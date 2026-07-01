Musim baru secara resmi telah dimulai dan Inter, setelah melepas empat pemain yang kontraknya berakhir pada 30 Juni (Sommer, Darmian, De Vrij, dan Acerbi), mengumumkan transfer pertama untuk musim 2026/2027. Klub Nerazzurri tersebut memang telah mengumumkan perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi bagi gelandang kelahiran 1989, Henrikh Mkhitaryan.
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Inter, langkah pertama di bursa transfer untuk musim 2026/2027 telah resmi: Mkhitaryan memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2027
CATATAN DARI INTER
Berikut ini adalah siaran pers yang diterbitkan oleh Inter di situs resminya: "FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak pemain Henrikh Mkhitaryan: gelandang kelahiran 1989 ini akan tetap membela Nerazzurri hingga 30 Juni 2027."
STATISTIK MKHITARYAN
Musim yang akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan – pemusatan pemain Inter dijadwalkan pada 13 Juli mendatang sebelum menjalani pemusatan latihan di Jerman pada 16 hingga 25 Juli – akan menjadi musim kelima Mkhitaryan bersama Inter, setelah ia bergabung dari Roma pada musim panas 2022 sebagai pemain bebas transfer. Saat masih berseragam Giallorossi, mantan pemain Borussia Dortmund, Manchester United, dan Arsenal ini bermain dari tahun 2019 hingga 2022. Di Inter, ia telah tampil dalam total 187 pertandingan, mencetak 12 gol, serta berkontribusi dalam meraih dua gelar Scudetto, dua Coppa Italia, dua Supercoppa Italia, dan mencapai dua final Liga Champions.