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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, laporan keuangan 2026 disetujui: laba 22,7 juta dan pendapatan 517 juta meski gagal di Liga Champions. Hasil terbaik kedua sepanjang sejarah

Inter
Transfers
Serie A

Sekali lagi neraca ditutup dengan laba dan pendapatan rekor. Inter menutup satu tahun finansial yang bersejarah.

Inter telah menyetujui rancangan laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 dan hasil finansialnya menunjukkan tren positif serta, yang terpenting, pendapatan yang melambung setinggi-tingginya, hampir tak pernah terjadi dalam sejarah klub.

Pernyataan resmi yang dipublikasikan klub tersebut memang menyebutkan laba sebesar 22,7 juta euro, yang menambah laba musim lalu, menjadi yang kedua secara beruntun, yang terutama berasal dari pencapaian pendapatan rekor. Ekuitas bersih juga kembali positif.

Hasil hari ini sangat penting karena datang setelah musim yang memecahkan rekor dari sisi hasil olahraga di Italia, dengan double Scudetto-Coppa Italia, namun secara luar biasa sangat negatif di Eropa dibandingkan musim sebelumnya. Chivu memang tersingkir di playoff melawan Bodo/Glimt, sementara pada musim sebelumnya Inzaghi mencapai final Liga Champions dengan konsekuensi pendapatan rekor yang juga ditambah pemasukan dari Piala Dunia Antarklub FIFA.


  • Pernyataan resmi poin demi poin

    Dewan Direksi F.C. Internazionale Milano S.p.A. telah menyetujui rancangan laporan keuangan untuk tahun fiskal 2025/26 dalam rapat yang digelar hari ini di markas klub. Hasil tersebut akan dievaluasi dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham F.C. Internazionale Milano S.p.A., yang akan digelar sebelum pertengahan Oktober.

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  • Pemasukan rekor

    Laporan keuangan untuk musim 2025/26 menunjukkan pendapatan sebesar €518 juta, mencatat hasil terbaik kedua dalam sejarah klub setelah rekor musim lalu (€567 juta), yang ditandai oleh pendapatan luar biasa yang dijamin oleh partisipasi di FIFA Club World Cup dan keberhasilan mencapai Final Liga Champions UEFA.

  • Bernilai 22,7 juta euro

    Rancangan laporan keuangan ditutup dengan hasil positif dengan laba bersih sebesar €22,7 juta. Nilai ini dicapai berkat konsolidasi pendapatan dan penurunan biaya produksi sekitar €20 juta, setara 4%.

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  • Investasi dalam infrastruktur

    Terkait beban keuangan Grup, selama tahun fiskal yang dimaksud telah terealisasi penurunan beban keuangan sekitar 50%, setara dengan €19 juta, yang dapat dikaitkan dengan operasi refinancing yang diselesaikan pada akhir tahun lalu. Pembiayaan baru ini ditandai dengan biaya modal yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan sebelumnya.

    Selain itu, perlu dicatat bahwa Klub telah memulai rencana investasi yang signifikan untuk pengembangan infrastruktur di Inter Training Center Appiano Gentile dan Konami Women & Talent Center di Interello.

  • Dalam bursa transfer musim panas, skuad yang tersedia bagi pelatih Cristian Chivu, yang memasuki musim keduanya sebagai pelatih Inter, diperluas dengan kedatangan talenta-talenta internasional baru untuk melengkapi grup yang sudah solid, yang menghadapi Liga Champions kesembilan secara beruntun dan Serie A dengan status juara bertahan Italia.

    Pada awal musim 2026/27, telah diteken kemitraan baru dengan BBVA, institusi perbankan pemimpin di sektornya dan dikenal dengan penawaran full digital yang inovatif di Italia. BBVA adalah Official Sleeve Partner dan Official Banking Partner Inter, serta Front Jersey Partner untuk seluruh tim akademi dari level Under 18 ke bawah.

    Dengan determinasi, ambisi, dan semangat kompetitif, klub akan menghadapi seluruh kompetisi domestik dan Eropa, sambil secara paralel melanjutkan proses pertumbuhan dan konsolidasinya di luar lapangan.

  • Pemangkasan biaya, matchday, merchandising, dan player trading meningkat

    Pendapatan komersial meningkat 7 persen, terutama berkat pertumbuhan pendapatan dari merchandising, yang didukung oleh model bisnis baru yang diterapkan bersama mitra Fanatics.

    Selain itu, pendapatan matchday juga meningkat, dengan mempertimbangkan rata-rata per acara.

    Pendapatan dari player trading meningkat sebesar €11 juta, disertai penurunan amortisasi dan penurunan nilai hak multiyears pemain sebesar €8 juta.

    Kinerja tahun fiskal memungkinkan ekuitas bersih Grup kembali ke wilayah positif sebesar €10,4 juta, dari posisi negatif €12 juta pada penutupan laporan keuangan 2024/25.


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