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'Inter lebih unggul dari siapa pun!' - Mantan bintang Juventus Alessio Tacchinardi melontarkan penilaian brutal soal Atalanta dan Milan
Tacchinardi dukung kedalaman skuad Juventus
Mantan gelandang Juventus dan Atalanta, Tacchinardi, menilai peta persaingan Serie A saat ini dan menjagokan Juventus untuk melakukan dorongan kuat menuju Scudetto. Mantan pemain itu meyakini Juventus telah membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi.
Raksasa Italia itu aktif memperkuat opsi mereka selama bursa transfer. Kesepakatan untuk Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani, dan Jhon Lucumi telah menambah kualitas signifikan pada tim, sementara klub juga menantikan potensi kedatangan kiper Guglielmo Vicario. Namun, Tacchinardi menegaskan bahwa meski perekrutan ini terbilang impresif, Juventus masih belum sepenuhnya menjadi favorit utama untuk menjuarai liga saat ini.
- Getty Images Sport
Inter dan Napoli tetap menjadi yang terdepan
Mengembangkan penilaiannya mengenai perburuan gelar, Tacchinardi menyoroti Inter sebagai tim yang harus dikalahkan di sepak bola Italia. Ia juga menempatkan Napoli sedikit di depan klub asal Turin itu dalam hal kekuatan skuad secara keseluruhan.
"Inter saat ini lebih unggul dari semua orang," jelas Tacchinardi dalam wawancara dengan SportMediaset. "Menurut saya, Napoli masih sedikit lebih baik daripada Juve. Roma dan Milan tidak lebih unggul daripada Juve. Como, Atalanta, Fiorentina? Tak satu pun dari mereka juga memiliki skuad yang lebih unggul daripada Juventus.
Menyingkirkan Como, Atalanta, dan Fiorentina
Tacchinardi juga menyoroti klub-klub ambisius lain, termasuk Atalanta, Fiorentina, dan Como yang menjadi kejutan dengan lolos ke Liga Champions. Ia menegaskan bahwa tidak satu pun dari tim-tim ini memiliki kedalaman skuad seperti Juventus.
"Dari segi skuad, Atalanta tidak lebih unggul daripada Juventus," kata Tacchinardi. Membahas pencapaian Cesc Fabregas di Como, ia menambahkan: "Saya menghormati Fabregas dan pekerjaan yang telah ia lakukan, tetapi mereka berada di Liga Champions karena Juve bunuh diri."
Mengarahkan perhatiannya ke klub asal Florence itu, Tacchinardi menutup pernyataannya: "Fiorentina telah merekrut banyak pemain menarik, tetapi mereka tidak berada di level Juve."
- AFP
Kedatangan para pemain baru menjadi kunci bagi ambisi
Menjelang musim baru, Juventus akan fokus mengintegrasikan rekrutan anyar mereka untuk memangkas jarak dengan Inter dan Napoli. Skuad ini berharap bisa menghindari kesalahan mahal pada kampanye sebelumnya yang membuat para rival mampu memanfaatkannya. Potensi kedatangan Vicario bisa memberi dorongan krusial lain bagi lini pertahanan seiring detail akhir transfer sedang dirampungkan.
Dengan Alajbegovic, Kolo Muani, dan Lucumi yang sudah mulai beradaptasi, Juventus memiliki kualitas skuad yang dibutuhkan untuk melancarkan tantangan besar dalam perebutan gelar dan dengan tegas mempertahankan posisi mereka di depan Atalanta, Roma, dan Milan.
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