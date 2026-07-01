Inter, langkah pertama di bursa transfer untuk musim 2026/2027 telah resmi: Mkhitaryan memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2027

Musim yang akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan – pemusatan pemain Inter dijadwalkan pada 13 Juli mendatang sebelum menjalani pemusatan latihan di Jerman pada 16 hingga 25 Juli – akan menjadi musim kelima Mkhitaryan bersama Inter, setelah ia bergabung dari Roma pada musim panas 2022 sebagai pemain bebas transfer. Saat masih berseragam Giallorossi, mantan pemain Borussia Dortmund, Manchester United, dan Arsenal ini bermain dari tahun 2019 hingga 2022. Di Inter, ia telah tampil dalam total 187 pertandingan, mencetak 12 gol, serta berkontribusi dalam meraih dua gelar Scudetto, dua Coppa Italia, dua Supercoppa Italia, dan mencapai dua final Liga Champions.