tak henti-hentinya menghantui para petinggi Inter: Manu Koné tetap menjadi salah satu nama dalam daftar incaran Inter

Sesi bursa transfer berikutnya bagi klub di Viale della Liberazione pasti akan sangat penting, terutama di lini tengah di mana Henrikh Mkhitaryan mungkin akan meninggalkan Nerazzurri saat kontraknya berakhir, Hakan Calhanoglu terus diburu oleh Galatasaray, dan masa depan Davide Frattesi masih belum pasti. Di antara tenggat waktu dan kebutuhan untuk perombakan, tim asal Milan ini mungkin akan merombak lini tengahnya.

Karena alasan-alasan ini pula, gelandang tim Giallorossi tersebut selalu ada dalam catatan direktur olahraga Piero Ausilio menjelang kemungkinan perburuan di masa depan. Namun, bagaimana situasi saat ini?