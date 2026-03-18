Inter, Lautaro: "Saya merasa nyaman di sini, saya tidak tahu kapan, tapi saya bermimpi untuk kembali ke Racing"

Lautaro Martinez berbagi cerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depannya.
Penyerang asal Argentina milik Inter ini mengatakan kepada Racing Radio, stasiun radio resmi klub yang membesarkannya: "Kembali ke Racing adalah impian saya di masa depan, saya sedang berusaha meyakinkan istri saya yang mendukung saya. Tentu saja hal ini bergantung pada banyak hal, baik keluarga maupun kondisi fisik saya. Impian saya adalah kembali bermain di Racing setidaknya selama satu tahun, saya tidak tahu kapan."
"Saya masih memiliki kontrak tiga tahun dengan Inter dan saya ingin tetap bermain di level tertinggi dalam waktu lama, juga karena saya merasa baik-baik saja dan masih cukup muda. Namun di masa depan, saya ingin kembali ke Racing, agar anak-anak saya juga memahami cinta yang dimiliki orang-orang Racing terhadap saya."