Mantan gelandang Juventus dan Atalanta, Tacchinardi, menilai peta persaingan Serie A saat ini dan menjagokan Juventus untuk melakukan dorongan kuat menuju Scudetto. Mantan pemain itu meyakini Juventus telah membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi.

Raksasa Italia itu aktif memperkuat opsi mereka selama bursa transfer. Kesepakatan untuk Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani, dan Jhon Lucumi telah menambah kualitas signifikan pada tim, sementara klub juga menantikan potensi kedatangan kiper Guglielmo Vicario. Namun, Tacchinardi menegaskan bahwa meski perekrutan ini terbilang impresif, Juventus masih belum sepenuhnya menjadi favorit utama untuk menjuarai liga saat ini.