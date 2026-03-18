cm grafica lautaro martinez inter 2025 26 16 9Getty Images

Inter, Lautaro: "Saya merasa nyaman di sini, saya tidak tahu kapan, tapi saya bermimpi untuk kembali ke Racing"

Penyerang asal Argentina itu berbicara di radio klub yang telah membesarkannya.

Lautaro Martinez berbagi cerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depannya.

Penyerang asal Argentina milik Inter ini mengatakan kepada Racing Radio, stasiun radio resmi klub yang membesarkannya: "Kembali ke Racing adalah impian saya di masa depan, saya sedang berusaha meyakinkan istri saya yang mendukung saya. Tentu saja hal ini bergantung pada banyak hal, baik keluarga maupun kondisi fisik saya. Impian saya adalah kembali bermain di Racing setidaknya selama satu tahun, saya tidak tahu kapan."

"Saya masih memiliki kontrak tiga tahun dengan Inter dan saya ingin tetap bermain di level tertinggi dalam waktu lama, juga karena saya merasa baik-baik saja dan masih cukup muda. Namun di masa depan, saya ingin kembali ke Racing, agar anak-anak saya juga memahami cinta yang dimiliki orang-orang Racing terhadap saya."

  • SI BANTENG DAN SI PANGERAN

    "Saya berbicara setiap minggu dengan Diego Alberto Milito (mantan penyerang kedua tim dan presiden klub Argentina saat ini); dia selalu ada dan mendukung saya, bahkan sejak awal karier saya. Kami sering berkomunikasi; dia juga mengirim pesan kepada saya setelah cedera terakhir saya. Kami juga membicarakan Racing yang sedang mengalami masa sulit, tetapi saya mengirimkan pesan dukungan untuk klub tersebut."

    "Suatu hari, ketika saya kembali ke Argentina untuk memenuhi panggilan tim nasional, saya langsung pergi ke Tita (pusat latihan Racing, red.), di mana seorang teman saudara saya bermain di tim cadangan. Saya bertemudengan pelatih Racing, Costas, yang mengatakan kepada saya untuk kembali ke sini tahun depan setelah Piala Dunia. Keinginan untuk kembali ke Racing selalu ada dalam diri saya karena momen-momen yang saya alami di sana, karena mereka memungkinkan saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Selain pengorbanan yang telah saya lakukan, mereka telah membantu saya dengan sangat besar."

  • ANGKA-ANGKA YANG LUAR BIASA

    Bergabung dengan Inter dari Racing Club de Avellaneda dengan nilai transfer 25 juta euro pada bursa transfer musim panas 2018 setelah mencetak 27 gol dalam 62 penampilan di Argentina, pada musim kedelapannya di Italia hingga saat ini, Lautaro telah mencetak 171 gol dalam 370 penampilan bersama Inter. Ia telah memenangkan 2 gelar Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italia

    Bersama Roberto Boninsegna, ia menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah klub, di bawah Alessandro Altobelli (209 gol) dan Giuseppe Meazza (284 gol).

