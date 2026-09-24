Inter telah menyetujui rancangan laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 dan hasil finansialnya menunjukkan tren positif serta, terutama, pendapatan yang melesat setinggi mungkin seperti hampir tak pernah terjadi dalam sejarah klub.

Pernyataan resmi yang dirilis klub itu memang menyebutkan laba sebesar 22,7 juta euro, yang menambah laba musim lalu, menjadi yang kedua secara beruntun, yang terutama berasal dari capaian pendapatan rekor. Ekuitas bersih juga kembali positif.

Hasil hari ini sangat penting karena datang setelah musim yang memang mencatat rekor untuk hasil olahraga di Italia, dengan double Scudetto-Coppa Italia, namun secara luar biasa sangat negatif di Eropa dibandingkan musim sebelumnya. Chivu memang tersingkir di play-off melawan Bodo/Glimt, sementara pada musim sebelumnya Inzaghi mencapai final Liga Champions dengan konsekuensi pendapatan rekor yang juga ditambah pemasukan dari Piala Dunia Antarklub FIFA.



