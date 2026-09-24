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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, laporan keuangan 2026 disetujui: laba 22,7 juta dan pendapatan 517 juta meski flop di Liga Champions. Hasil terbaik kedua sepanjang masa

Inter

Sekali lagi neraca ditutup dengan laba dan pendapatan yang mencetak rekor. Inter menutup satu tahun keuangan yang bersejarah.

Inter telah menyetujui rancangan laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 dan hasil finansialnya menunjukkan tren positif serta, terutama, pendapatan yang melesat setinggi mungkin seperti hampir tak pernah terjadi dalam sejarah klub.

Pernyataan resmi yang dirilis klub itu memang menyebutkan laba sebesar 22,7 juta euro, yang menambah laba musim lalu, menjadi yang kedua secara beruntun, yang terutama berasal dari capaian pendapatan rekor. Ekuitas bersih juga kembali positif.

Hasil hari ini sangat penting karena datang setelah musim yang memang mencatat rekor untuk hasil olahraga di Italia, dengan double Scudetto-Coppa Italia, namun secara luar biasa sangat negatif di Eropa dibandingkan musim sebelumnya. Chivu memang tersingkir di play-off melawan Bodo/Glimt, sementara pada musim sebelumnya Inzaghi mencapai final Liga Champions dengan konsekuensi pendapatan rekor yang juga ditambah pemasukan dari Piala Dunia Antarklub FIFA.


  • Pernyataan resmi poin demi poin

    Dewan Direksi F.C. Internazionale Milano S.p.A. telah menyetujui rancangan laporan keuangan untuk tahun fiskal 2025/26 dalam rapat yang digelar hari ini di kantor pusat klub. Hasil tersebut akan dievaluasi dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham F.C. Internazionale Milano S.p.A., yang akan digelar sebelum pertengahan Oktober.

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  • Pemasukan rekor

    Laporan keuangan untuk musim 2025/26 menunjukkan pendapatan sebesar €518 juta, mencatat hasil terbaik kedua dalam sejarah klub setelah rekor pada musim lalu (€567 juta), yang ditandai oleh pendapatan luar biasa yang dijamin oleh partisipasi di FIFA Club World Cup dan keberhasilan mencapai Final Liga Champions UEFA.

  • Bernilai 22,7 juta euro

    Rancangan laporan keuangan ditutup dengan hasil positif, dengan laba bersih sebesar €22,7 juta. Nilai ini dicapai berkat konsolidasi pendapatan dan penurunan biaya produksi sekitar €20 juta, setara dengan 4%.

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  • Investasi dalam infrastruktur

    Terkait beban keuangan Grup, selama tahun fiskal yang dimaksud terjadi penurunan beban keuangan sekitar 50%, setara dengan €19 juta, yang dapat dikaitkan dengan operasi pembiayaan kembali yang diselesaikan pada akhir tahun lalu. Pembiayaan baru ini ditandai dengan biaya modal yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

    Selain itu, perlu dicatat bahwa Klub telah memulai rencana investasi besar untuk pengembangan infrastruktur di Inter Training Center Appiano Gentile dan Konami Women & Talent Center di Interello.

  • Selama bursa transfer musim panas, skuad yang tersedia bagi pelatih Cristian Chivu, dalam musim keduanya sebagai pelatih Inter, diperluas dengan kedatangan talenta-talenta internasional baru untuk melengkapi grup yang sudah solid, yang menghadapi Liga Champions kesembilan secara beruntun dan Serie A sebagai juara bertahan Italia.

    Pada awal musim 2026/27, telah ditandatangani kemitraan baru dengan BBVA, institusi perbankan pemimpin di sektornya dan memiliki penawaran full digital yang inovatif di Italia. BBVA adalah Official Sleeve Partner dan Official Banking Partner Inter serta Front Jersey Partner untuk semua tim akademi dari Under 18 ke bawah.

    Dengan determinasi, ambisi, dan semangat kompetitif, klub akan menghadapi semua kompetisi di Italia dan Eropa, sambil secara paralel melanjutkan jalur pertumbuhan dan konsolidasinya di luar lapangan.

  • Pemangkasan biaya, matchday, merchandising, dan player trading meningkat

    Pendapatan komersial meningkat 7%, terutama berkat pertumbuhan pendapatan dari merchandise, yang didorong oleh model bisnis baru yang diterapkan bersama mitra Fanatics.

    Selain itu, pendapatan matchday juga meningkat, dengan memperhitungkan rata-rata per acara.

    Pendapatan dari player trading meningkat sebesar €11 juta, bersamaan dengan penurunan amortisasi dan penurunan nilai hak multiyears pemain sebesar €8 juta.

    Kinerja tahun fiskal memungkinkan ekuitas bersih Grup kembali ke wilayah positif sebesar €10,4 juta, dari posisi negatif €12 juta saat penutupan laporan keuangan 2024/25.


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